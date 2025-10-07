ChatGPT啟動新功能 幫你訂飯店、找房子更有智慧

（法新社舊金山6日綜合外電報導）OpenAI公司今天發布旗下生成式人工智慧模型ChatGPT新功能，可與數位音樂務Spotify、訂房服務等應用程式互動，幫忙使用者訂飯店、找房子、羅列播放音樂清單等。

這項名為Apps SDK的新功能，讓ChatGPT能與多款應用程式互動，例如選擇音樂、搜尋房地產，或瀏覽飯店及機票預訂平台。

舉例而言，使用者可下指令：「Spotify，請為我這週五的派對建立播放清單」，音樂串流應用程式就能直接在聊天中做出回應。

另外，ChatGPT也會根據你的對話內容，主動建議適合的應用程式。

例如，當使用者討論購屋問題時，ChatGPT會自動啟動Zillow應用程式，在互動式地圖上顯示符合預算的房屋物件清單，協助使用者查找理想新居。

此項功能的首波合作夥伴包括：Booking.com、Canva、Coursera、Figma、Expedia、Spotify及Zillow，這些服務今天已在其營運市場同步上線。

其他夥伴如Uber、AllTrails及DoorDash等，預計將於今年稍晚加入。

不過，這項功能目前尚未在歐洲推出，原因是當地對資料密集型AI工具的規範較為嚴格。（編譯：紀錦玲）