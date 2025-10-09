「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
CHIIKAWA拉麵店｜新推期間限定海獺師傅豚骨拉麵 全新角色限量周邊：拉麵碗/啤酒杯/水杯
CHIIKAWA拉麵店新推出了期間限定海獺師傅主豚骨拉麵 ！粉絲們不要錯過啦，即看內文：
日本人氣漫畫角色Chiikawa「ちいかわ」主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」的首間海外分店已空降旺角朗豪坊，最近更引入日本本店強勢推出的全新限定海獺師傅（Rakko）主題豚骨拉麵，連同該主題的拉麵盛裝與紀念貼紙也首發亮相！現場更會找到一系列周邊，全新海獺師傅拉麵碗、啤酒杯、水杯等！全新一輪預約已於KKDAY平台率先開放，成功預約的顧客將獲得「Chiikawa Ramen Buta 預約證」，只需$38 ，就可以獲得價值$38的飲品券，以及1張隨機角色卡！
全新期間限定 海獺師傅豚骨拉麵
這碗期間限定款，有首度登場、圓滾滾的海獺造型魚板坐鎮，配叉燒肉、黑木耳、醃漬高菜與明太子等，味道層次細心；湯底更是講究：用湯底由豬骨、和富含結締組織的部位長時間高溫熬煮，把滿滿膠原蛋白熬成滑溜溜的明膠，熬出一碗濃稠到掛碗、奶白又順口的獨特湯頭，再淋上一匙日本特製的kaeshi醬油提味，鮮香層次濃厚！重點是，點這碗拉麵還能免費get首次亮相的海獺師傅紀念貼紙，可愛到犯規，粉絲們千萬別錯過呀！
旺角朗豪坊全球最大分店 主角們陪大家食拉麵
其實香港吉伊卡哇拉麵位於旺角朗豪坊，已於8月開幕，更是全球最大分店，無論打卡定品嚐拉麵都更加盡興！吉伊卡哇拉麵是《CHIIKAWA》漫畫中「郎」系列拉麵為靈感所打造的主題餐廳實體店，店內整體色彩採用漫畫拉麵店中的紅色調，連吧台和座椅都真實還原漫畫場景，非常值得粉絲們去打卡！而且吉伊卡哇三位主角 — 吉伊卡哇（Chiikawa） 、小八（Hachiware）和兔兔（Usagi）的立體雕塑坐鎮店內，陪大家一齊食拉麵。再往拉麵店裡面走，發現有幾處靚景位，落地玻璃窗上貼著飛鼠、古本屋、獅薩等可愛角色形象，超有氛圍感！粉絲們走進漫畫中登場的夢幻拉麵店場景，沉浸於角色世界中，享受既美味又趣味十足的用餐體驗。
拉麵承襲日本本店原味
吉伊卡哇拉麵香港店主打日本直送的正宗招牌拉麵，湯頭與食材皆承襲日本本店原味，拉麵份量也巧妙還原漫畫細節：包括 Chiikawa（迷你）、Hachiware（小）和 Usagi（大）三種拉麵份量供選擇，每碗拉麵均配有可愛的角色魚板，並且附送對應角色的貼紙。供應之飲品盛載器皿印有 《CHIIKAWA》漫畫角色插圖，顧客更可帶走瓶裝飲料作為留念，點選飲品亦會隨機贈送角色透明卡，極具收藏價值。
這次嘗的是迷你尺寸拉麵，拉麵熱騰騰地端上來，拉麵上的芽菜、叉燒及魚板堆到一座小山谷。乍看之下已經覺得非常有份量，建議正常食量的朋友吃迷你份量就好。除非是小八、兔兔的粉絲，那樣就可以按照自己喜歡的角色去食不同份量的拉麵。湯頭濃郁偏甜，沉浸於「郎拉麵」的佈置下，吃的就是環境氛圍，粉絲一定不要錯過！
萌系擔當周邊商品
「吉伊卡哇拉麵」香港店周邊款式相當豐富，實用派不妨優先入手拉麵碗、拉麵碟與湯匙組合，印滿吉伊卡哇元素的餐具讓每頓飯都充滿治愈感；啤酒杯與水杯則適合日常使用，無論是暢飲啤酒還是喝水，都變得充滿儀式感；柔軟的臉巾更是隨身必備，擦臉擦手都合適，隨時能觸摸到滿滿的可愛。喜歡穿搭的朋友則可以直接沖吉伊卡哇主題T恤，把可愛穿在身上，日常搭配牛仔褲、短褲都毫無違和感，輕輕鬆鬆就能成為街頭的「萌系擔當」，走到哪都能收穫葡萄的目光！
吉伊卡哇拉麵預約
優惠價：$38
Chiikawa Ramen Buta 預約證
飲品券（價值港幣$38）
隨機附送1張角色卡
>>按此下載<< 全新Yahoo APP
