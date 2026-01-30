獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Chiikawa周大福第二彈 31/1開賣！三間門市率先發售、新春福袋、見面會參加方法全攻略
將第二彈Chiikaw全部帶回家！即看內文：
Chiikawa旋風再次席捲香港！去年第一彈聯乘讓無數粉絲瘋狂搶購，今年周大福再接再厲，宣布推出 Chiikawa x 周大福「新春系列」第二彈。這次不只有新款金飾，更配合農曆新年推出超可愛的周邊贈品，甚至還能近距離接觸「小可愛」本尊！不想錯過的話，快點記低1月31日這個重要日子。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
三間門市率先搶購 Chiikawa驚喜現身見面會
Chiikawa迷要留意！1月31日起，Chiikawa第二彈將率先於尖沙咀K11 ART MALL店、九龍灣德福廣場店及旺角新世紀廣場店三間指定分店優先發售。而且當日周大福更在周大福尖沙咀K11 ART MALL分店安排了Chiikawa見面會，只要在活動期間購買任何CHIIKAWA系列產品，就有機會與超萌的角色面對面互動拍照。名額先到先得，額滿即止！小編仔細研究，發現每場體驗名額限30組，而當日只有4場，競爭非常激烈，大家要做好準備。此外，購買CHIIKAWA系列產品滿$3,500，更可獲贈「CHIIKAWA新春福袋」1份，入面有賀年對聯及利是封一盒，同樣數量有限，送完即止。
CHIIKAWA見面拍照體驗詳情
凡購買任何CHIIKAWA系列產品，即可換領「CHIIKAWA見面拍照體驗」一次。
日期：1月31日（星期六）
時間：2:00pm-2:30pm/3:00pm-3:30pm/4:00pm-4:30pm/5:00pm-5:30pm*
地點：周大福尖沙咀K11 ART MALL分店
新「飛鼠」同「栗子饅頭」驚喜加入！「三小隻」化身超萌新春福袋
第一彈推出時，相信不少粉絲都經歷過排足幾個鐘都要「課金」的瘋狂盛況。而這次第二彈的殺傷力更強，除了大家心心念念的飛鼠與栗子饅頭前輩終於正式加入串飾陣容外，靈魂人物「三小隻」更會換上新裝，化身靈動感十足的花精靈，以及充滿節慶氛圍的足金福袋。看著他們圓滾滾的造型被縮小成精緻的金飾，簡直讓人想原地清空荷包，全系列都買回家！
另外，官網也悄悄全新上架了小八、chiikawa、兔兔的精品金章，第一彈的產品也貨源充足。如果你錯過第一彈的精彩，可以在官網先入手第一彈，造型經典同樣很值得入手。
小八999.9黃金工藝精品金章
價錢：$640
兔兔999.9黃金工藝精品金章
價錢：$640
小白999.9黃金工藝精品金章
價錢：$640
兔兔999足金工藝精品串飾
價錢：$640
小白999.9黃金工藝精品金章
價錢：$550
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Jellycat香港邊度買最平？呢度最平低至$215入手／全新系列向日葵熊熊、粟米公仔上架／情人節玫瑰花公仔都有貨
Jellycat也來迎接「2026赤馬年」！新年特別版紅色馬公仔登場
其他人也在看
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債仔幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 23 小時前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 3 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 9 小時前
錢小豪兒子龐景峰被指拖糧 涉事模特兒已報警
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
滙豐手機應用程式下午死機 暫無法登入
滙豐手機App「HSBC HK」下午出現死機，部分用戶暫時無法登入。手機App頁面顯示「對不起，暫時無法提供此服務，請稍候再試」。AASTOCKS ・ 2 小時前
何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景
現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 57 分鐘前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 22 小時前
日本尼特族人數居然高達八十七萬人！是什麼原因導致？
不知道大家有沒有聽過尼特族這個詞?原來就是指那些不上學、上班、進修與不參加就業輔導的年輕人，不過，尼特族其實在現代社會都很常見的，就像，在2013年時，英國統計18歲~24歲的年輕人，原來五個人中有一個就沒有工作，所以尼特族的現象在全世界都有的!個人是認為在發達國家這些人大多的父母都有房子，而且兄弟姐妹也不多，因此可以分到比較多的資源，加上低學歷的人在社會找到好的工作不容易，因易乾脆直接在家什麼都不做，直接等家人來養~Japhub日本集合 ・ 2 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前