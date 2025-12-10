ChatGPT 整合 Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat，化身多功能創作中樞

從 10 月起開始接入 Canva、Spotify 等服務的 ChatGPT 今晚進一步豐富了自己的工具生態，Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat 這三款來自 Adobe 的應用程式目前都已與 ChatGPT 整合。只要透過 OpenAI 的網頁，就可以直接調用它們生成內容。無論是在提示中提到相應 app 的名稱，或是從「+」選單直接手選都能啟用程式。唯一需要注意的就是，在使用 Adobe Express 和 Acrobat 製作插圖和 PDF 時需要提前登入 Adobe 帳號。

在三款 app 中，Photoshop 與 ChatGPT 整合的方式最為有趣。AI 會根據你的提示調出關聯度最高的調整滑桿，比如需要變亮系統就會顯示控制曝光的滑桿，並搭配調節陰影和高光的輔助選項。根據官方介紹，ChatGPT 實際是透過 MCP 伺服器路由到 Adobe 的工具，從而獲得 Photoshop、Adobe Express 和 Acrobat 的部分能力。不過對大部分普通用家來說，這樣的「縮小版本」很多時候已經夠用，論體驗說不定比臃腫的完整版軟體還要更好呢。

「我們打造了像 LEGO 積木一樣的 MCP 工具，並會提供詳細的操作說明，然後 ChatGPT 會自行決定要如何操作。」Adobe 開發平台與合作夥伴生態副總裁 Aubrey Cattell 說道，「有時它能達到我們的預期，有時則不然。這是非決定性系統的特點，我們正在不斷努力從用家的意圖和自然語言中提煉出更多線索，以達到其想要的結果。」

當然，對於有進階需求的使用者，只要多點一下圖示，就能打開網頁版的 Photoshop、Adobe Express、Acrobat。對 OpenAI 來說，這次更新讓 ChatGPT 朝著「成為整合用家各種日常應用的作業平台」這一目標又跨出了重要的一步。而 Adobe 看似是在與一家可能「搶走市場」的公司合作，但其決策團隊顯然更看重 ChatGPT 作為新平台的巨大影響力。「OpenAI 想要促進的工作流程，與 Adobe 最擅長的能力之間，有著天然的契合度。」Cattell 如此說道。

