ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話

OpenaI 去年末推出的 ChatGPT Projects 功能現在終於也向免費用家開放了，你可以透過它直接集中管理特定主題的檔案和對話。使用者可以將相關的對話內容、圖像、數據等規整到同一專案（project）中，在注入這些「知識記憶」後，你就能夠在 Projects 裡更高效地使用 SearchGPT、分析、Canvas、編程等功能了。

在徹底開放 Projects 的同時，OpenAI 也增加了該功能單個專案能上傳的檔案數量。免費用家可以添加 5 個檔案，Plus 和 Pro 訂戶則分別為 25 個和 40 個。目前在 Android app 和網頁版中免費用家已可體驗 Projects，iOS 則會在「未來幾日」內跟進。

