Charlie Kirk 中槍亡｜特朗普稱疑犯已被拘捕 透露由「非常親近的人」舉報︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）表示，當局已經拘捕涉嫌槍殺保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）的疑犯，強調「高度確定已經將他拘留」。他在接受霍士新聞訪問時透露，疑犯是被「非常親近的人」舉報，並指有關部門稍後將公布更多細節。

綜合外媒報道，聯邦調查局（FBI）及猶他州執法部門早前公布監控影片，顯示一名身穿黑色 T 恤及運動鞋的男子在案發現場逃跑，並將他列為「關注人士」。警方同時發佈另一張疑似相關人士的照片，畫面中男子身穿印有美國國旗的 T 恤及 Converse 鞋。當局稍後在校園附近林地發現一支用毛巾包裹的 Mauser .30-06 栓動步槍，並從現場提取掌紋及鞋印。

廣告 廣告

特朗普形容柯克是「如同兒子般的存在」，稱他是一名「聰明的年輕人」，在社交媒體平台尤其是 TikTok 上協助共和黨吸引年輕選民。他又指自己在踏入霍士新聞演播室前「五分鐘」才得知疑犯被捕，並讚揚執法部門「表現出色，大家合作無間」。特朗普強調，柯克「是最優秀的人，不應遭遇這一切」，並表明希望兇手將面對死刑。

柯克的靈柩已運抵亞利桑那州，他的遺孀 Erika 在美國副總統范斯（JD Vance）妻子 Usha 的陪伴下送別亡夫。特朗普已確認將會出席柯克的葬禮。