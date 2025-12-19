【Châteraisé】士多啤梨朱古力芭菲買一送一（即日起至優惠結束）

Châteraisé進行門市限定優惠，士多啤梨朱古力芭菲買一送一，芭菲底部是士多啤梨果醬，中間夾住細膩的雲呢拿慕絲，再加入朱古力海綿蛋糕，頂層有朱古力忌廉和朱古力薄片，再以士多啤梨作點綴，除了口感層次豐富，紅色外型相當有聖誕氣氛，非常適合作為聖誕大餐後的甜點！產品數量有限，售完即止。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

廣告 廣告

地點：Châteraisé分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso