ChatGPT 終於落廣告！OpenAI 美國測試免費同 Go 方案先有，強調「唔影響答案」、可一鍵清數據

OpenAI 宣布正式喺美國開始測試 ChatGPT 內置廣告，面向登入帳戶嘅成年 Free 同 Go 用家。廣告會以「贊助」（sponsored）標示並與答案分隔，官方強調唔會影響回覆內容，亦唔會向廣告商提供用家對話資料。用家可管理個人化、刪除廣告數據，另外敏感話題同 18 歲以下用戶將唔會顯示廣告。

擺喺對話底部，清楚標示「贊助」

OpenAI 表示廣告會出現喺對話內容底部，並會清楚標示為「贊助」，同時同 ChatGPT 嘅自然回覆做視覺分隔。官方亦強調，廣告唔會影響 ChatGPT 產生嘅答案，答案仍然以「對用家最有幫助」為優化目標。

而喺 ChatGPT 官方更新日誌入面亦提到，呢次係「小部分用家」先開始測試，並會喺未來幾星期逐步擴大範圍，同時再次重申 ChatGPT 答案係獨立於廣告生成。​

美國成年 Free 同 Go 先有，其他付費層級無廣告

OpenAI 官方公告寫明，測試只限美國、已登入帳號嘅成年用戶，並涵蓋 Free 同 Go 方案。同一篇文章亦列出，Plus、Pro、Business、Enterprise、Education 層級唔會有廣告。​

OpenAI 早前宣布 Go 以較低月費作入門付費層級，最初僅向印度市場開放，後已喺全球推出。​

敏感話題唔落廣告，廣告商睇唔到你嘅對話

OpenAI 表示，測試期間唔會向 18 歲以下用戶顯示廣告，亦唔會喺健康、精神健康、政治等「敏感或受監管」話題下投放廣告。私隱方面，官方強調廣告商無權存取你嘅對話、聊天歷史、記憶或個人細節，廣告商只會收到例如閱讀、點擊量等彙總成效數據。

同時，OpenAI 亦提供「選擇同控制」選項：包括可以忽略廣告、提交回饋、了解點解會見到某個廣告、刪除廣告數據，以及管理個人化設定。用家可以關閉個人化，並可隨時清除用於廣告嘅數據。

