Chiikawa新款「Kiramekko Teddy Bear」毛絨熊仔系列登場！10.17開賣，6大角色可愛得惹人憐愛
Chiikawa迷又要消費了！這位可人兒迎接秋冬季，換上毛茸茸熊仔服飾，變身「Kiramekko Teddy Bear」毛絨熊仔系列登場！
很久沒跟大家分享Chiikawa新品，這次動畫裡的6大角色：Chiikawa、小八、Usagi、飛鼠、栗子饅頭和海瀨師傅換上毛絨熊仔套裝，圓滾身形加上閃閃的大眼療癒爆表，將會在10月17號上架，日本原宿店10月10日先行發售。6隻box set定價14,520日圓（連稅），港幣742左右，身處日本的Chiikawa迷一定要去率先入手！
🌼金曜日からご予約開始🌼
『#Kiramekko Teddy Bear（全6種）コンプリートBOX』
14,520円(税込)
✅受注期間：10/10(金)18時～10/14(火)正午12時
✅出荷予定：11月下旬頃より順次
※受注生産📣
※1会計1点まで⚠️
🔻https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ #ちいかわマーケット https://t.co/63mxN4hIC4 pic.twitter.com/cS5sEwrHky
— ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) October 7, 2025
潮流熱話：
Chiikawa x CASETiFY聯名登場！可愛到犯規的手機殼與配件，粉絲準備銀包失守
Chiikawa x Joke Bear UNIQLO UT 6.23上架，兩大可愛角色聯名預計搶瘋了
