男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
ChatGPT Projects 大更新：從此告別混亂！一文掌握「專案」與「分支」功能，打造你的 AI 高效工作流
TL;DR 馬上睇重點
告別混亂： OpenAI 為 ChatGPT Team Plan 推出
Projects(專案) 功能，讓你為不同工作建立獨立工作區，所有對話、檔案、設定都能集中管理，唔再撈亂。
思路不中斷： 新增
Conversation Branches(對話分支) 功能，你可以從對話中的任何一點「分岔」出新嘅對話，同時探索多個想法或方向，而唔影響主線任務。
效率再升級： 結合
Projects和
Branches，你可以建立一個清晰、有條理的 AI 工作流。例如，一個 Marketing Campaign 專案，可以包含「社交媒體文案」、「SEO 文章」、「廣告圖像 Prompt」等多個分支，團隊協作更高效。
核心改變： 這次更新標誌著 ChatGPT 從一個「單次問答工具」進化為一個「系統性工作平台」，更貼近真實的職場應用需求。
你是否也卡在 ChatGPT 的「混亂輪迴」？
自從 ChatGPT 成為我們工作的日常夥伴，效率的確提升不少。但隨之而來的，係一種新的混亂。每日數十個對話紀錄，你係咪都遇過以下嘅「經典」痛點？
痛點一：隔兩日就搵唔返答案喺邊個 Chatroom？
明明前日先叫 ChatGPT 生成咗一條絕世好橋，今日想搵返，卻要在左邊欄茫茫大海中逐個對話 click 開，大海撈針，搵到都已經嘥曬啲時間。每個對話都叫 "New Chat"，最終結果就係搵唔到。
痛點二：每次都要重新 Brief，AI 變「失憶」夥伴？
「我哋公司叫 DotAI，係一間香港 AI 解決方案平台，目標客戶係...」呢段說話，你可能已經對 ChatGPT 講過一百次。每次開新對話，都要將公司背景、產品資料、目標語氣重新輸入一次，浪費時間之餘，亦令 AI 無法累積對你專案的「長記憶」。
痛點三：一個好 Idea，N 個執行方向點樣搞？
當 ChatGPT 提供一個精彩的初步構想後，你想同時探索 A、B、C 三個不同方向。例如，一個核心 Campaign Idea，你想分別延伸出 Instagram Reels 腳本、Notion 上的 SEO 文章大綱，以及給設計師的 Canva Prompt。在傳統的單一聊天室中，所有想法都混雜在一起，極難管理和追蹤。
OpenAI 最新功能：Projects (專案) 與 Branches (分支) 如何拯救你？
為了解決以上痛點，OpenAI 終於推出了兩大殺手級更新：
Projects 和
Conversation Branches。根據 TechCrunch 的報導，這些功能旨在讓團隊用戶能更有條理地管理他們的 AI 工作流。
核心功能一：Projects (專案) - 你的 AI 任務總部
你可以將
Projects 想像成一個個獨立的資料夾或工作區。每個專案都擁有自己專屬的對話紀錄、上傳檔案、以及獨立的 Custom Instructions (自訂指令)。
集中管理： 為「2025 Q4 Marketing Campaign」、「內部 HR 政策優化」、「新產品開發 Brainstorm」等不同工作建立獨立 Project。所有相關資源一目了然。
長期記憶： 在 Project 層級設定好 Custom Instructions，例如公司背景、品牌語氣、目標受眾等。之後在該專案內開啟的所有對話，ChatGPT 都會自動「記得」這些核心資訊，唔使再重複輸入。
權限分明： 在團隊使用中，可以設定不同專案的存取權限，確保資料安全與協作清晰。
核心功能二：Conversation Branches (對話分支) - 腦內劇場的實現神器
Branches 徹底改變了線性對話的限制。當你在對話中得到一個滿意的回覆時，可以從該點創建一個或多個「分支」，向不同方向繼續探索。
平行探索： 主線對話生成了一個核心 slogan，你可以開一個分支 A 專門寫社交媒體文案，再開一個分支 B 構思影片腳本，互不干擾。
保留最佳路徑： 唔再需要為咗試新 Prompt 而污染咗原本傾得好好的對話。所有嘗試都可以在分支中進行，主線永遠保持清晰。
版本控制： 就像寫 Code 一樣，你可以將不同分支視為不同版本。例如，一個分支寫「專業版」文案，另一個分支寫「輕鬆版」文案，方便比較和選用。
實戰場景教學：Projects 與 Branches 如何改變你的 AI 辦公應用？
講理論可能有點抽象，我哋直接睇下喺真實工作場景中，呢啲
AI 辦公應用 可以點樣發揮。
場景一：Marketing 團隊 - 一個專案搞掂所有 Campaign
以往要為一個新產品 Launch 做推廣，你可能要開十幾個不同嘅 Chat。而家，你可以咁做：
建立 Project： 開一個名為「[產品名] Launch Campaign」的專案。
設定專案背景： 在 Project 的 Custom Instructions 中，輸入產品的核心賣點、目標客戶畫像、品牌語氣（例如：實戰、簡明、具行動感）。
主線對話： 開始一個對話，與 ChatGPT Brainstorm 整個 Campaign 的核心概念和 Slogan。
開啟分支：
➡️ 想知道中小企點樣用 7 週快速導入 AI 到團隊？ 這裡有我們的實戰導入方案。
場景二：內容創作者 - 由一個核心主題無限延伸
身為創作者，最怕靈感斷纜。假設你的核心主題是「香港 AI 普及化」：
建立 Project： 「香港 AI 普及化內容系列」。
主線對話： 確定了 10 個可以切入的子主題。
開啟分支： 針對其中一個子主題「AI 在中小企的應用」：
場景三：職場打工仔 - 輕鬆管理個人工作與 Side Project
即使你唔係團隊主管，呢個功能都極其實用。
建立 Project (工作用)： 「[公司名] - 每週報告與 Email」。喺 Custom Instructions 設定好你上司鍾意嘅報告格式同你常用嘅 Email 語氣。
建立 Project (個人用)： 「我的日文學習 Side Project」。喺 Custom Instructions 設定好你嘅日文程度同學習目標。
結果： 兩個專案的 AI 記憶完全獨立。工作時，ChatGPT 係你嘅專業助理；學習時，佢又變身成你嘅日文老師。唔再撈亂，效率倍增。
➡️ 想睇更多實戰教學，這裡有最新懶人包整理：DotAI Blog 最新文章。
總結：不只是功能更新，而是 AI 協作思維的進化
這次
ChatGPT 更新的核心，不僅是介面優化，更是「人機協作」思維模式的重大升級。它鼓勵我們將 AI 視為一個真正的專案夥伴，而不只是一個有問必答的搜尋引擎。
透過
Projects 建立起任務的「骨架」，再用
Branches 延伸出執行的「血肉」，我們終於可以更有系統、更具策略地運用 AI 解決複雜問題。這代表，單純識得用 Prompt 已經唔夠，未來職場更需要懂得如何「管理」和「建構」AI 工作流的人才。
