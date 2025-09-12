Charlie Kirk 中槍亡｜ FBI公布涉案者照片 懸紅78萬籲提供線索｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】特朗普政治盟友、保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）遭槍擊身亡，疑兇仍然在逃。美國聯邦調查局（FBI）公布了「涉案者」圖片，並懸紅 10 萬美元（約 78 萬港元）追尋涉案人的資料。

美國聯邦調查局在社交平台 X 發布的相片，顯示涉案人戴著墨鏡、棒球帽，身穿前方印有美國國旗圖案的黑色長袖上衣，以及深色牛仔褲。猶他州公共安全部門表示，該照片是從校園監控畫面擷取出來，拍攝時間是在槍擊發生前。

廣告 廣告

據猶他州當地官員周四表示，猶他谷大學發生槍擊案後，殺害柯克的狙擊手相信是從屋頂跳下，逃入附近住宅區，目前其身份仍未獲確認。

柯克是在周三於美國猶他谷大學一場公開活動中遭槍擊身亡。柯克於 2012 年創立 Turning Point USA（美國轉折點），當時年僅 18 歲，旨在推廣保守主義價值觀，主張自由市場、反對墮胎和擁有槍械，吸引大筆捐款。柯克是特朗普核心圈子的活躍成員，很早已支持萬斯擔任特朗普競選拍檔。2024年美國大選期間，千禧世代選民的選票被認為發揮了關鍵作用。

相關報道：衛報／BBC

FBI懸紅 10 萬美元（約 78 萬港元）追尋涉案人的資料。