【Châteraisé】朱古力丹麥酥買一送一（即日起至01/03）

Châteraisé進行限時優惠，由即日起至3月1日期間，朱古力丹麥酥買一送一！朱古力丹麥酥發酵牛油酥皮口感鬆脆，中間夾住濃郁朱古力粒，呈現出正宗的法國味道！

日期：即日起至2026/03/01

地點：Châteraisé分店

