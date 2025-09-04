焦點

Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪　鄭中基否認乘勢復出

Yahoo Tech HK

ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話

單個專案能上傳的檔案數量也有所增加。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話
ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話

OpenaI 去年末推出的 ChatGPT Projects 功能現在終於也向免費用家開放了，你可以透過它直接集中管理特定主題的檔案和對話。使用者可以將相關的對話內容、圖像、數據等規整到同一專案（project）中，在注入這些「知識記憶」後，你就能夠在 Projects 裡更高效地使用 SearchGPT、分析、Canvas、編程等功能了。

在徹底開放 Projects 的同時，OpenAI 也增加了該功能單個專案能上傳的檔案數量。免費用家可以添加 5 個檔案，Plus 和 Pro 訂戶則分別為 25 個和 40 個。目前在 Android app 和網頁版中免費用家已可體驗 Projects，iOS 則會在「未來幾日」內跟進。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機

2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Call車App優惠｜香港6間預約的士App 邊間最抵用？Uber新客戶最多享$1,000折扣／高德限時1折call車

Call車App優惠｜香港6間預約的士App 邊間最抵用？Uber新客戶最多享$1,000折扣／高德限時1折call車

有時想點對點出行，或者趕時間，不少人都會選擇預約叫車。現時市面上有多個叫的士用的手機應用程式(俗稱「的士app」)，只需簡單按幾下就能call的士，而且還會提供不同優惠，十分方便！Yahoo著數專員整理了常用Call車app，包括Uber、飛的、DiDi滴滴出行及高德打車等優惠，下次call車之前就記得下載定app啦！

YAHOO著數 ・ 54 分鐘前
Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港

在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池

除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查

香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查

知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。

Bloomberg ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉

Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉

日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～

Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
巨額罰款｜Google及Shein涉濫用Cookie 遭法國數據保護機構 分別罰款逾29億及13億元

巨額罰款｜Google及Shein涉濫用Cookie 遭法國數據保護機構 分別罰款逾29億及13億元

據《法新社》報道，法國保護數據監管機構（CNIL）分別對Alphabet旗下的Google及中國快時尚電商Shein開出罰單，合共罰款4.75億歐羅(約43.2億港元)，罰款金額為CNIL歷來最高之一，原因是兩者未能尊重網路「Cookie」使用法規。

BossMind ・ 3 小時前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？

石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？

超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾

28Hse.com ・ 2 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538

Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538

創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性

54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性

想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務

鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務

《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。

AASTOCKS ・ 5 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒

李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒

現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」

林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」

林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展

中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展

【彭博】— 知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。

Bloomberg ・ 5 小時前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院

【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院

有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。

信報財經新聞 ・ 12 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」

秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」

繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...

BossMind ・ 1 天前
特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰

特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰

【彭博】— 美國總統特朗普連續第二天對在北京迎接八方來賓共襄閱兵盛舉的中國領導人習近平表達了不滿，讓人不禁意識到世界兩強在貿易、科技及其它諸多領域的緊張關係仍然沒有消弭。

Bloomberg ・ 10 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權

據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權

據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。

AASTOCKS ・ 22 小時前