chiikawa 萬聖節 | 上海深圳限定活動、公仔與聯名攻略

chiikawa 萬聖節

講到萬聖節，Chiikawa（吉伊卡哇）迷一定唔陌生啦！每年一到呢個時候，全靠呢班「治癒系」小可愛，令萬聖節唔再係淨係嚇人，而係多咗份萌爆又有氣氛嘅感覺！而家最新一批 Chiikawa 萬聖節限定公仔已經開賣，各位粉絲係時候準備好銀包，策劃一場「又得意又好玩」嘅 Chiikawa 萬聖節之旅啦！無論你係想第一時間搶到 Chiikawa 萬聖節限量公仔、衝上上海打卡官方旗艦店、定係去深圳參加主題聯名派對，又或者想留喺香港捕捉「野生 Chiikawa 扮嘢友」，Trip.com 幫你整合晒最 Update 嘅資訊，包你個萬聖節行程又順又正！

航線 航空公司 價格 類型 香港飛上海 吉祥航空 低至HK$692(21% Off) 單程 香港飛上海 吉祥航空 低至HK$1,128(21% Off) 來回

*(2025年10月更新)

plan Chiikawa 萬聖節之旅嗰陣，咪唔記得 Trip.com 幫你準備好嘅獨家旅行福利！由即日起，透過 Trip.com 訂火車飛、高鐵飛，即可即刻有超值 3% 折扣優惠！

新用戶專屬福利來襲！首次透過 Trip.com 預訂火車票或高鐵票，即刻享有令人驚喜的 3% 專屬優惠，讓你的 chiikawa萬聖節 之旅更加划算！

chiikawa 萬聖節 | 上海官方旗艦店

作為 Chiikawa 萬聖節狂歡嘅重要一站，喺上海外灘中央廣場嘅 Chiikawa 官方旗艦店，實係粉絲們嘅「朝聖地」！呢間兩層樓嘅夢幻空間已經喺 2025 年 9 月 27 號盛大開幕，唔單止有精心佈置嘅 Chiikawa 萬聖節主題打卡位，仲有獨家賣多款限定商品，等你帶心愛嘅角色返屋企。因為佢啱啱開張同埋 Chiikawa 萬聖節檔期人氣高到爆，建議打算去嘅朋友一定要預先透過官方途徑睇吓使唔使預約入場，費事摸門釘呀。

chiikawa 萬聖節

店內現正發售的商品包括：

旗艦店限定萬聖節特別版毛絨公仔

限定主題紀念幣及徽章

聯名服飾及配件

地址與交通方式：

地址：上海外灘中央廣場（靠近南京東路）

前往旗艦店交通便捷：搭乘上海地鐵 2 號線或 10 號線至南京東路站，出站後僅需步行約 5-10 分鐘即可抵達，輕鬆開啟你的 chiikawa萬聖節 購物之旅。

chiikawa 萬聖節 | 深圳卓悅中心聯名日料體驗

除咗上海間旗艦店，深圳嗰邊嘅 Chiikawa 萬聖節體驗就主打獨特嘅餐飲聯名！依家深圳卓悅中心同「植藤」日式料理餐廳夾埋，幫粉絲帶嚟一場味覺同視覺嘅雙重盛宴，將 Chiikawa 萬聖節氣氛融入啲精緻料理入面。呢個「植藤」聯名日料體驗，好巧妙咁將得意嘅 Chiikawa 元素放晒入每一碟日式料理度。搞活動期間，你就可以試到一系列期間限定嘅 Chiikawa 萬聖節主題套餐或者單點菜式，由整到似模似樣嘅角色造型壽司，到充滿節日氣氛嘅南瓜味甜品，仲有獨家限定飲品，款款都有驚喜。仲有樣更興奮嘅係，有啲客仔消費夠指定金額仲有機會送埋好有收藏價值嘅聯名餐墊、杯墊或者靚靚小卡片，不過數量有限，手快有手慢無呀！

chiikawa 萬聖節

地址與交通方式：

門店：植藤·魚生·壽司·鐵板燒（卓悅中心店）

這場美味的 chiikawa萬聖節 盛宴地點位於：深圳市福田區深南大道 2002 號卓悅中心西區 W5 棟 2 層。建議您抵達商場後，依照導引指示前往，確保不錯過任何精彩！

地鐵：乘坐地鐵 1 號線或 10 號線至崗廈站，步行即可抵達

深圳租車即時出發

chiikawa 萬聖節 | MINISO 奇幻馬戲團聯名

除咗線下活動，全球出名嘅生活好物牌子 MINISO 都有同 Chiikawa 聯手，為 Chiikawa 萬聖節季帶嚟令人眼前一亮嘅「奇幻馬戲團系列」公仔掛飾！呢個系列將 Chiikawa、兔兔、哈奇呢啲超人氣角色，好巧妙咁變身做充滿童趣嘅馬戲團造型，每隻都萌到爆，絕對係粉絲們唔可以錯過嘅收藏品，佢獨特嘅設計好有收藏價值㗎！

MINISO 奇幻馬戲團聯名

圖片來源 :Taobao

系列共 8 款角色，每件定價約人民幣 49.9 元

這套萬眾期待的「奇幻馬戲團系列」已於 2025 年 10 月 15 日起在各大線上平台同步開售，包括微信小程序、抖音、天貓官方旗艦店以及 MINISOTOYS 潮玩店。方便的線上購買渠道，讓你隨時隨地都能將心愛的 chiikawa萬聖節 限定公仔帶回家！

線下門市上架時間依各地門市公告為準

因為「奇幻馬戲團系列」係咁珍貴嘅 Chiikawa 萬聖節限定款，熱度極高，建議一班粉絲同收藏家們最好上網訂先，確保搶到心水角色，費事去到實體店冇貨就走寶啦。

chiikawa 萬聖節 | 官方限定公仔系列與周邊商品

除咗 MINISO 聯名款，Chiikawa 萬聖節官方亦都推出咗以「魔法同甜品」做主題嘅限定公仔系列。呢啲公仔設計好精緻，充滿節日氣氛，通常會透過上海旗艦店呢啲官方指定渠道獨家發售，每款都係用心整嘅，係好有收藏價值嘅珍品，幫你個 Chiikawa 萬聖節收藏添多一啲獨特魅力。

熱門款：

南瓜造型 chiikawa

女巫兔兔與魔法帽哈奇雙入組

chiikawa 南瓜派掛飾

可替換服裝套組

請注意，有啲熱門嘅 Chiikawa 萬聖節官方限定商品可能要用現場抽籤或者預約購買嘅制度。為咗確保你成功買到手，強烈建議你提早留意官方公告，同埋用盡官方線上預約渠道去規劃，費事錯過呢啲獨一無二嘅收藏機會呀。

chiikawa 萬聖節 | 聯名甜品與餐飲限定

喺 Chiikawa 萬聖節期間，上海同深圳嘅各大商場入面，仲有好多餐飲品牌爭住推出 Chiikawa 聯名甜品同飲品，幫你個節日添多啲甜甜嘅味道。呢啲限定美食唔單止個樣好可愛，買咗通常仲會送埋靚靚嘅角色貼紙或者獨家小卡片，一樣都係數量有限，係粉絲們唔可以錯過嘅驚喜小禮物！

上海旗艦店周邊：預計會出南瓜慕斯蛋糕、角色拿鐵等等

以深圳卓悅中心「植藤」餐廳為例，佢哋特別整咗可愛到爆燈嘅 Chiikawa 造型馬卡龍，仲有充滿 Chiikawa 萬聖節氣氛嘅限定飲品「Trick or Cream」系列，啖啖都充滿節慶嘅甜蜜同驚喜，係打卡影相嘅最佳選擇！

建議旅客睇返商場或者品牌官方公告，確認清楚活動詳情同幾時有。

chiikawa 萬聖節 | 打卡及周邊攻略

想你個 Chiikawa 萬聖節回憶更加特別？鼓勵所有粉絲着住 Chiikawa 主題衫去現場，同呢啲精心佈置嘅場景影番張合照留念！熱門打卡位包括：

上海旗艦店主題佈景同裝置

深圳卓悅中心聯名日料體驗區嘅角色造型擺設

千祈咪錯過展場入面最受歡迎嘅 Chiikawa 萬聖節限定角色見面會！每日 15:00 同 17:00 都有機會同你心愛嘅 Chiikawa 角色近距離互動，但記住要提早拎整理券，確保你順利參與呢場夢幻嘅見面時刻。

建議閒日去避開人多，仲要留意每款限定商品嘅購買限額呀。

chiikawa 萬聖節狂歡之旅：Trip.com 貼心行程規劃建議

上海行程建議

時間 活動/景點 備註 10:00 - 12:00 上海 chiikawa 官方旗艦店 參觀萬聖節主題佈景、購買限定公仔及周邊 12:00 - 13:30 午餐 可選旗艦店周邊餐廳，嘗試南瓜慕斯蛋糕或角色拿鐵 13:30 - 15:00 拍照打卡 店內主題裝置拍攝、角色互動（注意每日見面時段及整理券） 15:00 - 17:00 外灘周邊觀光 漫步外灘、欣賞上海景色 17:00 - 19:00 晚餐 上海本地餐廳，或旗艦店附近輕食 19:00 - 22:00 自由活動/夜景 外灘夜景拍攝或回酒店休息 住宿建議 上海外灘英迪格酒店、上海和平飯店 緊鄰活動區，方便步行往返

深圳行程建議

時間 活動/景點 備註 10:00 - 12:00 深圳卓悅中心植藤·魚生·壽司·鐵板燒 享用 chiikawa 主題日料套餐、角色造型甜點與限定飲品 12:00 - 13:30 拍照打卡 餐廳內角色造型擺件，拍攝紀念照 13:30 - 15:00 商場內購物 參觀周邊商店或選購 chiikawa 聯名周邊（有限量） 15:00 - 17:00 午茶或小食 可選深圳商場內咖啡館或甜品店 17:00 - 19:00 逛福田區 探索福田區景點或其他主題活動 19:00 - 21:00 晚餐 福田區餐廳，體驗更多本地美食 住宿建議 深圳萬象天地柏悅酒店、深圳後海凱悅嘉軒酒店 靠近活動區，方便前往卓悅中心

chiikawa 萬聖節 | 常見問題

入場是否收費或需預約？

好多粉絲關心嘅入場問題：上海官方旗艦店同深圳嘅聯名餐飲活動通常都係免費入場嘅。不過要留意嘅係，上海旗艦店喺啱啱開幕嗰陣實行過預約制，但由 10 月 9 號開始已經全面開放，唔使預約都可以入。但係有啲特別嘅互動體驗或者獨家 Chiikawa 萬聖節限定商品，可能要另外畀錢或者參加抽籤活動，建議你提早了解清楚詳情。

是否可線上購買 chiikawa 萬聖節限定公仔？

總結返 Chiikawa 萬聖節限定商品嘅購買資料：MINISO 奇幻馬戲團系列聯名款已經喺 10 月 15 號開始喺線上平台有得賣；而官方出嘅其他限定商品就可能要透過預約或者現場抽籤嘅方式去買。為咗確保你唔會錯過任何心水收藏，記得要密切留意官方發布嘅最新公告呀！

活動期間是否可拍照或錄影？

大部分區域都俾影相，但角色互動同特定展區可能唔俾拍片。

