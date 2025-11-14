最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Charles & Keith低至45折！Orm、韓韶禧也加持的手袋，「平替BV編織包」低至$284
Charles & Keith官網推出限時優惠，從雙11到Black Friday優惠低至45折，多款專為小資女精選的鞋款、包款、皮夾、配飾等，均以超抵價登場！即看內文：
Charles & Keith是源自新加坡的時尚品牌，以「輕奢快時尚」定位聞名，主打鞋履、包袋及配件，價格親民，品牌定位於平價奢華，單品價格遠低於奢侈品牌，但設計感與潮流度接近高端時尚，成為不少小資女最愛的高質感手袋品牌。不少包袋及鞋款更被視為奢侈品的「平替」，例如Ivette系列編織包被稱為Bottega Veneta的平價替代款，尖頭鞋則有巴黎世家風格。
今年雙11開始，甚至延伸至Black Friday優惠，Charles & Keith官網推出限時優惠，指定商品最低5折，任選兩件再9折，即折扣低至45折！折扣涵蓋手袋、鞋履及配件，無論是日常通勤或派對造型，都能以親民價入手潮流單品。想以最抵價錢升級造型，記得把握今次快閃良機！
新加坡時尚品牌成電商先驅 持續保持競爭力
Charles & Keith以「設計感＋親民價格」成功切入全球市場，並於2004年推出官方購物網站，成為新加坡時尚品牌中最早進軍電商的先驅。品牌曾快速拓展歐美市場，但在2016年後縮減部分門市，轉而專注於數位優化、物流整合與品牌敘事再設計。近年更強化線上線下融合，提升消費者體驗。2023年，韓國演員韓韶禧成為Charles & Keith全球品牌代言人，憑藉其高人氣，並在社交媒體或公開場合使用Charles & Keith包袋、鞋履，迅速引發粉絲模仿與購買潮。
雙11必搶平替BV編織包＋巴黎世家風尖頭鞋 低至45折入手
Charles & Keith的Ivette系列編織包和尖頭鞋，近年成為品牌最受矚目的兩大單品，以親民價格提供高端設計感，更被視為奢侈品的「平替」，深受年輕消費者喜愛。Ivette系列編織包透過簡約線條與立體編織紋路，展現低調奢華感， 同時兼具耐用性。俐落尖頭鞋款強調修長鞋型與極簡線條，營造高級時尚氛圍，適合通勤、派對或正式場合。兩大必買精選均有雙11折扣優惠，如「Ivette長型肩背包」半價後只需$284；「尖頭裸跟鞋」7折後只需$307。是次雙11優惠商品最低5折，任選兩件再9折，即折扣低至45折，價錢非常吸引！
Ivette 長型肩背包 - 黑銀
5折價：$284；
原價：$569
Ivette 麂皮編織斜背包 - 黃褐色
7折價：$489；
原價：$699
Xylia 流浪包 - 黑銀
7折價：$468；
原價：$669
Kadee 抓皺流浪包 - 拋光棕
7折價：$377；
原價：$539
尖頭鍊條平底裸跟鞋 - 亮面黑
7折價：$307；
原價：$439
尖頭鍊條平底裸跟鞋 - 膚色
7折價：$307；
原價：$439
T字釦帶尖頭裸跟鞋 - 亮面黑
7折價：$307；
原價：$439
亮片網紗尖頭裸跟鞋 - 銀色
7折價：$419；
原價：$599
