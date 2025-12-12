Charlie Kirk 中槍亡︱被告首度親身出庭 法官考慮限制傳媒採訪 辯方憂大量報道影響陪審團觀感︱Yahoo

22 歲被告泰勒・羅賓遜（Tyler Robinson）(Photo by Rick Egan-Pool/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】特朗普政治盟友、保守派青年領袖新星查理・柯克（Charlie Kirk）今年 9 月被殺，22 歲被告泰勒・羅賓遜（Tyler Robinson）昨日（11 日）首次親身到庭應訊。案件備受關注，被告代表律師同時要求進一步限制傳媒進入法庭採訪。

檢方尋求判處死刑

泰勒・羅賓遜被控加重謀殺罪，律師團隊認為大量傳媒報道或影響陪審團觀感，要求禁止法庭內使用攝影及錄影設備。當地縣警長辦公室亦支持有關申請。

廣告 廣告

控方指，羅賓遜涉嫌於 9 月 10 日在猶他谷大學奧勒姆校園開槍殺害柯克，地點距離普羅沃（Provo）法院僅數英里，檢方表明將尋求判處死刑。

羅賓遜手腳被上鎖，身穿襯衫、領帶及西褲出庭。(Photo by Rick Egan-Pool/Getty Images)

羅賓遜向家人微笑

羅賓遜當日手腳被上鎖，身穿襯衫、領帶及西褲出庭。他進入法庭後向坐於前排的家人微笑，母親在席上拭淚，其父親及兄弟亦在旁旁聽。

多家全國及地方新聞機構組成的傳媒代表，正就案件的採訪限制提出反對，要求保留報道權利。主審法官 Tony Graf 早前已形容案件引起「異常」高度關注，並於 10 月 24 日曾舉行閉門聆訊，討論被告的庭上衣著及保安措施。其後裁定羅賓遜於審前聆訊可穿著便服出庭，但基於保安理由須被上鎖。同時，法官亦禁止傳媒拍攝或拍照顯示被告的鎖具，接納辯方指相關影像或對日後陪審團造成偏見。

傳媒代表：公開審訊有助增強公眾對司法信心

代表傳媒的律師去信法庭，要求若日後再有閉門聆訊或採訪限制申請，應讓傳媒一方參與陳詞。他表示，公開審訊有助保障事實查明過程的完整性，亦能增強公眾對司法程序的信心。

目前，猶他州法庭對傳媒採訪本已有限制，通常只容許指定一名攝影師及一名攝錄師拍攝，並向其他新聞機構共享影像，其餘記者及公眾可入庭旁聽及記錄。