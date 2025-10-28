ChatGPT 將於明年支援 PayPal 付款功能

PayPal 今日宣布，將於 2026 年某個時候開始，允許用戶通過 ChatGPT 直接使用其錢包進行購物。ChatGPT 最近新增的即時結帳功能將有一個選項，可以使用 PayPal 付款，界面與用戶在其他服務中通過 PayPal 結帳時所見相同。用戶可以訪問 PayPal 帳戶中的所有常用付款方式，以及運送和聯絡信息的概覽。

這項合作是在 OpenAI 最近新增「立即購買」按鈕並推出即時結帳功能後的一個月內進行的。該功能最初僅在 Etsy 和 Shopify 上提供，但隨後擴展至 Walmart。使用 OpenAI 的 Agentic Commerce Protocol 不僅簡化了買家的購物流程，還自動將支持 PayPal 作為選項的商家產品集成到 ChatGPT 的電子商務設置中，無需他們單獨註冊。

在 ChatGPT 中擁有更多購物選項將使用戶能更輕鬆地在 OpenAI 的生態系統內進行購買，包括在其新推出的 Atlas 瀏覽器中，以及與傳聞中的消費者硬件設備進行互動，該設備是 OpenAI 與 Jony Ive 共同開發的。將 ChatGPT 的代理轉變為 AI 個人購物助手將為用戶提供更多使用聊天機器人的方式，並可能為 OpenAI 開辟新的收入來源。

