Chiikawa ×好利來中秋節月餅禮盒！Chiikawa/小八/兔兔/飛鼠/師傅化身萌爆月餅 附送迷你徽章

中秋節將至，國內知名甜點品牌好利來聯乘超人氣的Chiikawa，推出兩款中秋節月餅禮盒，各位主角包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠及師傅化身成圓碌碌的月餅，每盒月餅還會附上迷你徽章，可愛度爆燈，各位家長們快點去「領養」你的寶寶吧！

國內知名甜點品牌好利來聯乘超人氣的Chiikawa，推出兩款中秋節月餅禮盒。（相片來源：好利來@小紅書）

兩款中秋節月餅禮盒8.30起登場

好利來於8月30日起一口氣推出兩款中秋節月餅禮盒：「小可愛的團圓時刻」及「吉伊卡哇與哈奇喵」，分別定價人民幣99元及$168元；「小可愛的團圓時刻」盒身以米黃色為主調，印有五個角色的大頭肖像，包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠及師傅，內有五個獨立包裝的月餅，同樣以五個角色大頭肖像示人，口味分別為米香紅豆青稞芝士、米香金橘芝士、米香菠蘿芝士、米香芋泥芝士、米香紅茶奇亞籽芝士，軟糯米香外皮搭配溫潤乳酪內餡，隨盒附送一套五枚迷你徽章，有得食又有得留念！

「小可愛的團圓時刻」盒身以米黃色為主調，印有五個角色的大頭肖像，包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠及師傅。（相片來源：好利來@小紅書）

隨盒附送一套五枚迷你徽章，有得食又有得留念！（相片來源：好利來@小紅書）

Chiikawa+小八做主角

「吉伊卡哇與哈奇喵」則以Chiikawa及小八做主角，共4個月餅、兩種口味，包括米香鮮椰芝士口味、米香金橘芝士口味，盒內還有兩塊貓頭造型的芝士黃酒口味曲奇，以及一枚迷你徽章，徽章印有兩位主角的肖像，一次過領養佢地返屋企！

「吉伊卡哇與哈奇喵」以Chiikawa及小八做主角，共四個月餅共兩種口味。（相片來源：好利來@小紅書）

徽章印有兩位主角的肖像，一次過領養佢地返屋企！（相片來源：好利來@小紅書）

好利來（星河廣場店）

地址：深圳市福田區福華三路268號星河COCO Park一期B1好利來星河Coco Park店（地圖按此）

交通：深圳地鐵3號線購物公園站即達

