Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Charles & Keith低至45折！Orm、韓韶禧也加持的手袋，「平替BV編織包」低至$284

Charles & Keith是源自新加坡的時尚品牌，以「輕奢快時尚」定位聞名，主打鞋履、包袋及配件，價格親民，品牌定位於平價奢華，單品價格遠低於奢侈品牌，但設計感與潮流度接近高端時尚，成為不少小資女最愛的高質感手袋品牌。不少包袋及鞋款更被視為奢侈品的「平替」，例如Ivette系列編織包被稱為Bottega Veneta的平價替代款，尖頭鞋則有巴黎世家風格。

今年雙11開始，甚至延伸至Black Friday優惠，Charles & Keith官網推出限時優惠，指定商品最低5折，任選兩件再9折，即折扣低至45折！折扣涵蓋手袋、鞋履及配件，無論是日常通勤或派對造型，都能以親民價入手潮流單品。想以最抵價錢升級造型，記得把握今次快閃良機！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

即睇Charles & Keith優惠

新加坡時尚品牌成電商先驅 持續保持競爭力

Charles & Keith以「設計感＋親民價格」成功切入全球市場，並於2004年推出官方購物網站，成為新加坡時尚品牌中最早進軍電商的先驅。品牌曾快速拓展歐美市場，但在2016年後縮減部分門市，轉而專注於數位優化、物流整合與品牌敘事再設計。近年更強化線上線下融合，提升消費者體驗。2023年，韓國演員韓韶禧成為Charles & Keith全球品牌代言人，憑藉其高人氣，並在社交媒體或公開場合使用Charles & Keith包袋、鞋履，迅速引發粉絲模仿與購買潮。

雙11必搶平替BV編織包＋巴黎世家風尖頭鞋 低至45折入手

Charles & Keith的Ivette系列編織包和尖頭鞋，近年成為品牌最受矚目的兩大單品，以親民價格提供高端設計感，更被視為奢侈品的「平替」，深受年輕消費者喜愛。Ivette系列編織包透過簡約線條與立體編織紋路，展現低調奢華感， 同時兼具耐用性。俐落尖頭鞋款強調修長鞋型與極簡線條，營造高級時尚氛圍，適合通勤、派對或正式場合。兩大必買精選均有雙11折扣優惠，如「Ivette長型肩背包」半價後只需$284；「尖頭裸跟鞋」7折後只需$307。是次雙11優惠商品最低5折，任選兩件再9折，即折扣低至45折，價錢非常吸引！

Ivette 長型肩背包 - 黑銀

5折價：$284； 原價：$569

SHOP NOW

Ivette 長型肩背包 - 黑銀

Ivette 長型肩背包 - 黑銀

Ivette 麂皮編織斜背包 - 黃褐色

7折價：$489； 原價：$699

SHOP NOW

Ivette 麂皮編織斜背包 - 黃褐色

Ivette 麂皮編織斜背包 - 黃褐色

Xylia 流浪包 - 黑銀

7折價：$468； 原價：$669

SHOP NOW

Xylia 流浪包 - 黑銀

Xylia 流浪包 - 黑銀

Kadee 抓皺流浪包 - 拋光棕

7折價：$377； 原價：$539

SHOP NOW

Kadee 抓皺流浪包 - 拋光棕

尖頭鍊條平底裸跟鞋 - 亮面黑

7折價：$307； 原價：$439

SHOP NOW

尖頭鍊條平底裸跟鞋 - 亮面黑

尖頭鍊條平底裸跟鞋 - 膚色

7折價：$307； 原價：$439

SHOP NOW

尖頭鍊條平底裸跟鞋 - 膚色

T字釦帶尖頭裸跟鞋 - 亮面黑

7折價：$307； 原價：$439

SHOP NOW

T字釦帶尖頭裸跟鞋 - 亮面黑

亮片網紗尖頭裸跟鞋 - 銀色

7折價：$419； 原價：$599

SHOP NOW

亮片網紗尖頭裸跟鞋 - 銀色

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Black Friday優惠推薦：

Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦

將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level

Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕樹掛飾限時低至半價！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347