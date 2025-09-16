銀債開售｜專家建議抽 30 手
Charles & Keith秋冬必搶新品手袋Top 6！張員瑛同款Miu Miu Beau平替款差價達三萬、LV Carryall平替$639入手！
Charles & Keith 秋冬系列新品登場！小 CK 一向是小資女最愛，最新少年更有不少 Miu Miu 及 Louis Vuitton 平替款，千元以下價格非常抵買，而且顏值與實用度兼備，快點入手配襯時尚新裝吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Charles & Keith 新品推薦1）Miu Miu Beau 平替！Sianna 保齡球包
Charles & Keith 的 Sianna 保齡球包就是張員瑛同款 Miu Miu Beau 手袋平替！採用秋冬大熱的麂皮材質，長方廓型顏值與實用性兼備，配以精緻的弧型手挽，配上肩帶更方便日常使用。只需 $639 比 Miu Miu 款平三萬，買下去就對了！
Sianna 麂皮保齡球包 - 橘棕色
價錢：$639
Charles & Keith 新品推薦2）Balenciaga Rodeo平替！Kerry 肩背包
Balenciaga 大熱 Rodeo 手袋有平替了！麂皮材質極具高級奢華感，啡金配色非常容易配襯，配以可上膊的肩帶及極大容量，就是秋冬不能沒有的超精緻 it-bag，備有白金、啡金、莓紅及黑色四種配色，只售 $799 實在是佛心價，差價高達三萬五！
Kerry 麂皮肩背包
價錢：$799
Charles & Keith 新品推薦3）Louis Vuitton Carryall平替！Khai 托特包
Louis Vuitton Carryall平替來了！時尚俐落的設計適合返工、返學，雙口袋設計加強收納功能性，簡約又精緻百搭易襯，只需 $639 同樣差價高達三萬，就是性價比高又可用上多年的絕佳投資款。
Khai 托特包 - 黑色
價錢：$639
Charles & Keith 新品推薦4）Miu Miu Aventure平替！Victoria 肩背包
Miu Miu Aventure熱潮未退，Charles & Keith的平替款性價比更高！只需$639已可買到 Victoria 肩背包，仿舊啡色皮革更具潮流氣息，長肩帶配以復古皮帶扣細節，就是精緻又容量大的實用款式。只需 $639 已可買到，配襯 Y2K 著裝一流！
Victoria 腰帶釦肩背包 - Distressed Coffee
價錢：$639
Charles & Keith 新品推薦5）BV平替新作！Ivette 麂皮肩背包
還記得上季爆紅的 BV 平替手袋嗎？秋冬推出了麂皮新款，柔軟皮革令輪廓更圓潤可愛，時尚度不減讓大家亦「好想入手」！Charles & Keith 的款式備有斜揹帶，更方便日常使用，價錢依然只需 $669 十分親民，想必很快就會售罄呢～
Ivette 麂皮肩背包 - 黃褐色
價錢：$669
Charles & Keith 新品推薦6）Acne Studios平替！Kadee 抓皺流浪包
最後就是 Acne Studios 女團包的平替！Kadee 抓皺流浪包潮流感十足，仿舊啡色皮革配上抓皺設計，帥氣魅力十足。配上可上膊的肩帶及精緻的蝴蝶結排掛飾，特別適合熱愛甜辣韓風的女生入手，只需$539十分抵買！
Kadee 抓皺流浪包 - 拋光棕
價錢：$539
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
李惠利同款PRADA護手霜為何爆紅？輕盈質地＋高級香氣，秋冬必入的韓國女生「手袋潮物」
「純慾系女主」Dakota Johnson同款大手袋爆紅，人手一個來自西班牙的Hereu手袋
其他人也在看
Coach超人氣大手袋Brooklyn Hobo有新款！品牌大使Elle Fanning在秋冬廣告大片加持了
Coach近年人氣高企，其親民價而實用高顏值的款式，令一眾GenZ及小資一族為之心動。當中，超人氣的Brooklyn Hobo自Bella Hadid加持後，人氣有增無減，現在更越出越多款式，在秋季廣告大片裡，品牌大使Elle Fanning也加持了麂皮款，還在手袋上扣著一顆毛毛兔子吊飾，超可愛的！各位手袋迷又有新目標了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Givenchy「女神鞋」是這對芭蕾舞鞋！張柏芝、容祖兒、阿Sa示範如何穿出高級感
Givenchy芭蕾舞鞋近期人氣急升，就連張柏芝、容祖兒、阿Sa三位女神都不約而同大晒這雙靚鞋，瞬間引爆話題，成為網友熱議必搶的女神級時尚單品！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
許瑋甯產後苗條亮相！沒節食也能快速恢復？中醫點出4大養生關鍵
產後首度現身的女星許瑋甯，上週出席舞台劇記者會時，以亮眼狀態吸引眾人目光。她坦言懷孕時體重增加約12公斤，目前雖尚未完全回到理想體重，但外界一致驚呼她恢復速度驚人。更令人意外的是，她稱自己「還沒真正開始健身和控制飲食」，卻已展現苗條身材，讓人難以致信是剛卸貨不久的新手媽媽。姊妹淘 ・ 21 小時前
這4大星座男超級黏妻！巨蟹「老婆＞兄弟」 雙魚最擅長把婚姻變成愛情劇
在婚姻中，有些星座男天生就帶有「黏妻屬性」，相處越久依賴感越強，甚至成了寸步不離的「專屬陪伴」。以下盤點四大代 […]姊妹淘 ・ 1 天前
文華東方酒店自助餐買一送一！人均$593起任食龍蝦鮑魚、慢烤特級美國牛肋排、椰汁紅咖喱大蝦
突發開搶超抵自助餐優惠！KKday推出文華東方酒店自助餐買1送1，折後最平人均$593即可食到，以文華東方酒店自助餐價位來講，非常抵食！夏季來臨，酒店特別推出各款海鮮美食，大家有機會食到波士頓龍蝦、香港本地鮑魚、法國藍青口等之外，更有慢烤特級美國牛肋排、椰汁紅咖喱大蝦、大蝦蝦頭油炒飯，食物選擇非常多！文華東方酒店自助餐質素一向備受好評，相信不少人都會趁今次突發優惠去試試！Yahoo Food ・ 2 小時前
RubberBand開世界巡唱 黃心穎陪泥鯭做空中飛人
【on.cc東網專訊】樂隊RubberBand（RB）將全力展開世界巡唱，日前官宣將於11月16日假台北開騷。曾多次到台灣開唱的RB，主音6號覺得每次演出都是不可預知，但充滿驚喜的旅程，他說：「繼上次喺Legacy開唱，今次將會到新北市嘅Zepp New Tai東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
從《財閥家》到《妳和其餘的一切》美出新高度！朴智賢「千金臉」太吸睛，靠芭蕾練出直角肩＋天鵝頸
在《財閥家的小兒子》之前，很多人對朴智賢印象最深刻的作品就是《柔美的細胞小將》了！該劇她飾演男主角具雄的紅粉知己，經常想要挑撥男女主角之間的感情，讓韓國網友看完後都直接封她為年度綠茶角色！《妳和其餘的一切》朴智賢減肥方法：芭蕾伸展維持「直角肩」即使已轉型...styletc ・ 20 小時前
特斯拉董事長爆料：未來十年 馬斯克可能不是CEO
特斯拉 (TSLA-US) 董事長丹候 (Robyn Denholm) 堅稱，除了馬斯克之外，沒有人能勝任領導公司轉型至人工智慧和機器人領域的重任，但他也可能不會以執行長的鉅亨網 ・ 1 天前
中環美食｜人氣手工意粉店Nocino逆市擴張！中環再開第4間分店 瑞士南部風味餐廳 必食燴牛膝配番紅花燉飯/麵包蟹芝士胡椒粗吸管麵
繼大坑、觀塘及BaseHall三間分店成功後，深受香港饕客喜愛的瑞士餐廳Nocino於中環荷李活道開設第4間分店。餐廳專門呈現瑞士南部提契諾地區獨特風味，自2023年開業以來一直以質樸豐盛且充滿家常風味的美食著稱，現在將其獨特的「岩洞式」餐飲文化帶到中環心臟地帶。必食燴牛膝配番紅花燉飯、章魚配煙燻芝士、麵包蟹芝士胡椒粗吸管麵、烤墨西哥辣椒配火箭菜及杏仁香草醬波浪麵，享受正宗的提契諾地道飲食文化。Yahoo Food ・ 6 小時前
漂亮髮型不是天生！「3個小技巧」讓你髮絲閃亮有光、蓬鬆輕盈又超柔順！
技巧一：髮絲要有美麗光澤度沒有光澤的頭髮，看起來就容易乾澀沒精神！來自日本的LOA護髮精華，就是許多櫻花妹梳妝台上必備的「髮絲秘密武器」，它主打「香氣即能量」的理念，將乳木果油、荷荷芭籽油等保濕成分，結合專業調香師設計的植萃香氣，讓護髮不再只是修護乾燥髮絲，...styletc ・ 21 小時前
為什麼她們都不會老？揭秘女明星私藏的「10個逆生長」好皮膚養成術
日常保養篇：精準打底，重塑肌膚防禦力少女時期的肌膚擁有健康的角質層和快速的代謝能力，因此保養的重點在於「化繁為簡」與「精準高效」，而非層層堆疊。守則1：溫和清潔是基礎放棄過度清潔的習慣，避免使用清潔力過強、會破壞皮脂膜的洗面乳。選擇弱酸性的溫和潔面產品，早...styletc ・ 23 小時前
讓男人更在意你？4個「心理技巧」悄悄勾住他，讓感情永遠保持新鮮！
有人形容愛情就像放風箏，太緊會斷，太鬆會飛走。經營關係的關鍵，不是單方面討好，而是讓彼此在互動中感受到在乎與吸引力。以下4個心理技巧，可以幫助感情保持張力，讓對方更重視你。姊妹淘 ・ 1 天前
「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季肺氣當令，肺主皮毛，這段時間最好保養皮膚。不少朋友會用好多美白產品來美白，有什麼方法既天然又有效地美白呢？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家一系列簡單動作，在家都可以輕鬆改善皮膚質素，也有美白的功效！醫言窈窕 ・ 1 天前
和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！Yahoo Food ・ 23 小時前
聖安娜兼賣韓食 年底前添兩店 與「兩餸飯」模式不同 強調並非轉型
近期有多間大型食肆先後進軍「兩餸飯」市場，其中較特別是利亞零售（0831.HK）旗下聖安娜餅屋「跨界別」推出韓式「兩餸飯」。信報財經新聞 ・ 1 天前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾
印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鐵支插穿城巴傷車長 運輸署︰非常關注事件
城巴前日發生罕見意外，一輛由金鐘往天水圍的967號線巴士，沿大欖隧道駛往元朗方向，於下午5時46分駛至青朗公路，有一支長約1米的鐵支由路面飛起從車頭擋風玻璃直插入巴士駕駛位置，司機受輕傷送院。對有駕駛者指意外前40分鐘已發現鐵支在公路上，多次致電隧道營辦商不果，運輸署指，非常關注相關情況，已要求營辦商立即調查及提交報告am730 ・ 8 小時前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？
「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
輕熟女「減齡」運動要練背！全站立簡單動作，在家20分鐘練出「少女感美背」
隨著健康意識提升，近年越來越多輕熟女關注如何透過運動保持體態與活力，新陳代謝好自然皮膚都特別亮麗！YouTube頻道「一米六健身服利社」（@1M6FIT）憑藉教大家做簡單的燒脂運動，成為不少輕熟女入門健身的教材。透過簡單高效的居家運動，幫助熟女們在忙碌生活中找到適合自己的修身方式！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前