【Châteraisé】士多啤梨朱古力芭菲買一送一（即日起至優惠結束）
Châteraisé進行門市限定優惠，士多啤梨朱古力芭菲買一送一，芭菲底部是士多啤梨果醬，中間夾住細膩的雲呢拿慕絲，再加入朱古力海綿蛋糕，頂層有朱古力忌廉和朱古力薄片，再以士多啤梨作點綴，除了口感層次豐富，紅色外型相當有聖誕氣氛，非常適合作為聖誕大餐後的甜點！產品數量有限，售完即止。
日期：即日起至優惠結束
地點：Châteraisé分店
