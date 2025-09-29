ChatGPT Projects 大更新：從此告別混亂！一文掌握「專案」與「分支」功能，打造你的 AI 高效工作流

TL;DR 馬上睇重點

告別混亂： OpenAI 為 ChatGPT Team Plan 推出 Projects (專案) 功能，讓你為不同工作建立獨立工作區，所有對話、檔案、設定都能集中管理，唔再撈亂。

思路不中斷： 新增 Conversation Branches (對話分支) 功能，你可以從對話中的任何一點「分岔」出新嘅對話，同時探索多個想法或方向，而唔影響主線任務。

效率再升級： 結合 Projects 和 Branches ，你可以建立一個清晰、有條理的 AI 工作流。例如，一個 Marketing Campaign 專案，可以包含「社交媒體文案」、「SEO 文章」、「廣告圖像 Prompt」等多個分支，團隊協作更高效。

核心改變： 這次更新標誌著 ChatGPT 從一個「單次問答工具」進化為一個「系統性工作平台」，更貼近真實的職場應用需求。

你是否也卡在 ChatGPT 的「混亂輪迴」？

自從 ChatGPT 成為我們工作的日常夥伴，效率的確提升不少。但隨之而來的，係一種新的混亂。每日數十個對話紀錄，你係咪都遇過以下嘅「經典」痛點？

痛點一：隔兩日就搵唔返答案喺邊個 Chatroom？

明明前日先叫 ChatGPT 生成咗一條絕世好橋，今日想搵返，卻要在左邊欄茫茫大海中逐個對話 click 開，大海撈針，搵到都已經嘥曬啲時間。每個對話都叫 "New Chat"，最終結果就係搵唔到。

痛點二：每次都要重新 Brief，AI 變「失憶」夥伴？

「我哋公司叫 DotAI，係一間香港 AI 解決方案平台，目標客戶係...」呢段說話，你可能已經對 ChatGPT 講過一百次。每次開新對話，都要將公司背景、產品資料、目標語氣重新輸入一次，浪費時間之餘，亦令 AI 無法累積對你專案的「長記憶」。

痛點三：一個好 Idea，N 個執行方向點樣搞？

當 ChatGPT 提供一個精彩的初步構想後，你想同時探索 A、B、C 三個不同方向。例如，一個核心 Campaign Idea，你想分別延伸出 Instagram Reels 腳本、Notion 上的 SEO 文章大綱，以及給設計師的 Canva Prompt。在傳統的單一聊天室中，所有想法都混雜在一起，極難管理和追蹤。

OpenAI 最新功能：Projects (專案) 與 Branches (分支) 如何拯救你？

為了解決以上痛點，OpenAI 終於推出了兩大殺手級更新： Projects 和 Conversation Branches 。根據 TechCrunch 的報導，這些功能旨在讓團隊用戶能更有條理地管理他們的 AI 工作流。

核心功能一：Projects (專案) - 你的 AI 任務總部

你可以將 Projects 想像成一個個獨立的資料夾或工作區。每個專案都擁有自己專屬的對話紀錄、上傳檔案、以及獨立的 Custom Instructions (自訂指令)。

廣告 廣告

ChatGPT Projects 大更新：從此告別混亂！一文掌握「專案」與「分支」功能，打造你的 AI 高效工作流

集中管理： 為「2025 Q4 Marketing Campaign」、「內部 HR 政策優化」、「新產品開發 Brainstorm」等不同工作建立獨立 Project。所有相關資源一目了然。

長期記憶： 在 Project 層級設定好 Custom Instructions，例如公司背景、品牌語氣、目標受眾等。之後在該專案內開啟的所有對話，ChatGPT 都會自動「記得」這些核心資訊，唔使再重複輸入。

權限分明： 在團隊使用中，可以設定不同專案的存取權限，確保資料安全與協作清晰。

核心功能二：Conversation Branches (對話分支) - 腦內劇場的實現神器

Branches 徹底改變了線性對話的限制。當你在對話中得到一個滿意的回覆時，可以從該點創建一個或多個「分支」，向不同方向繼續探索。

平行探索： 主線對話生成了一個核心 slogan，你可以開一個分支 A 專門寫社交媒體文案，再開一個分支 B 構思影片腳本，互不干擾。

保留最佳路徑： 唔再需要為咗試新 Prompt 而污染咗原本傾得好好的對話。所有嘗試都可以在分支中進行，主線永遠保持清晰。

版本控制： 就像寫 Code 一樣，你可以將不同分支視為不同版本。例如，一個分支寫「專業版」文案，另一個分支寫「輕鬆版」文案，方便比較和選用。

實戰場景教學：Projects 與 Branches 如何改變你的 AI 辦公應用？

講理論可能有點抽象，我哋直接睇下喺真實工作場景中，呢啲 AI 辦公應用 可以點樣發揮。

場景一：Marketing 團隊 - 一個專案搞掂所有 Campaign

以往要為一個新產品 Launch 做推廣，你可能要開十幾個不同嘅 Chat。而家，你可以咁做：

建立 Project： 開一個名為「[產品名] Launch Campaign」的專案。

設定專案背景： 在 Project 的 Custom Instructions 中，輸入產品的核心賣點、目標客戶畫像、品牌語氣（例如：實戰、簡明、具行動感）。

主線對話： 開始一個對話，與 ChatGPT Brainstorm 整個 Campaign 的核心概念和 Slogan。

開啟分支：

➡️ 想知道中小企點樣用 7 週快速導入 AI 到團隊？ 這裡有我們的實戰導入方案。

場景二：內容創作者 - 由一個核心主題無限延伸

身為創作者，最怕靈感斷纜。假設你的核心主題是「香港 AI 普及化」：

建立 Project： 「香港 AI 普及化內容系列」。

主線對話： 確定了 10 個可以切入的子主題。

開啟分支： 針對其中一個子主題「AI 在中小企的應用」：

場景三：職場打工仔 - 輕鬆管理個人工作與 Side Project

即使你唔係團隊主管，呢個功能都極其實用。

建立 Project (工作用)： 「[公司名] - 每週報告與 Email」。喺 Custom Instructions 設定好你上司鍾意嘅報告格式同你常用嘅 Email 語氣。

建立 Project (個人用)： 「我的日文學習 Side Project」。喺 Custom Instructions 設定好你嘅日文程度同學習目標。

結果： 兩個專案的 AI 記憶完全獨立。工作時，ChatGPT 係你嘅專業助理；學習時，佢又變身成你嘅日文老師。唔再撈亂，效率倍增。

➡️ 想睇更多實戰教學，這裡有最新懶人包整理：DotAI Blog 最新文章。

總結：不只是功能更新，而是 AI 協作思維的進化

這次 ChatGPT 更新 的核心，不僅是介面優化，更是「人機協作」思維模式的重大升級。它鼓勵我們將 AI 視為一個真正的專案夥伴，而不只是一個有問必答的搜尋引擎。

透過 Projects 建立起任務的「骨架」，再用 Branches 延伸出執行的「血肉」，我們終於可以更有系統、更具策略地運用 AI 解決複雜問題。這代表，單純識得用 Prompt 已經唔夠，未來職場更需要懂得如何「管理」和「建構」AI 工作流的人才。

ChatGPT Projects 大更新：從此告別混亂！一文掌握「專案」與「分支」功能，打造你的 AI 高效工作流