ChatGPT 色情內容解禁，將從 12 月起開放更多成人用途

OpenAI 那套「把成年用家當作成年人對待」的原則很快將有更進一步的體現。隨著 ChatGPT 家長監控和自動年齡檢測功能的成熟，該平台將從 12 月起開放更多成人用途，包括讓經過驗證的成年用家體驗色情內容。

「之前我們對 ChatGPT 進行了非常嚴格的限制，以確保不會造成心理健康問題。但後來我們意識到，對那些心理沒有問題的用家來說，這麼做可能會降低 ChatGPT 的實用性和趣味性。不過鑒於此事的嚴重性，我們希望找到一個妥善的處理方法。」CEO Sam Altman 這麼說道，「如今我們已經能夠降低那些嚴重的心理健康風險，而且配合新的工具，我們在大多數情況下已經可以放心地放寬限制。」

實際上，在之前的開發者日活動上 OpenAI 已給出過一些暗示。當時公布的新版開發者指南中有提到，針對成人（不低於 18 歲）內容的支援「將在適當的年齡驗證和控制機制完善後開放」。現在剩下的問題，就是 ChatGPT 的成年驗證究竟有多少可靠性，畢竟美國青少年利用 AI 策劃自殺的悲劇還歷歷在目。但可以預見到的是，隨著色情內容的放開，OpenAI 的用家數量必將迎來一輪大幅增長（望向 Grok）。

