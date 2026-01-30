獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
ChatGPT 下月停用 GPT-4o：僅 0.1% 人仍在用、情人節前夕說再見
ChatGPT 將於 2026 年 2 月 13 日停用 GPT‑4o、GPT‑4.1、GPT‑4.1 mini、o4-mini，官方指大多數用家已轉用 GPT‑5.2，API 暫時不變。
OpenAI 今日宣布，ChatGPT 將從 2026 年 2 月 13 日起停用多個模型，包括深受部分用戶喜愛嘅 GPT-4o。GPT-4o 於 2024 年 5 月推出，其親切同溫暖嘅對話風格曾令一批付費用戶十分著迷。
GPT-4o 曾因對話「溫暖」復活、最終仍難逃一劫
OpenAI 喺 2025 年 8 月推出新模型 GPT-5 時，曾短暫移除 GPT-4o 訪問權限，引發用家強烈反彈，當時大量用家投訴 GPT-5 係「降級」，並指 GPT-4o 擁有新模型欠缺嘅「溫暖同理解」。OpenAI 最終迅速為付費用戶恢復 GPT-4o，CEO Sam Altman 更承諾若日後決定停用，會「充分提前通知」。
而家呢一日終於到咗。OpenAI 表示，目前每日僅 0.1% 用戶選擇使用 GPT-4o，「絕大多數」使用者已轉用 GPT-5.2。公司近月已改進模型個性、定制化同創意構思功能，認為正式停用 GPT-4o 時機已成熟。
用家可自訂「溫暖度」，但情人節前夕說再見遭調侃
除 GPT-4o 外，GPT-4.1、GPT-4.1 mini 同 OpenAI o4-mini 亦會同步被停用。早前公布嘅 GPT-5 Instant 同 GPT-5 Thinking 亦會被一併移除，官方強調 API 暫無變動。
此外 OpenAI 亦表示，用家而家可以自訂 ChatGPT 個性，包括「溫暖度」同「熱情度」等參數，目標係「畀用戶更多控制權，唔只係功能、連使用感受都可以自訂」。
不過，部分網民已經開始調侃，OpenAI 竟然選擇喺情人節前一日停用「最受寵愛」嘅 GPT-4o，甚至有 Reddit 用戶留言笑稱「等住睇一堆情緒崩潰嘅貼文」。事件亦再次引發討論，AI 聊天機械人係咪過於「討好用家」，以及用家會否對 AI 產生唔健康嘅情感依賴等。
