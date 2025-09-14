Charlie Kirk 中槍亡｜遺孀艾麗卡誓言延續丈夫使命：寡婦的哭喊將會迴盪世界︱Yahoo

遺孀艾麗卡・柯克（Erika Kirk）在首次公開發聲時哽咽致辭

【Yahoo新聞報道】特朗普政治盟友、保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）於美國猶他谷大學公開活動中遭槍擊身亡，他的遺孀艾麗卡・柯克（Erika Kirk）在首次公開發聲時哽咽致辭，感謝急救人員試圖搶救丈夫，並誓言不會讓丈夫的聲音消失。

艾麗卡在「美國轉折點」（Turning Point USA）總部直播發言時，站在丈夫錄製節目時常用的空椅旁，低頭祈禱後向鏡頭致辭。她表示「我丈夫的聲音將會延續」，又形容丈夫對美國、對特朗普、對副總統范斯以及對兩名年幼子女的深厚愛意。

她表示「他們殺害了查理，只因他宣揚愛國、信仰與上帝慈愛的信息。」她強調「如果你們覺得我丈夫的使命過去已經強大，你根本不知道你剛剛在全國和全世界釋放了甚麼。你們在這位妻子心中點燃了烈火，寡婦的哭喊將會像戰鬥號角般在世界迴盪。」

她特別向急救人員、丈夫的團隊以及白宮表達感謝，並哽咽稱「總統先生，我丈夫愛您，他也知道您同樣愛他。」她又感謝范斯與妻子烏莎（Usha Vance）陪同靈柩由鹽湖城運返亞利桑那州。

艾麗卡陪同載有查理遺體的「空軍二號」下機。 (Photo by Eric Thayer/Getty Images)

安慰子女「爸爸正在和耶穌一起出差」

直播期間，艾麗卡談到 3 歲女兒與 1 歲兒子，坦言難以向女兒解釋父親的離世，只能安慰她「爸爸正在和耶穌一起出差」。她隨後在 Instagram 上載影片與照片，顯示自己伏在丈夫的靈柩旁，並親吻丈夫的手。

「美國轉折點」已宣布，將於 9 月 21 日在亞利桑那州可容納逾 6 萬人的州立農場體育館舉行追思會。特朗普則表示將親身出席葬禮，並追授柯克總統自由勳章，形容他是「這一代的巨人和自由的捍衛者」。

柯克 18 歲時創立「美國轉折點」，多年來活躍於大學校園，以挑釁性演說與辯論聞名，深受支持者擁戴，同時也因反對墮胎、批評跨性別權益及散播新冠疫情相關錯誤訊息而備受爭議。他的校園巡迴演講「美國復興之旅」原定於秋季持續，但在他身亡後，遺孀表示活動與播客將會延續。