ChatGPT 開始測試群組聊天功能，AI 也能理解談話節奏？

ChatGPT 開始在部分地區測試群組聊天功能，AI 也能理解談話節奏？

OpenAI 宣布已開始在台灣、日本、南韓、紐西蘭測試 ChatGPT 的全新群組聊天功能，讓 AI 加入你與家人、朋友、同事的對話，協助完成諸如行程規劃、靈感蒐集、內容歸納等操作。若要開始群組聊天，你只需在任何新建或現有對話的右上角點擊人物圖示（如果是從現有對話建立新群組則會生成一個沒有聊天記錄的新會話）。接著便可以增加成員或分享群組連結，適用的人員上限為 20 人。

群組受邀者在加入時需要建立包含姓名、用家名、頭像的個人檔案，任何獲得群組連結的人都可以繼續邀請其他人加入。在聊天過程中，所有參與者都可以靜音 / 移除群聊創建者以外的其他用家。若群組中存在未滿 18 歲的成員，ChatGPT 也會自動限制敏感內容。

ChatGPT 的群聊功能是由全新的 GPT-5.1 Auto 驅動，它可以根據內容自動選用合適的模型來生成回應。根據 OpenAI 的說法，ChatGPT 也能理解多人談話的節奏，會懂得何時發言、何時該保持安靜。當然，在任何需要的時候，你只要提及「ChatGPT」就能召喚出 AI 了。

