Charlie Kirk 被殺｜疑犯羅賓遜提堂 案件押後 9.29 再訊 控方尋求判處死刑｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國知名保守派人士柯克（Charlie Kirk）上周遭槍殺，涉案的猶他州 22 歲男子羅賓遜（Tyler Robinson）在當地時間周二（16 日）以視像方式在地方法院首次提堂。羅賓遜穿著防自殘用深綠色背心應訊，他被控 7 罪，包括加重謀殺、非法使用武器、妨礙司法公正及教唆毀滅證據等。案件押後至本月 29 日再訊，羅賓遜繼續還押，不准保釋。
猶他州檢察官格雷表示，將尋求判處羅賓遜死刑，並提交證據指羅賓遜曾以短訊向室友坦承殺人動機，指自己已經恨夠柯克，又指有些仇恨「無法透過談判化解」。又曾經指示室友刪除對話內容。羅賓遜又曾經留紙條，聲稱只要有機會就會「動手」，DNA 證據顯示羅賓遜曾經接觸案發的槍枝。
案發之後，羅賓遜曾經計劃自殺，不過他後來到了父母家中，父母並且拿著槍手的照片跟他對質，最後兩人勸說成功，羅賓遜最終自首，不過亦同時向室友表達對他的擔心，敦促對方刪除訊息，現時室友正全力配合調查。
