Charlie Kirk 中槍亡︱假片、假新聞氾濫 無辜女子遭誤傳為跨性別疑兇 AI 錯誤答案瘋傳︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】特朗普政治盟友、保守派青年領袖新星查理・柯克（Charlie Kirk）上周在猶他州奧勒姆市一所大學演講時遭槍擊身亡，事件引發全國關注。事發後社交媒體上流傳大量謠言與虛假資訊，涉及槍手身份、動機以及媒體報道時間等，導致混亂不斷擴大。
綜合外媒報道，社交平台上最常見的虛假訊息包括錯誤指認疑兇的影片。一段顯示猶他州普羅沃警方拘捕一名年長男子的短片被聲稱是涉案槍手，但事實上並無證據顯示兩者有關。另一段影片更把 6 月加州一宗警員槍擊案的逮捕場面，錯誤描述為柯克遇害後的拘捕畫面。甚至 7 月發生在內華達州雷諾市賭場、造成 3 死 3 傷的槍擊案片段，也被誤傳為本案疑兇逃跑時的影像。
更嚴重的是，部分網民在未經同意下竊取個人相片散播。例如一名居於華盛頓州的 29 歲女子的照片被廣泛轉載，並附帶說明指她是跨性別疑兇。該女子其後澄清當時人在西雅圖，與案件毫無關聯，並批評照片被斷章取義。
圖片被改圖配上 CNN 頭條
除了影像造假，文字訊息亦被大量捏造。社交媒體上流傳一張虛構的 CNN 頭條，內容寫道柯克曾在 2021 年表示「若在猶他演講時被人開槍，我覺得很棒」。CNN 已澄清該圖片完全為偽造。另有用戶以《紐約時報》搜尋結果的時間顯示誤導大眾，聲稱媒體在事發前十多小時已知情。
人工智能聊天機械人的錯誤回覆進一步擴散混亂。Perplexity 的官方帳號在 X 平台上錯誤表示柯克仍然在世，並指白宮聲明為偽造；xAI 的 Grok 機械人則一度錯誤指控一名男子被捕，後來才澄清屬誤傳。這些錯誤回應被廣泛分享，使部分民眾難以分辨真偽。
疑兇出自保守家庭
警方早前公布，涉嫌槍殺柯克的 22 歲羅賓遜（Tyler Robinson）出身保守家庭，但思想與家人「非常不同」。當局在現場找到的步槍彈殼刻有侮辱性字句，其中包括「嘿，法西斯！接招！」和「Oh, Bella ciao」等。
據報指，羅賓遜曾活躍於網上聊天室，並在聯邦調查局公布疑兇照片後，於 Discord 群組戲稱照片中的人是「自己的分身」。他甚至開玩笑說，如果獲 FBI 10 萬美元（約 78 萬元）懸賞，也要「分一杯羹」。
