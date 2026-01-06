Cheerble 推出全球首款 99.9% 准確度的人臉識別貓食器

對於生活在多貓家庭的人來說，每日的餵食儀式往往像是一場混亂的搶劫。貓咪之間互相盜取食物，特定的飲食計劃又總是無法落在正確的動物身上，讓寵物主人們一直渴望能有一個不需要昂貴頸圈或把貓咪鎖在不同房間的解決方案。如今，成立於 2016 年的智能寵物科技公司 Cheerble 開發出了一個基於人工智能的解決方案。他們設計出全球首款邊緣人工智能視覺識別寵物餵食器——Pet Feeder Match G1。這款餵食器不僅可以自動投放貓糧，還能以 99.9% 的準確率識別貓咪的面孔，支持多達 6 隻貓的個別飲食及餵食時間管理。

這款產品在拉斯維加斯舉行的 2026 消費電子展（CES 2026）上正式亮相。Cheerble 的創辦人 Xie 透露，餵食是貓咪日常生活的重要一環，但許多家庭依然面臨食物被盜、錯過進食或餵食時間不一致的困擾。他表示：「Cheerble 設計這款餵食器旨在為日常照顧中最重要的部分帶來清晰、信心和安心。」

Match G1 實際上充當了一個高科技的保安。透過短距離紅外攝影機，該設備能識別哪隻貓咪正在接近餵食碗。如果是正確的寵物，餵食器便會授予進入許可；如果是餓著的入侵者——無論是同屋的貓咪還是好奇的狗狗——受控餵食罩則確保它們無法進入。邊緣人工智能的特點在此至關重要。與許多需要將數據傳送至遠端伺服器的智能家居設備不同，Match G1 所有的數據處理都在硬體本地進行，無需雲端上傳，也沒有麥克風設置，對於重視隱私的主人來說，貓咪的生物特徵數據也能得到保護。

此外，這款人工智能設計上考慮到了貓咪隨著時間變化的外觀。公司還研究了貓咪實際進食的工學，餵食碗的設計角度能有效防止貓鬍子疲勞，這是深度進食貓咪常見的壓力來源。而且，304 不銹鋼的碗具也可放入洗碗機清洗。食物下方還設有集成冰盤，能在主人因工作延誤而無法及時餵食的情況下保持食物的新鮮度。

透過 Cheerble 應用程式，主人可以管理最多 6 隻貓咪的個性化餐飲計劃。用戶可以在嚴格的飲食控制模式和自由模式之間切換，還能記錄餵食習慣，讓主人更數據化地了解他們的寵物健康情況。如果貓咪突然不進食，主人能立即獲得通知。Xie 認為，Pet Feeder Match G1 體現了對貓咪進食行為及主人在多寵物家庭中管理的深刻理解。

這款 Pet Feeder Match G1 計劃於 2026 年第二季度開始接受預訂，建議零售價格為 $259 / 約 HK$ 2,018。對於參加本週 CES 2026 的人士來說，這款餵食器正在威尼斯人會展中心的 56546 號展位展出。這一創新讓人得以窺見未來，當生物識別技術取代傳統的頸圈，為每隻寵物打造獨一無二的「個人密鑰」。

