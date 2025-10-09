Chevy 針對 Tesla 新款「Standard」系列推出實惠電動車

Chevy 以其第二代 Bolt EV 回應 Tesla 新發佈的標準版 Model 3 和 Model Y，這款車吸引了那些對價格敏感的消費者。就在本週早些時候，Tesla 揭曉了 Model 3 和 Model Y 標準版，這是其已經推出的同名車型的簡化版。長續航版現在被標記為「高級」，而性能配置則獨立存在。

儘管如此，許多人對 Tesla 的新車型感到失望。早在一年多前，Tesla 就已公開計劃開發更平價的車型，而今年則被迫采取行動來應對 $7,500 美元的電動車稅收抵免的減少。Model 3 標準版的起售價格為 $36,990 / 約 HK$ 288,222，而 Model Y 標準版則為 $39,990 / 約 HK$ 311,922。儘管這些價格比公司的高級車型便宜，但許多粉絲認為 Tesla 在定價上失去了方向，這些數字並不算「平價」。至少，這可能會影響 Tesla 恢復其交付年增長率的努力。

Tesla 可能依賴其「無包裝流程」來生產 Cybercab 及未來其他的平價車型，這些車型的價格將低於 $30,000 / 約 HK$ 234,000。其他汽車製造商也在採取行動，能夠以更低的價格壓低 Tesla 的新標準版產品，其中 Chevrolet 就是例子。本週，該公司推出了第二代 Bolt EV，起售價僅為 $28,995 / 約 HK$ 226,811。以下是 Bolt EV 的完整規格：

規格 數值 電池容量 65 kWh LFP 續航里程 255 英里（EPA 估算） NACS 接口 支持 Tesla Supercharger 無需轉接頭 充電速度 最高 150 kW 雙向功率 9.6 kW 驅動方式 前驅 充電時間 10-80% 僅需 26 分鐘 車載系統 不支持 Apple CarPlay 或 Android Auto SuperCruise 功能 支持 顯示屏 11.3 吋觸控屏，11 吋數位儀表盤 貨物容量 16 立方英尺 其他車型 RS – $32,000 / 約 HK$ 249,600，Base LT – $28,995 / 約 HK$ 226,811 交付開始時間 2026 年初

坦白說，Tesla 的粉絲不太可能對其他汽車製造商的產品感興趣。然而，首次購買電動車的消費者可能會選擇更具價格競爭力的選項，因此，價格在 $30,000 / 約 HK$ 234,000 以下的車型將成為許多人的首選。如果預算不是問題，消費者會考慮至少花費 $37,000 / 約 HK$ 288,222 購買一輛新車，尤其是首次擁有電動車的用戶。Bolt EV 可能會表現良好，尤其是考慮到它是美國少數幾款全新電動車中價格約為 $30,000 / 約 HK$ 234,000 的選擇之一。

其他同類車型包括：Nissan Leaf S（$28,140 / 約 HK$ 219,492）、Mini Cooper SE（$30,900 / 約 HK$ 241,020）、Fiat 500e（$32,500 / 約 HK$ 253,500）。儘管這些車型具有較為親民的價格，但它們的續航里程卻相對有限。Nissan Leaf S 和 Fiat 500e 的續航僅為 149 英里，而 Mini Cooper SE 則為 114 英里。

在這樣的市場環境下，Tesla 的創新持續引領著電動車的發展。面對競爭對手的挑戰，Tesla 仍然有潛力透過其不斷改進的製造流程和新車型的推出，保持其在市場中的領先地位。未來，隨著更具競爭力的價格策略和創新的產品設計，Tesla 有望在電動車市場中持續成長，並對整個行業產生積極的影響。

