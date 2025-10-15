ChatGPT成人模式擬上線 通過年齡驗證可解鎖成人內容

（法新社舊金山14日電） 聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天宣布打算放寬對ChatGPT的限制，包括允許經過驗證的成年用戶接觸情色內容，這是基於公司所謂「把成年用戶當成年人看待」的原則。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天在社群平台X發文表示，過去為了回應心理健康疑慮而加強對話式人工智慧（AI）的防護措施，反而讓許多沒有心理健康問題的用戶覺得ChatGPT變得「不那麼實用或有趣」。

阿特曼說「鑒於這個議題的嚴重性，我們希望妥善處理」，並稱OpenAI的新安全工具現在可讓公司在因應嚴重心理健康風險的同時放寬限制。

OpenAI的計畫包括推出升級版的ChatGPT，讓用戶可以自訂AI助理的個性，包括選擇更貼近人類的回應風格、使用大量表情符號，或表現出類似朋友的互動方式。

最大幅度的調整將在12月出現，OpenAI打算推出更全面的年齡門檻機制，允許經驗證的成年人接觸情色內容。不過OpenAI尚未透露年齡驗證方法或計劃針對成人內容採取額外防護措施的細節。

加州青少年芮恩（Adam Raine）今年稍早自殺身亡，他的父母提起訴訟，指控ChatGPT曾提供芮恩具體自殺方式建議。ChatGPT之後加強安全控制措施。

美國聯邦貿易委員會（FTC）也對OpenAI等多家科技公司展開調查，了解AI聊天機器人如何對兒童和青少年產生潛在負面影響。

OpenAI今年9月推出專為18歲以下用戶設計的ChatGPT體驗，會自動導向適齡的內容，封鎖暴力露骨和情色內容。

OpenAI也表示公司已在開發一套基於用戶行為預測年齡的技術，可根據用戶與ChatGPT互動的方式判斷年齡是否超過或未滿18歲。1141015

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。