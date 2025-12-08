ChatGPT 負責人澄清暫無廣告測試，強調若引入必「採取謹慎做法」

前 xAI 員工 Benjamin De Kraker 分享的一張 ChatGPT 疑似廣告擷圖日前在網上引發了熱議，對此 OpenAI 相關負責人 Nick Turley 特意澄清，稱公司「目前沒有進行任何廣告測試」。按照他的說法，目前網路上被指廣告的擷圖「若不是假的，那就是實際上並非廣告」的內容。對 Kraker 所發圖片中出現的 Target 購物推薦，ChatGPT 資料主管 Daniel McAuley 的解釋是「應用程式整合」的結果。OpenAI 在 10 月為 ChatGPT 加入了這一特性，它會在適當情境下推薦第三方 app，但這並非收費投放。

值得一提的是，對於外界的猜測，OpenAI 也承認公司在體驗設計上的確「有失水準」。「我認為任何在體驗上像是廣告的東西都必須被謹慎處理。」首席研究官 Mark Chen 在 X 上如此說道，「我們在改進模型精準度的同時會暫時先關閉此類推薦功能，我們正在研究更好的控制選項，讓用家可以根據需要調整或關閉這些功能。」

就在不久前，有開發者在最新的 Android 版 ChatGPT beta 中發現，程式碼內已出現「廣告功能」（ads feature）、「搜尋廣告」（search ad）、「集市內容」（bazaar content）等文字，強烈暗示該聊天機器人即將引入廣告。無論「Target 推薦」是 OpenAI 有意為之還是無心之過，人們對 ChatGPT 潛在的廣告估計都有更充分的心理預期了。

