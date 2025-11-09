iHerb雙11優惠全網限時74折
【Châteraisé】朱古力閃電泡芙買一送一（即日起至11/11）
Châteraisé進行限時優惠，由即日起至11月11日期間，閃電泡芙(朱古力)買一送一！閃電泡芙(朱古力)使用比利時調溫朱古力製造，朱古力味泡芙皮包住滿滿嘅朱古力吉士忌廉，面層更有一層朱古力，啖啖都充滿幸福嘅味道！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/11
地點：Châteraisé分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 19 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 23 小時前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 1 天前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 23 小時前
曼聯逼和熱刺錯失升第2
【Now Sports】周六之前，熱刺確是曼聯的一根刺，結果紅魔造訪北倫敦憑安保姆建功領先，惟之後連失兩球，僅憑迪列治補時扳平致各二言和，至少終止去季對賽4戰全敗的頹勢。這場周六英超頭場，獲勝一方可即時升上聯賽次席位置。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。熱刺續由在周中歐聯對哥本哈根入球但又被逐離場的賓倫莊遜掛帥。雙方上半場頭半段鮮有具威脅埋門，進入對方禁區次數不多。直到32分鐘，英超10月份最佳球員安保姆接應阿麥迪亞路傳中頂入，這是他個人歷來第5次攻破熱刺大門，亦是曼聯上半場僅有中框埋門。熱刺之後攻勢不少，其中基斯頓羅美路及柏連拿的攻門都未能逃過曼聯門將拿文斯的十指關。曼聯亦有擴大比數機會，不過般奴費蘭迪斯於70分鐘禁區內接應阿麥傳送後射門未中目標。曼聯最終未能維持勝果，後備上陣不久的泰利，於84分鐘接應傳中後，在禁區內轉身抽射得手，及至補時1分鐘更被列查利臣頂入。以為曼聯敗走，迪列治於補時6分鐘接應角球頂成2:2。now.com 體育 ・ 13 小時前
愛民邨出口改名「朗賢峯」令長者混淆 港鐵：指示牌空間有限
港鐵何文田站A出口名稱由愛民邨改為「朗賢峯」惹爭議，居民批為樓盤賣廣告，長者難辨方向，港鐵回應指示牌空間有限。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 1 天前
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。 招租介紹指租盤位於銅鑼灣唐4樓、250方呎，包家電及有獨立水電錶，月租11,800元。據單位圖片可見，廁所空間比較狹小，位處客廳的梳化旁，玻璃更是透明設計，而廳外則是落am730 ・ 23 小時前
巴士乘客為慳錢少付2.2車費 被司機發現反以粗口辱罵
乘搭公共交通工具不設找贖，乘客應準備足夠的車費。不過，近日有網民目擊一名乘客與司機發生糾紛，該名乘客因「冇錢找」少付2.2元車費，被司機發現後仍然堅持自我。 網民在社交平台Threads分享經歷，指近日乘搭巴士，一名男乘客上車應付14.4元車費，卻只付12元，被司機叫停。該人理直氣壯地解釋「我身上得20蚊同12蚊am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。 人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
泡泡瑪特｜員工直播間忘「熄咪」 暗諷消費者水魚 泡泡瑪特股價跌逾5%
泡泡瑪特（9992.HK）早前在直播間兩名員工忘記「熄咪」，兩名員工私下對話意外播出，當中暗諷消費者為「冤大頭」，拖累泡泡瑪特股價曾經下跌逾5%。BossMind ・ 1 天前
【Aeon】AEON Day 自家品牌商品8折發售（08/11-10/11）
由11月8日至10日係「AEON Day」，店內全線自家品牌商品，包括TOPVALU、HOMECOORDY、iC等，均以8折發售！AEON MEMBER會員買「自家品牌商品」有5倍積分，而AEON BETA會員都有3倍積分！YAHOO著數 ・ 1 天前
繼藥價後又盯上肉價！川普祭「反壟斷」鐵拳 揮向全美肉類加工四巨頭
繼藥商後，美國總統川普政府又盯上美國四大肉類加工巨頭，上周五 (7 日) 宣布啟動反壟斷調查，指控他們透過非法合謀操縱價格，損害牧場主與消費者利益，此舉被視為白宮應對生活成本高漲、回應選民壓力的關鍵行動。 川普透過社交平台 Truth Social 宣布，已要求司法部「立即展開鉅亨網 ・ 3 小時前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 1 天前
像裕美與林作這樣的愛情｜周靈山
林作被捕，裕美冷靜受訪。這讓我思考：當伴侶出事，究竟是怎樣的滋味？ 很多人以為，這種時刻考驗的是愛情，但我看來 […]she.com ・ 1 天前