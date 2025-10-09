Chiikawa新款「Kiramekko Teddy Bear」毛絨熊仔系列登場！10.17開賣，6大角色可愛得惹人憐愛

【Now新聞台】立法會一連三日辯論施政報告致謝議案。有議員認為部門首長責任制須引入民意調查，有議員就認為修改公務員評核機制中，應引入獎賞制度。立法會議員(社會福利界)狄志遠：「將市民對效率、態度、成效的意見進行民意調查，將結果納入部門和高官的考核範圍之內，讓『向市民問責』真的有分數、有後果。」立法會議員(金融界)陳振英：「我強烈建議政府參考私營機構做法，為各個評級設定百分比的上限，為強化激勵作用，可以對每年獲得特首嘉獎等表現優異部門，放寬當年優良等級百分比上限作為獎勵。對持續優異的應該給予特別獎勵，例如考慮跳級增薪等。」立法會議員(選舉委員會)簡慧敏：「現時部門首長並沒有一個清晰定義，亦有意見關注由退休公務員出任主席的(公務員敍用)委員會在公眾觀感上的獨立性，因此在落實的時候，我建議當局檢視主席的人選。」 #要聞

now.com 新聞 ・ 22 小時前