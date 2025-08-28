「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！
「Chiikawa Baby」系列完美捕捉了嬰兒的可愛特質，將 Chiikawa、Hachiware 和 Usagi 等角色，變成了一群讓人看了就想擁入懷中的可愛寶貝。系列中最吸睛的單品，莫過於那隻變成椰菜造型的兔兔公仔，這種充滿巧思的反差設計，讓它的萌度直接拉到滿格！系列還推出了亞克力立牌、杯子和環保袋等多款周邊，全部採用粉嫩色系設計，完美重現寶寶們吃飯、洗澡等可愛的日常場景。
為了讓粉絲們能夠完全沉浸在「Chiikawa Baby」的世界觀裡，官方更特別打造了沉浸式展覽空間。在這裡，你將能親身感受 Chiikawa 寶寶們的溫馨日常，與它們一起度過療癒時光。這次的「Chiikawa Baby」系列，更是將這種萌度提升到了一個全新的境界。各位粉絲們，準備好迎接這群可愛到犯規的新寶寶了嗎？
「Chiikawa Baby」活動會場與日期
東京站一番街 いちばんプラザ (Ichiban Plaza) ：2025年9月5日～18日
東急プラザ (Tokyu Plaza) 銀座 3F：2025年9月5日～28日
名古屋パルコ (Parco) 西館B1F：2025年9月5日～28日
キディランド (Kiddy Land) 大阪梅田店：2025年9月26日～11月5日
キディランド (Kiddy Land) 広島パルコ (Parco) 店 K-spot：2025年9月26日～10月9日
Chiikawa Land 9 店舖（福岡／京都／東京站／晴空塔／仙台／札幌／橫濱／心齋橋／新宿）：2025年9月26日 起
官方詳情：Chiikawa Baby 特設頁面
Chiikawa x CASETiFY聯名登場！可愛到犯規的手機殼與配件，粉絲準備銀包失守
搶了Chiikawa風頭？Meiji明治官方首推公仔，草莓牛奶朱古力變身攬攬公仔可愛到暈
