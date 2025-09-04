Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話
單個專案能上傳的檔案數量也有所增加。
OpenaI 去年末推出的 ChatGPT Projects 功能現在終於也向免費用家開放了，你可以透過它直接集中管理特定主題的檔案和對話。使用者可以將相關的對話內容、圖像、數據等規整到同一專案（project）中，在注入這些「知識記憶」後，你就能夠在 Projects 裡更高效地使用 SearchGPT、分析、Canvas、編程等功能了。
Projects in ChatGPT are now available to Free users.
In addition, we’ve added:
- Larger file uploads per project (up to 5 for Free, 25 for Plus, 40 for Pro/Business/Enterprise)
- Option to select colors and icons for more customization
- Project-only memory controls for more… pic.twitter.com/GGygJuBify
— OpenAI (@OpenAI) September 3, 2025
在徹底開放 Projects 的同時，OpenAI 也增加了該功能單個專案能上傳的檔案數量。免費用家可以添加 5 個檔案，Plus 和 Pro 訂戶則分別為 25 個和 40 個。目前在 Android app 和網頁版中免費用家已可體驗 Projects，iOS 則會在「未來幾日」內跟進。
