ChatGPT疑鼓勵青少年尋短 美國加州夫妻提告

（法新社舊金山26日電） 美國加州一對夫妻在痛失16歲愛子後對OpenAI提出告訴，指控這間企業的熱門聊天機器人ChatGPT不僅提供他們兒子鉅細靡遺的自殺方式，還鼓勵他輕生。

馬修．芮恩與妻子瑪莉亞（Matthew and Maria Raine）昨天在舊金山提出的訴狀書，16歲兒子亞當（Adam Raine）今年過世前曾與ChatGPT討論自殺。

訴狀指出，今年4月11日雙方最後一次對話時，ChatGPT不僅提供自殺的方式還證實潛在致死機率。數小時後，亞當即被發現自殺身亡，方式還與對話內容吻合。

這起訴訟被告包括OpenAI及該公司執行長阿特曼（Sam Altman）。

美國知名媒體與科技評測非營利機構「常識媒體」（Common Sense Media）認為，亞當案再度證明了，「將人工智慧（AI）當作陪伴工具，包括透過諸如ChatGPT這類通用型聊天機器人提供心理健康諮詢，對青少年來說風險過高，難以接受」。

這個組織表示：「如果AI平台成了脆弱青少年的『自殺教練』，這對社會各界來說應該是嚴重警訊，必須採取行動因應。」1140827

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。