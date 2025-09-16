Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Charles & Keith秋冬必搶新品手袋Top 6！張員瑛同款Miu Miu Beau平替款差價達三萬、LV Carryall平替$639入手！

Charles & Keith 秋冬系列新品登場！小 CK 一向是小資女最愛，最新少年更有不少 Miu Miu 及 Louis Vuitton 平替款，千元以下價格非常抵買，而且顏值與實用度兼備，快點入手配襯時尚新裝吧！

Charles & Keith 新品推薦1）Miu Miu Beau 平替！Sianna 保齡球包

Miu Miu Beau bag（左）；Charles & Keith Sianna 保齡球包（右）

Charles & Keith 的 Sianna 保齡球包就是張員瑛同款 Miu Miu Beau 手袋平替！採用秋冬大熱的麂皮材質，長方廓型顏值與實用性兼備，配以精緻的弧型手挽，配上肩帶更方便日常使用。只需 $639 比 Miu Miu 款平三萬，買下去就對了！

Sianna 麂皮保齡球包 - 橘棕色

價錢：$639

按此購買

Sianna 麂皮保齡球包 - 橘棕色

Charles & Keith 新品推薦2）Balenciaga Rodeo平替！Kerry 肩背包

Balenciaga Rodeo Bag（左）；Charles & Keith Kerry 麂皮肩背包（右）

Balenciaga 大熱 Rodeo 手袋有平替了！麂皮材質極具高級奢華感，啡金配色非常容易配襯，配以可上膊的肩帶及極大容量，就是秋冬不能沒有的超精緻 it-bag，備有白金、啡金、莓紅及黑色四種配色，只售 $799 實在是佛心價，差價高達三萬五！

Kerry 麂皮肩背包

價錢：$799

按此購買

Kerry 麂皮肩背包

Charles & Keith 新品推薦3）Louis Vuitton Carryall平替！Khai 托特包

Louis Vuitton Carryall Bag（左）； Charles & Keith Khai 托特包（右）

Louis Vuitton Carryall平替來了！時尚俐落的設計適合返工、返學，雙口袋設計加強收納功能性，簡約又精緻百搭易襯，只需 $639 同樣差價高達三萬，就是性價比高又可用上多年的絕佳投資款。

Khai 托特包 - 黑色

價錢：$639

按此購買

Khai 托特包 - 黑色

Charles & Keith 新品推薦4）Miu Miu Aventure平替！Victoria 肩背包

Miu Miu Aventure Bag （左）；Charles & Keith Victoria 肩背包（右）

Miu Miu Aventure熱潮未退，Charles & Keith的平替款性價比更高！只需$639已可買到 Victoria 肩背包，仿舊啡色皮革更具潮流氣息，長肩帶配以復古皮帶扣細節，就是精緻又容量大的實用款式。只需 $639 已可買到，配襯 Y2K 著裝一流！

Victoria 腰帶釦肩背包 - Distressed Coffee

價錢：$639

按此購買

Victoria 腰帶釦肩背包 - Distressed Coffee

Charles & Keith 新品推薦5）BV平替新作！Ivette 麂皮肩背包

Bottega Veneta Wallace Bag（左）；Charles & Keith Ivette 麂皮肩背包（右）

還記得上季爆紅的 BV 平替手袋嗎？秋冬推出了麂皮新款，柔軟皮革令輪廓更圓潤可愛，時尚度不減讓大家亦「好想入手」！Charles & Keith 的款式備有斜揹帶，更方便日常使用，價錢依然只需 $669 十分親民，想必很快就會售罄呢～

Ivette 麂皮肩背包 - 黃褐色

價錢：$669

按此購買

Ivette 麂皮肩背包 - 黃褐色

Charles & Keith 新品推薦6）Acne Studios平替！Kadee 抓皺流浪包

ACNE STUDIOS Multipocket leather shoulder bag（左）；Charles & Keith Kadee 抓皺流浪包（右）

最後就是 Acne Studios 女團包的平替！Kadee 抓皺流浪包潮流感十足，仿舊啡色皮革配上抓皺設計，帥氣魅力十足。配上可上膊的肩帶及精緻的蝴蝶結排掛飾，特別適合熱愛甜辣韓風的女生入手，只需$539十分抵買！

Kadee 抓皺流浪包 - 拋光棕

價錢：$539

按此購買

