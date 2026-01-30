Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Chiikawa周大福第二彈 31/1開賣！三間門市率先發售、新春福袋、見面會參加方法全攻略

Chiikawa旋風再次席捲香港！去年第一彈聯乘讓無數粉絲瘋狂搶購，今年周大福再接再厲，宣布推出 Chiikawa x 周大福「新春系列」第二彈。這次不只有新款金飾，更配合農曆新年推出超可愛的周邊贈品，甚至還能近距離接觸「小可愛」本尊！不想錯過的話，快點記低1月31日這個重要日子。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

三間門市率先搶購 Chiikawa驚喜現身見面會

Chiikawa迷要留意！1月31日起，Chiikawa第二彈將率先於尖沙咀K11 ART MALL店、九龍灣德福廣場店及旺角新世紀廣場店三間指定分店優先發售。而且當日周大福更在周大福尖沙咀K11 ART MALL分店安排了Chiikawa見面會，只要在活動期間購買任何CHIIKAWA系列產品，就有機會與超萌的角色面對面互動拍照。名額先到先得，額滿即止！小編仔細研究，發現每場體驗名額限30組，而當日只有4場，競爭非常激烈，大家要做好準備。此外，購買CHIIKAWA系列產品滿$3,500，更可獲贈「CHIIKAWA新春福袋」1份，入面有賀年對聯及利是封一盒，同樣數量有限，送完即止。

CHIIKAWA見面拍照體驗詳情

凡購買任何CHIIKAWA系列產品，即可換領「CHIIKAWA見面拍照體驗」一次。

日期：1月31日（星期六）

時間：2:00pm-2:30pm/3:00pm-3:30pm/4:00pm-4:30pm/5:00pm-5:30pm*

地點：周大福尖沙咀K11 ART MALL分店

CHIIKAWA見面拍照體驗

CHIIKAWA新春福袋

新「飛鼠」同「栗子饅頭」驚喜加入！「三小隻」化身超萌新春福袋

第一彈推出時，相信不少粉絲都經歷過排足幾個鐘都要「課金」的瘋狂盛況。而這次第二彈的殺傷力更強，除了大家心心念念的飛鼠與栗子饅頭前輩終於正式加入串飾陣容外，靈魂人物「三小隻」更會換上新裝，化身靈動感十足的花精靈，以及充滿節慶氛圍的足金福袋。看著他們圓滾滾的造型被縮小成精緻的金飾，簡直讓人想原地清空荷包，全系列都買回家！

靈動感十足的花精靈

Chiikawa

Chiikawa化身福袋

人氣角色飛鼠

人氣角色栗子饅頭

另外，官網也悄悄全新上架了小八、chiikawa、兔兔的精品金章，第一彈的產品也貨源充足。如果你錯過第一彈的精彩，可以在官網先入手第一彈，造型經典同樣很值得入手。

小八999.9黃金工藝精品金章

價錢：$640

SHOP NOW

小八999.9黃金工藝精品金章

兔兔999.9黃金工藝精品金章

價錢：$640

SHOP NOW

兔兔999.9黃金工藝精品金章

小白999.9黃金工藝精品金章

價錢：$640

SHOP NOW

小白999.9黃金工藝精品金章

兔兔999足金工藝精品串飾

價錢：$640

SHOP NOW

兔兔999足金工藝精品串飾

小白999.9黃金工藝精品金章

價錢：$550

SHOP NOW

小白999.9黃金工藝精品金章

Chiikawa周大福第二彈 31/1開賣！

