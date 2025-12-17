精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心
現年 79 歲美國傳奇女星 Cher 與 39 歲男友結婚，小 40 的戀情愛得相當甜蜜！Cher 曾經歷過兩段婚姻，2022 年認愛 Alexander Edwards 後愛得高調，曾分手後再復合最終走上婚姻殿堂！
據外媒報導 Cher 將於 80 大壽當天結婚，亦即是明年的 5 月許下婚姻誓約。男友 Alexander Edwards 是一位美國音樂製作人，Cher 曾指男友帥氣又有才華，讓她再次有戀愛的心動感覺，成就一段備受矚目的「忘年姊弟戀」。
當然，外界對於 40 年的忘年戀必有討論，而 Cher 則大方回應「他們又不是活在我的人生中，沒人知道我們之間發生了什麼，我們就是玩得很開心」，更指「同齡的男士差不多都死了」，幽默而十分現實，而且更指「男人害怕接近我，只有年輕男孩敢接近我」，大膽地忠於自己對愛情的追求，讓姊弟戀開花結果。
「愛情無法用數學計算。」 －Cher
社會總是用一堆數字在計算別人的戀愛，Cher 並沒有理會他人的批評，認為二人相處得好，又能成為彼此的支撐，難道人老了就沒有談戀愛的權利嗎？心境年輕才是戀愛的真義。
「如果草能於水泥中生長，愛也能隨時隨地找上你。」 －Cher
相關文章：少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
兩性關係：
2025名人情侶訂婚結婚甜蜜喜訊大驚喜Top10！Taylor Swift閃曬8卡巨鑽、金宇彬與申敏兒戀愛長跑10年開花結果
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
