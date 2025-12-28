松屋之亂即將展開？Chiikawa首度聯乘日本松屋 4大限定周邊入手方法＋主角們黑色制服造型曝光

Chiikawa粉絲注意！Chiikawa首次聯乘日本連鎖餐飲集團「松屋」，將於2026年1月6日起分兩階段推出多款限定周邊，包括食券造型鎖匙扣、立體公仔擺件、小手巾及迷你拼圖，凡購買指定套餐，即可隨機獲得一個；另有網上抽獎活動，有機會贏得限定拉麵碗。松屋於12月24日釋出多張原創插畫，多位主角包括Chiikawa、小八、兔兔、古本屋等換上黑色制服、頭戴Cap帽，造型可愛，難怪日本網民大讚「超Kawaii」，相信將會掀起一場松屋之亂呢！

多位主角包括Chiikawa、小八、兔兔、古本屋等換上黑色制服、頭戴Cap帽，造型可愛，難怪日本網民大讚「超Kawaii」。（相片來源：松屋）

1月6日早上10點開跑 送限定周邊

日本連鎖餐飲集團「松屋」旗下的松屋及松之屋，將分兩階段推出多款限定周邊，第1彈由2026年1月6日當地時間早上10點開跑，惠顧「Chiikawa壽喜燒」送食券造型鎖匙扣；第2彈由2月17日早上10點起，購買「Chiikawa鬼辛咖喱」送立體公仔擺件；每款周邊各有6款，全屬隨機送出無得揀款，為了防止有人浪費食物，官網寫明每人每日限買一份，並呼籲切勿棄置食物。

「Chiikawa 壽喜燒」（相片來源：松屋）

食券造型鎖匙扣（相片來源：松屋）

「Chiikawa 鬼辛咖喱」（相片來源：松屋）

立體公仔擺件（相片來源：松屋）

兒童餐送小手巾／迷你拼圖

除了成人餐，兒童餐一樣有得送，凡惠顧松屋「兒童牛肉飯」、「兒童咖哩飯」、松之屋「兒童拼盤」或「兒童班戟拼盤」，第1彈送小手巾、第2彈送迷你拼圖，同樣是每款周邊各有6款，全屬隨機，但留意兒童餐只供小學生以下人士食用，每人每日限買三份，送完即止。

凡惠顧松屋「兒童牛肉飯」、「兒童咖哩飯」、松之屋「兒童拼盤」或「兒童班戟拼盤」即送限定周邊。（相片來源：松屋）

第1彈送小手巾（相片來源：松屋）

第2彈送迷你拼圖（相片來源：松屋）

網上抽獎送限定拉麵碗

此外，今次活動亦設有網上抽獎活動，凡於1月6日至3月31日期間在全日本松屋或松之屋消費滿800日圓，憑收據於1月6日至4月7日在官網登記，即可參加抽獎，有機會贏得限定拉麵碗，限量100個，不過獎品只能寄日本國內，相信要打搞在日朋友吧！

限定拉麵碗，限量100個。（相片來源：松屋）

Chiikawa X 松屋

日期及時間：第一彈2026年1月6日10am至2月17日9:59am；第2彈2月17日10am至3月31日9:59am

地點：全國松屋/松之屋

網址：按這裡

