ChatGPT 教學 ｜ 用 QuizGPT 提示輕鬆製作 Flash Card，令溫習更互動有樂趣

最近小編準備考試，雖然已經日溫夜溫，但「入腦」效果就覺得一般，要不斷做練習才可牢記正確的答案，因此不少人會製作Flash Card（記憶卡片）幫助自己溫習重點。以往 Flash card 都是人手自己做，現在用 ChatGPT 配合「quizgpt」，就可簡單做出 Flash card，大為節省人手製作時間。

稍早前 ChatGPT 為所有用戶推出「QuizGPT」功能，只要輸入打算溫習的主題再配合「quizgpt」這個提示，就可以製作帶答案的 Flash Card。

輸入打算溫習的主題及提示，舉例「幫我溫習常用中國四字成語 in quizgpt」。 ChatGPT即製作出最少有五條問題、每條包含四個答案的 Flash Card，今次這個示範 ChatGPT 一共產生了 15 題。 由於每次只會產生一定數量問題的 Flash card，因此答完全部之後就可以按「Next quiz」，再讓ChatGPT 產生一新輪 Flash card。

「QuizGPT」功能很簡單與方便地就可以製作出溫習的內容，除了可在電腦上做到，於手機或平板上也一樣可以，這樣就可隨時進行溫習，又或者拿來同孩子當作玩小遊戲。有興趣的朋友不妨試試。

