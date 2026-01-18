ChatGPT 唔再「純潔」！OpenAI 擬測試內嵌廣告，號稱不干擾 AI 回覆

OpenAI 計劃在未來數週內，於 ChatGPT 平台開始測試內嵌廣告。新措施將率先在美國推出，適用於成年用家的免費版及新推出的低價 Go 訂閱方案。廣告將顯示在用家對話下方，並明確標示為贊助內容，官方號稱不會影響 ChatGPT 的回答。

廣告清晰分隔，敏感話題不顯示

OpenAI 在 blog 文章中強調，廣告內容將與 AI 回答分開呈現，並不干擾答案生成，AI 回覆仍然以「最有用」為原則。除此之外，當 ChatGPT 涉及敏感主題（如健康、精神狀況或政治）時將不會展示廣告，而且亦不會向 18 歲以下的青少年顯示任何推廣內容。

廣告 廣告

公司承諾，用家的聊天紀錄與個人資料不會被出售或分享予廣告商，用家可自行關閉廣告個人化，或清除 ChatGPT 用作生成贊助建議的相關數據。另外，OpenAI 強調將持續提供免廣告方案，用戶可透過升級付費版本獲取無廣告體驗。

ChatGPT 擬測試內嵌廣告

平價「Go」方案正式登陸美國

OpenAI 同步確認，率先於印度試行的低價訂閱方案 ChatGPT Go 也將正式在美國推出，其定位介於免費版與 Plus 版之間。美國用家每月支付 8 美元，便可獲得比免費版高 10 倍的訊息发送率、檔案上傳與圖片生成速度，同時擁有更長的對話記憶與上下文處理能力。不過，用戶在此層級仍會看到廣告。如欲完全去除廣告，還需升級至 Plus 或 Pro 方案。

AI 廣告趨勢將持續擴大

有報道指，OpenAI 自去年末起便已小規模測試廣告制度。隨著 AI 模型訓練和運算成本高企，行業普遍預期各式聊天機械人都將陸續引入廣告收入模式，以維持服務持續發展。

OpenAI 指出，未來廣告將以用家體驗為首要考量，逐步調整顯示方式，期望能令用戶覺得「有用而不擾人」，並保持 ChatGPT 一貫的信任度和透明度。公司長遠重點仍是開發值得付費支持的產品與服務，廣告只是多元化營運的一部分，目標是令 AI 技術惠及更多人。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk