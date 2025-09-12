Charlie Kirk 中槍亡｜DC漫畫作者謔「希望子彈無事」遭取消連載 當局擬審查美化暴力言論｜Yahoo

由Charlie Kirk創立的Turning Point USA為其設立臨時紀念碑。 (AP Photo/Ross D. Franklin)

【Yahoo 新聞報道】特朗普政治盟友、保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）於美國猶他谷大學公開活動中遭槍擊身亡，事件震驚全美，亦引起國內對日益升級政治暴力的憂慮。漫畫《紅頭罩》（Red Hood）作者發文暗諷事件，被 DC Comics 取消新刊連載；美國國務院亦指，不歡迎「美化暴力和仇恨」的外國人。有分析認為，柯克之死或令特朗普治下的美國變得更為分化。

DC 取消最新連載漫畫系列

由美國漫畫作家 Gretchen Felker-Martin任編劇的限制級漫畫《紅頭罩》（Red Hood），9 月在DC Comics 推出全新連載，剛發行第一期。柯克生前反對跨性別者權利，在他遭槍擊後，本身是變性人的 Gretchen Felker-Martin 在社交平台轉載時留言，稱呼柯克為「納粹婊子」，之後再補充，「希望那顆碰過查理·柯克的子彈無事。」

由美國漫畫作家 Gretchen Felker-Martin任編劇的限制級漫畫《紅頭罩》（Red Hood）

相關言論引起爭議，批評聲浪不斷，DC Comics隨即喊停，宣布取消《紅頭罩》的新刊連載。DC 向外界強調，公司「高度重視創作者和社群，並維護和平、獨立表達個人觀點的權利」，但同時重申「任何可能被解讀為鼓吹敵意或暴力的言論，均與 DC 的行為準則不符」。

美國務院：不歡迎美化暴力的外國人 邀網民舉報

美國副國務卿 Christopher Landau 周四在 X 發文警告，已指示領事官員對任何「讚揚、合理化或輕視」柯克之死的外國人「採取適當行動」，但未有說明「適當行動」包括甚麼行動。

Christopher Landau 表示，「美化暴力和仇恨的外國人不是我們國家歡迎的訪客」，同時他邀請網民在其貼文中舉報相關行為，重申領事官員將進行監控。

雖然帖文未有具體說明官方可能採取甚麼行動，據英國《衛報》報道認為，特朗普政府此前曾指示移民與海關執法局（ICE）審查在網上表達對巴勒斯坦事業同情或批評以色列的外國留學生，美國移民局（USCIS）亦在審查簽證申請人是否持「反美」觀點。相信當局會將類似的社交媒體審查範圍，擴大至對柯克之死的評論。

Charlie Kirk是特朗普的政治盟友 (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

分析：特朗普只譴責左翼言論 加劇政治分歧

柯克之死引發美國共和、民主兩黨的強烈譴責，也引起公眾對政治暴力的擔憂。美國總統特朗普除了形容柯克是偉大及傳奇人物，表示深感悲痛和憤怒。即使兇徒身份未明，特朗普已將事件歸咎「激進左翼言論」，稱激進左派將柯克跟納粹、殺人犯、罪犯相提並論，「這種言論直接導致今天所見的恐怖主義，必須立即停止。」

但事實是，美國日益升級的政治暴力並不只針對保守派，例如今年 6 月明尼蘇達州民主黨議員 Melissa Anne Hortman及其丈夫被刺殺；4月民主黨賓夕法尼亞州州長 Josh Shapiro 的住處遭縱火等。

加拿大廣播公司 CBC 分析認為，特朗普只譴責左翼的言論，是在加劇美國現時因憤怒引起的政治分歧，政治暴力有可能引發模仿和報復，此時「一位蔑視法治、超越行政權力制約、想要剝奪部分公民自由的總統」的言論尤其令人擔憂。

據華盛頓智庫戰略與國際研究中心，2016年至2023年間，有記錄的「因黨派政治理念而針對公職人員的恐怖襲擊」有21宗，在此之前的 20 年間僅 2 宗。

