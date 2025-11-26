珠海長隆飛船酒店買2送2
ChatGPT 語音功能已可在聊天介面直接使用
同步顯示文本回應，並可提供圖片、地圖等視覺資訊。
OpenAI 今日對 ChatGPT 的語音功能進行了更新，現在用家直接透過聊天介面就能與 AI 語音交流，無須像過去那樣打開單獨的語音模式。在互動的過程中，機器人的回應會以文本形式同步顯示，而且它也能直接提供圖片、地圖等視覺資訊。和過去相比，整合了語音的聊天能滿足更多輸入習慣不同的人群，同時也更符合 AI 多模態的發展方向。
You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.
You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.
Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w
— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025
在新的手機版和網頁版 ChatGPT 中，已經能看到相應變化。如果想體驗，點擊聊天文字輸入欄旁邊的波形圖示就能開始語音對話。對於習慣原本設計的使用者，也可以去「語音模式」設定內重新開啟「獨立模式」，這樣就能切換回原來的樣子了。
