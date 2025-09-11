Charlie Kirk 中槍亡｜ 31歲保守派新星出入白宮 為特朗普拉攏年輕選民 回顧冒起歷程｜Yahoo

Charlie Kirk 是特朗普的忠實支持者（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】特朗普政治盟友、保守派青年領袖新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）於美國猶他谷大學一場公開活動中遭槍擊身亡，終年31歲。事件震驚全美，特朗普讚揚柯克是偉大、傳奇的人物，「沒有人比他更了解美國年輕人的想法」，宣布全國下半旗致哀。

9 月 10 日美國白宮降半旗，悼念查理·柯克(Photo by Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images)

18 歲創立 Turning Point USA

柯克成長於芝加哥一個富裕郊區，是建築師之子，母親在心理健康診所任職。他高中時已熱衷政治，曾為競逐參議員的共和黨人助選。高中畢業後他被德州的私立大學錄取，但最終並無入學，轉而全心投身政治。

柯克於 2012 年創立 Turning Point USA（美國轉折點），當時年僅 18 歲，旨在推廣保守主義價值觀，主張自由市場、反對墮胎和擁有槍械，吸引大筆捐款。Turning Point USA 成立首年收入僅7.9萬美元，據其2024年的報稅表，總收入已接近8,500萬美元，成為美國最大保守派支持組織。

由 Charlie Kirk 創立的「美國轉折點」積極為特朗普拉攏年輕選民 (AP Photo/Ross D. Franklin, File)

如今該組織在全美3,300多所大學和高中校園設有分會，致力為學生辦理選民登記。柯克遭槍擊的地點，正是 Turning Point USA 在猶他谷大學的活動，吸引至少1000人參加。

儘管他的主要身分為政治組織者、網上廣播節目主持人、意見領袖，但從未擔任公職，也未曾參與競選活動，卻在過去十年間積累不小政治影響力，深受年輕保守派和富有共和黨人歡迎。

柯克的年輕形象尤其吸引大批年輕族群支持，目前柯克的 X 擁有 550 萬追隨者，IG 帳號則有 860 萬，其網上廣播節目「The Charlie Kirk Show」每月吸引超過50萬聽眾。

特朗普核心圈子成員 助亞利桑那州翻盤

柯克是特朗普核心圈子的活躍成員，很早已支持萬斯擔任特朗普競選拍檔。2024年美國大選期間，千禧世代選民的選票被認為發揮了關鍵作用，Turning Point USA 為特朗普拉攏年輕選民，吸引數萬名新選民登記，成功令特朗普在亞利桑那州翻盤。

2018 年特朗普在白宮一個青年高峰會論壇上與 Charlie Kirk握手。（Getty Images）

柯克以出色的演講能力、籌款能力及對特朗普的忠誠著稱。2020年特朗普大選失利，柯克仍到訪海湖莊園，與其微笑合影以示支持，同年更撰寫了暢銷書《Maga 主義》（’The MAGA Doctrine: The Only Ideas That Will Win the Future’）。

至特朗普贏得第二個任期，曾感謝柯克「在年輕人中所做的一切」，兩者關係亦愈見密切，不但在去年大選後獲邀出席就職禮，又加入一個核心顧問小組，負責審查白宮任命人選的忠誠度，經常出入白宮。

柯克生前力撐擁槍權：即使每年不幸有人被槍殺也值得

柯克的家庭屬福音派基督教信仰，遺孀為前「亞利桑那州小姐」Erika Lane Frantzve，同時也是網上節目主持人，二人育有兩名子女。

柯克因槍擊身亡，中槍前一刻亦正在回答有關槍械暴力的問題。同時他身前發表過不少力撐擁槍權言論，2023 年曾在一個活動中指，大家永遠不會生活在一個公民全副武裝，卻不會發生槍擊死亡事件的社會，「但我認為這是值得的，為了我們能夠擁有第二修正案來保護我們被賦予的權利，即使每年不幸地付出一些槍擊死亡的代價也是值得的。」

Charlie Kirk 支持特朗普，不時帶同 MEGA 紅帽子出席活動（Getty Images）

來源：BBC、Bloomberg