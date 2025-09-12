風林火山10.1香港內地上映 金城武演型爆富二代
Charlie Kirk 中槍亡｜22 歲疑犯被捕 家人舉報協助破案 警方感謝家屬「做了正確的事」︱Yahoo
【22:45更新報道】
美國猶他州州長 Spencer Cox 宣布，疑犯確定為 22 歲的羅賓遜（Tyler Robinson），他透露是羅賓遜的家人通知朋友，之後轉告警方，最終協助將他繩之於法。
考克斯在記者會上感謝疑犯家人「做了正確的事」，並指有家人表示羅賓遜近年愈趨「政治化」，曾直言不喜歡柯克及其觀點。調查人員同時發現，羅賓遜在社交平台 Discord 的對話中提及槍枝藏放位置，以及曾改換衣著。他駕駛汽車在 9 月 10 日抵達校園，案發後則南下返回猶他州華盛頓市。
警方在現場搜獲一支用毛巾包裹的 Mauser .30-06 栓動步槍，並發現多枚刻有訊息的子彈殼，包括「Hey fascist! Catch!」等字樣。考克斯形容，這宗案件不僅是對一名個人的襲擊，更是對美國價值的衝擊。
聯邦調查局局長 Kash Patel 則指，在案發後 33 小時已取得「歷史性進展」，強調這是執法部門合作的成果，並感謝柯克家人及白宮的支持。他表示「嫌犯已在羈押中，將很快被起訴並追究責任」。
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）表示，當局已經拘捕涉嫌槍殺保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）的疑犯，強調「高度確定已經將他拘留」。他在接受霍士新聞訪問時透露，疑犯是被「非常親近的人」舉報，並指有關部門稍後將公布更多細節。
綜合外媒報道，聯邦調查局（FBI）及猶他州執法部門早前公布監控影片，顯示一名身穿黑色 T 恤及運動鞋的男子在案發現場逃跑，並將他列為「關注人士」。警方同時發佈另一張疑似相關人士的照片，畫面中男子身穿印有美國國旗的 T 恤及 Converse 鞋。當局稍後在校園附近林地發現一支用毛巾包裹的 Mauser .30-06 栓動步槍，並從現場提取掌紋及鞋印。
特朗普形容柯克是「如同兒子般的存在」，稱他是一名「聰明的年輕人」，在社交媒體平台尤其是 TikTok 上協助共和黨吸引年輕選民。他又指自己在踏入霍士新聞演播室前「五分鐘」才得知疑犯被捕，並讚揚執法部門「表現出色，大家合作無間」。特朗普強調，柯克「是最優秀的人，不應遭遇這一切」，並表明希望兇手將面對死刑。
柯克的靈柩已運抵亞利桑那州，他的遺孀 Erika 在美國副總統范斯（JD Vance）妻子 Usha 的陪伴下送別亡夫。特朗普已確認將會出席柯克的葬禮。
其他人也在看
特朗普政治盟友 右翼名嘴柯克演講期間中槍身亡 生前力撐擁槍權｜Yahoo
特朗普的政治盟友、保守派青年活動組織「美國轉折點」（Turning Point USA）創辦人查理・柯克（Charlie Kirk）今日（10 日）於猶他谷大學的一場公開活動中遭槍擊。事發時身穿白色上衣的柯克正在帳幕內進行演講，中槍後立即被帶離校園，送院治療。美國總統特朗普發佈最新消息表示，柯克傷重不治。目前疑兇行蹤不明。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Charlie Kirk 中槍亡｜DC漫畫作者謔「希望子彈無事」遭取消連載 當局擬審查美化暴力言論｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】特朗普政治盟友、保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）於美國猶他谷大學公開活動中遭槍擊身亡，事件震驚全美，亦引起國內對日益升級政治暴力的憂慮。漫畫《紅頭罩》（Red Hood）作者發文暗諷事件，被 DC Comics 取消新刊連載；美國國務院亦指，不歡迎「美化暴力和仇恨」的外國人。有分析認為，柯克之死或令特朗普治下的美國變得更為分化。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
川普盟友柯克校園演說遇襲身亡 當局追捕在逃凶手
（法新社猶他州奧勒姆11日電） 美國保守派人物，同時也是川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遇襲身亡。31歲的柯克昨天在猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡。法新社 ・ 1 天前
淘寶假貨｜梁振英自爆淘冬蟲夏草種子受騙 斥淘寶「發財要立品」
全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台呻在淘冬蟲夏草種子受騙，斥淘寶「發財要立品」，卻慘遭網民嘴諷「蟲草邊有種...BossMind ・ 3 小時前
美國保守派活躍份子柯克遭槍擊身亡 特朗普下令下半旗致哀
美國保守派活躍份子、總統特朗普的支持者柯克(Charlie Kirk)，在猶他州校園出席活動期間被槍擊，送院後傷重死亡，終年31歲。特朗普在事發後一度在社交平台呼籲為柯克祈禱，約3小時後再發文宣布死訊，並下令全美下半旗致哀。 事發於當地周三(10日)中午12時許，柯克在猶他山谷大學的戶外場地出席辯論，網上片段顯示am730 ・ 1 天前
Angelababy真面目被拍！外媒「0修飾特寫畫面」瘋傳 網嘆：根本是神等級
近日，有網友在社群平台分享Angelababy被外媒Getty拍攝的照片。即使是在無修圖、近距離拍攝的情況下，她的膚況依然相當細緻，幾乎看不見瑕疵，引發網友熱議！姊妹淘 ・ 9 小時前
香港鐵路標準引入內地設計 北環線港深西部鐵路先行
【Now新聞台】路政署與鐵路專家制訂及更新《香港鐵路標準》，引入內地設計及施工規範，率先應用在北環線以及港深西部鐵路。 路政署舉行簽約儀式，由署長邱國鼎主持，內地及海外鐵路專家出席。邱國鼎稱，將積極參考包括國家在內的世界級鐵路規範，透過引入內地建築物料、善用內地施工模式、技術及資源，促進本地建造業引進內地創新機械和建築技術提升效率，期望新的《香港鐵路標準》不僅能成為大灣區標準，更旨在成為新的世界標準之一，日後亦會逐步推展到其他鐵路項目。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
川普盟友柯克遇刺身亡 FBI：已尋獲凶手犯案槍枝
（法新社華盛頓11日電） 川普重要盟友柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遇襲身亡。美國總統川普（Donald Trump）昨天針對右翼青年領袖柯克在猶他州校園演講時遇刺身亡一事表達悲慟與憤怒，並形容這是「美國的黑暗時刻」。法新社 ・ 1 天前
川普盟友遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像
（法新社猶他州奧勒姆11日電） 美國總統川普的重要盟友柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡，聯邦調查局（FBI）今天公布一名男性的影像，並稱他是本案「嫌疑人」。柯克10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遭槍擊身亡，享年31歲。法新社 ・ 21 小時前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
本地結業潮｜翡翠拉麵小籠包兩間分店同時結業！九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場9.15結業
本地結業潮不斷，連鎖集團都不例外。翡翠餐飲集團近日宣布，翡翠拉麵小籠包兩間位於九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場的分店，因租約期滿，將於9月15日同時結業。Yahoo Food ・ 10 小時前
抖音：開展Labubu假貨和違規銷售專項治理 累計清退違規商家逾200個
抖音電商安全與信任中心發公告稱，近期平台注意到泡泡瑪特(09992.HK)推出的Labubu相關商品在少數直播間和店舖中存在假貨、虛假宣傳、惡意炒作及售後爭議等問題。該類行為不僅嚴重侵害消費者權益，也侵犯相關企業知識產權，擾亂市場公平秩序，造成惡劣影響。 基於抖音電商相關細則，平台已開展專項治理行動，截至目前累計清退違規商家超過200個、違規達人超過600名，相關商品均已被清除出抖音商城精選聯盟。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦
43 歲的孫藝真，產後復出就以電影《徵人啟弒》（No Other Choice）女主角身分入圍第 82 屆威尼斯影展主競賽，氣勢十足。除了紅毯造型搶眼之餘，她私下在當地穿上一對 Loewe 的 Mary Jane，搭配淡紫色連身裙，瞬間在網上掀起熱議，瞬間成為大家的購物清單。究竟 Mary Jane 鞋有何魅力，能夠再次成為 2025 年的必買單品？Yahoo Style HK ・ 15 小時前
吸金王Bob林盛斌分享家居招財風水陣 餐枱擺放呢5件物品可催財？
45歲嘅林盛斌（Bob）係娛樂圈其中一個「吸金王」，佢同老婆黃乙頤（Pearl）喺2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。除咗家庭得意之外，佢嘅事業亦撈得風生水起，身兼主持、司儀、演員入商界、時裝店及娛樂製作公司老闆，真係係百足咁多爪。近年佢不時分享個人嘅風水催財方法，除咗使用長銀包等吸財之外，近日佢又再分享催財方法。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 4 小時前
單車賽跌向對面車道 28歲男選手當場慘遭輾斃(有片)
馬來西亞浮羅交怡日前舉行一場自行車賽，一名28歲選手突然跌車倒向對面方向車道，恰巧一輛汽車行經，直接將他輾過，男選頭部重創當場死亡。涉事私家車的行車攝錄機將駭人過程拍下。 綜合報道，事發於本月6日上午約8時45分，當日正進行「2025傳奇騎行賽」，28歲譯音「劉名誠」的選手，與一眾參賽者參加68公里單車賽。網上流am730 ・ 10 小時前
衞生署 9.18 展開人口健康調查 參加者可獲高達 300 元現金券 邀 1800 人免費體檢︱Yahoo
【Yahoo新聞】衞生署將於 9 月 18 日展開 2025/26 年度人口健康，為期約 15 個月，將訪問約 2 萬人，完成調查的參加者將會獲贈超市現金券作回饋，並會邀請其中 1800 名受訪者接受免費身體檢查，完成後再獲發額外 300 元超市現金券。鑑於近年詐騙猖獗，署方特別提醒，市民慎防偽冒訊息或電郵，及識別上門家訪人員的制服及證件。Yahoo新聞 ・ 5 小時前