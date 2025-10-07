中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法
日本人氣角色Chiikawa熱潮持續，中國內地首間官方旗艦店正式於9月27日起落戶上海外灘中央廣場，樓高兩層，設十大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等極富本地色彩的限定周邊商品，現場更設貼紙相機以及夾公仔機，能全方位沉浸在吉伊卡哇的世界中，即睇店內詳情及預約入場方法！
十大打卡位 同設大頭貼紙相機+夾公仔機
中國內地首間官方旗艦店於9月27日起登陸上海外灘中央廣場，旗艦店佔地2層，一樓為上海限定主題區及經典主題打卡區，設有五大打卡位，能與旗袍及大閘蟹造型的三大主角影相，更設置限定主題大頭貼紙相機，共有12款相框及相紙可選；而二樓則為魔法主題區及天使魔鬼主題區，設有魔法主題打卡牆、夾公仔遊戲區等，打卡之餘，亦有機會夾到萬聖節黑貓系列、萬聖節天使及南瓜司機系列，以及哥布林毛絨公仔！
必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列
旗艦店推出多款限定商品，包括穿旗袍的上海限定復古毛絨掛件、上海限定大閘蟹毛絨掛件，以及中國限定舞獅掛件，還有其他熱門商品如達摩系列、招福哈奇貓公仔、電腦屏幕掛毛絨等，部份限購一人1至2件，小編則偏愛大閘蟹系列，三位主角化身被蒸熟的大閘蟹，被綁手綁腳樣子無奈，騎呢得來帶點可愛。凡於入場當日憑任何消費，並於小紅書上載3張打卡相，附上15個字以上文字以及#吉伊卡哇上海旗艦店，即可到指定位置換領限定主題PP夾一個，數量有限，送完即止。
門票採隨機抽選制
至於入場方法，現時門票採用隨機抽選制，早於9月22日登記9月27日至10月8日的入場名額，如今各個時段名額已滿，有興趣入場的話，記得留意以下預約方法及官方公佈的最新抽選日程吧！
Chiikawa上海旗艦店預約方法
進入「吉伊卡哇NEWS」微信公眾號
點擊底部的【活動預約】- 【上海旗艦店】
進入活動預約小程序首頁，點擊【活動海報】或底部【活動】進入預約界面
按規矩參與【抽簽登記】，中簽後在規定時間內完成【中簽預約】
在活動當日預約時間前10分鐘到店，於指定排隊區出示本人信息登記的實時預約及有效身份證件，由工作人員核驗
Chiikawa上海旗艦店
地點：上海黃浦區南京東路139號（地圖按此）
營業時間：10am-10pm
交通：上海地鐵南京東路站下車步行約5分鐘
