Chiikawa × iPhone 17、17 Pro 保護殼登場！小八、兔兔，全部角色可愛到犯規！

專為 iPhone 17 系列度身訂造的 Chiikawa 主題保護殼正式登場，滿足一眾剛剛換新機的 Chiikawa 粉絲們。Garmma 聯乘 Chiikawa 的 iPhone 17 系列在 Pinkoi 閃亮登場，帶來一波萌到心融化的設計！無論是療癒系的小八、活潑的兔兔，還是呆萌的栗鼠，每個角色都在保護殼上展現出滿滿的魅力，可愛到犯規，讓手機與手機殼一樣成為最矚目的焦點！

GARMMA Chiikawa 吉伊卡哇 iPhone 17系列 磁吸款保護殼

Garmma 的保護殼不僅是防護配件，更是時尚生活的必備品，專屬的鏡頭框設計，獨具辨識度，搭配各個 Chiikawa 角色的可愛動態，為手機增添趣味與個性。保護殼使用了雙層防護設計，提供全面的防摔保障，而精準的按鍵孔位則確保操作流暢，並支援磁吸無線充電，增添便利性。

Pinkoi 售價 HK$327.7

立即購買

Chiikawa Pool Party Phone Case

喜愛獨特一點的話，Casetify 聯乘 Chiikawa 的手機殼可以自選喜愛的角色之餘，更可加入自己名字，讓手機殼更具個性。手機殼加入了各種夏日元素，包括藍白海灘條紋、冰涼雪條，以至陽光下必備的太陽眼鏡，讓 Chiikawa 加入你的渡假之旅。

Casetify 售價 HK$549 起

立即購買

GARMMA Chiikawa for AirPods 4 保護套

Garmma Chiikawa AirPods 4 無線耳機保護套，採用 TPE+TPU 雙料設計，結合減震防摔功能，並配備波浪防撞邊條，提供卓越的軟式四邊防護，能有效吸收摔落衝擊。保護套與耳機外殼完美貼合，搭配質感五金掛環，方便扣在包包上。

Pinkoi 售價 HK$188.9

立即購買

GARMMA Chiikawa 磁吸帶線五合一行動電源

Garmma Chiikawa 磁吸帶線五合一行動電源，一機多用，獲得 Chiikawa 正版授權，其磁吸及自帶充電線設計，提供超高的 CP 值，讓充電變得更加便利，不用額外再帶備充電線。此外，行動電源還可作為手機支架使用，完美適合辦公或追劇。產品更通過 BSMI 認證和 NCC 雙認證，確保安全。

Pinkoi 售價 HK$466.6

立即購買

