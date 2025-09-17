ChatGPT 三年使用報告出爐：寫作輔助最多人用、年輕人貢獻近一半對話量、非工作對話激增

OpenAI 日前聯合哈佛大學發布了 ChatGPT 上線三年以來首份使用報告，它基於 150 萬則脫敏對話記錄，總結了 ChatGPT 誕生以後人們使用 AI 的各種變化。報告全文共 63 頁，我們在這裡為大家總結了其中的一些關鍵要點。

截止至 2025 年 7 月，ChatGPT 的週活躍用家數已超過 7 億，約佔全球成年總人口 10%，日均發送 25 億條訊息。

隨著 ChatGPT 逐漸進入大眾市場，性別差距也開始縮小，2023 年初期的活躍用家中男性佔比高達 80%，但如今男、女用家的對應份額已變成 48% 和 52%。

26 歲以下的年輕用家貢獻了約一半的對話量。

實用建議、寫作輔助、資訊查詢是最常見的三大使用情境，佔到所有對話的 78%。編程僅佔 4.2%，相比之下，更多人會選擇 Claude 作為自己的 coding 助手。

三分之二的人會使用 ChatGPT 修改或優化已有的寫作內容，而非讓 AI 從頭開始創作。

從 2024 年 6 月到 2025 年 6 月，非工作對話的佔比快速上升，從 53% 上漲到 73%。

以使用模式來劃分，人們對 ChatGPT 提問、執行和表達的對話佔比分別是 49%、40% 和 11%，說明用家更傾向把 ChatGPT 當作顧問。

涉及情感陪伴或模擬社交的對話佔比並不高，總共只有約 2.3%（Grok 的情況可能未必如此）。

受教育的程度越高，使用 ChatGPT 越頻繁，而且高學歷的使用者會更多向 ChatGPT 提問而非要求其直接生成內容。

從每次對話後用家提供的滿意度反饋來看，好評與差評的比例已經超過 4:1，可見 AI 模型過去幾年提供的互動體驗已有明顯提升。

綜合來看，ChatGPT 在上線三年後已經成為許多人工作不可或缺的生產力工具，它融入日常生活的速度也在進一步加快。

