Charlie Kirk 中槍亡︱近 10 萬人參與追悼會 遺孀稱已原諒兇手 特朗普：美國自由的殉道者︱Yahoo

特朗普在台上與查理的妻子擁抱。(Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在亞利桑那州出席保守派青年領袖新星查理・柯克（Charlie Kirk）的追悼會時，形容他是「美國的偉大英雄」和「美國自由的殉道者（martyr）」。現場近 10 萬人出席，歷時長達 5 小時，柯克妻子亦有出席，稱自己已原諒槍手，並宣布將接任「美國轉折點」（Turning Point USA）的行政總裁。

綜合外媒報道，追悼會於鳳凰城的 State Farm 體育場舉行，現場氣氛宛如大型政治集會或超級教會活動，近 10 萬人到場，不少人戴上「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子和紅藍白服飾。場內有基督教樂隊表演帶動合唱與祈禱，歷時長達五小時。

柯克於 9 月 10 日在猶他州一所大學舉辦辯論活動時遭槍殺，終年 31 歲。他的妻子 Erika Kirk 在會上發表演說，表示「我原諒殺害我丈夫的年輕人，因為這是基督所做的事，也是查理會做的事」。她同時宣布將接任保守派學生組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的行政總裁。

特朗普(Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

「槍口指向他，但子彈瞄準的是我們所有人」

特朗普隨後登台致詞，除多次頌揚柯克外，亦提及國內治安及政治對手。他說「查理現在是為美國自由而犧牲的殉道者」，又強調「歷史將不會忘記他」。他強調，「他被殘忍地殺害，是因為他為自由和正義、為上帝、為國家、為理性和常識發聲」，並形容這宗槍擊事件不僅是針對個人，而是對所有保守派理想的攻擊，「槍口指向他，但子彈瞄準的是我們所有人」。

副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等政府要員亦有發言。范斯稱「我們能走到今天，全靠查理的努力」，並表示將承接他的遺志。

特朗普與馬斯克握手寒暄(Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

值得注意的是，早前與特朗普公開決裂的特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦到場，並與特朗普握手寒暄，隨後在社交平台上載兩人合照，並寫上「為了查理」。

警方已拘捕 22 歲男子 Tyler Robinson，他被控謀殺柯克，案件或面臨死刑，但動機仍未公布。柯克自 18 歲創辦「美國轉折點」以來，以大學校園為主要舞台，透過激烈辯論及社交媒體積累龐大追隨者，成為美國保守派年輕世代的代表人物。