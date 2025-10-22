chiikawa 萬聖節 | 上海深圳限定活動、公仔與聯名攻略

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
講到萬聖節，Chiikawa（吉伊卡哇）迷一定唔陌生啦！每年一到呢個時候，全靠呢班「治癒系」小可愛，令萬聖節唔再係淨係嚇人，而係多咗份萌爆又有氣氛嘅感覺！而家最新一批 Chiikawa 萬聖節限定公仔已經開賣，各位粉絲係時候準備好銀包，策劃一場「又得意又好玩」嘅 Chiikawa 萬聖節之旅啦！無論你係想第一時間搶到 Chiikawa 萬聖節限量公仔、衝上上海打卡官方旗艦店、定係去深圳參加主題聯名派對，又或者想留喺香港捕捉「野生 Chiikawa 扮嘢友」，Trip.com 幫你整合晒最 Update 嘅資訊，包你個萬聖節行程又順又正！
✈️飛上海航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛上海
吉祥航空
低至HK$692(21% Off)
單程
香港飛上海
吉祥航空
低至HK$1,128(21% Off)
來回
*(2025年10月更新)
🔥 熱門優惠：
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票
豫園歷史建築 🏯 秋葉夜景絕美！HK$43.45起，隨時取消✅
上海野生動物園 🐘 5A級親子樂園，HK$179起隨買隨用！
上海迪士尼樂園🎢即日可用！HKD$435起，立省16%🔥
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
plan Chiikawa 萬聖節之旅嗰陣，咪唔記得 Trip.com 幫你準備好嘅獨家旅行福利！由即日起，透過 Trip.com 訂火車飛、高鐵飛，即可即刻有超值 3% 折扣優惠！
新用戶專屬福利來襲！首次透過 Trip.com 預訂火車票或高鐵票，即刻享有令人驚喜的 3% 專屬優惠，讓你的 chiikawa萬聖節 之旅更加划算！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com仲有！Trip.com 仲推出獨家優惠券組合，幫你個旅程解鎖更多「着數」！好似只係 $29.9 港幣就可以買到價值 $65 港幣嘅高鐵快閃券包，幫你用更抵嘅價錢去 Chiikawa 萬聖節盛會！訂票即慳！🚄💸
chiikawa 萬聖節 | 上海官方旗艦店
作為 Chiikawa 萬聖節狂歡嘅重要一站，喺上海外灘中央廣場嘅 Chiikawa 官方旗艦店，實係粉絲們嘅「朝聖地」！呢間兩層樓嘅夢幻空間已經喺 2025 年 9 月 27 號盛大開幕，唔單止有精心佈置嘅 Chiikawa 萬聖節主題打卡位，仲有獨家賣多款限定商品，等你帶心愛嘅角色返屋企。因為佢啱啱開張同埋 Chiikawa 萬聖節檔期人氣高到爆，建議打算去嘅朋友一定要預先透過官方途徑睇吓使唔使預約入場，費事摸門釘呀。
店內現正發售的商品包括：
旗艦店限定萬聖節特別版毛絨公仔
限定主題紀念幣及徽章
聯名服飾及配件
地址與交通方式：
地址：上海外灘中央廣場（靠近南京東路）
前往旗艦店交通便捷：搭乘上海地鐵 2 號線或 10 號線至南京東路站，出站後僅需步行約 5-10 分鐘即可抵達，輕鬆開啟你的 chiikawa萬聖節 購物之旅。
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
別忘了，使用上述優惠非常簡單！只需點擊複製你的專屬優惠代碼，並在 Trip.com 付款頁面輸入，即可輕鬆享受折扣，為你的 chiikawa萬聖節 行程省下一筆！
優惠碼：TRIPCAR8
chiikawa 萬聖節 | 深圳卓悅中心聯名日料體驗
除咗上海間旗艦店，深圳嗰邊嘅 Chiikawa 萬聖節體驗就主打獨特嘅餐飲聯名！依家深圳卓悅中心同「植藤」日式料理餐廳夾埋，幫粉絲帶嚟一場味覺同視覺嘅雙重盛宴，將 Chiikawa 萬聖節氣氛融入啲精緻料理入面。呢個「植藤」聯名日料體驗，好巧妙咁將得意嘅 Chiikawa 元素放晒入每一碟日式料理度。搞活動期間，你就可以試到一系列期間限定嘅 Chiikawa 萬聖節主題套餐或者單點菜式，由整到似模似樣嘅角色造型壽司，到充滿節日氣氛嘅南瓜味甜品，仲有獨家限定飲品，款款都有驚喜。仲有樣更興奮嘅係，有啲客仔消費夠指定金額仲有機會送埋好有收藏價值嘅聯名餐墊、杯墊或者靚靚小卡片，不過數量有限，手快有手慢無呀！
地址與交通方式：
門店：植藤·魚生·壽司·鐵板燒（卓悅中心店）
這場美味的 chiikawa萬聖節 盛宴地點位於：深圳市福田區深南大道 2002 號卓悅中心西區 W5 棟 2 層。建議您抵達商場後，依照導引指示前往，確保不錯過任何精彩！
地鐵：乘坐地鐵 1 號線或 10 號線至崗廈站，步行即可抵達
chiikawa 萬聖節 | MINISO 奇幻馬戲團聯名
除咗線下活動，全球出名嘅生活好物牌子 MINISO 都有同 Chiikawa 聯手，為 Chiikawa 萬聖節季帶嚟令人眼前一亮嘅「奇幻馬戲團系列」公仔掛飾！呢個系列將 Chiikawa、兔兔、哈奇呢啲超人氣角色，好巧妙咁變身做充滿童趣嘅馬戲團造型，每隻都萌到爆，絕對係粉絲們唔可以錯過嘅收藏品，佢獨特嘅設計好有收藏價值㗎！
圖片來源 :Taobao
系列共 8 款角色，每件定價約人民幣 49.9 元
這套萬眾期待的「奇幻馬戲團系列」已於 2025 年 10 月 15 日起在各大線上平台同步開售，包括微信小程序、抖音、天貓官方旗艦店以及 MINISOTOYS 潮玩店。方便的線上購買渠道，讓你隨時隨地都能將心愛的 chiikawa萬聖節 限定公仔帶回家！
線下門市上架時間依各地門市公告為準
因為「奇幻馬戲團系列」係咁珍貴嘅 Chiikawa 萬聖節限定款，熱度極高，建議一班粉絲同收藏家們最好上網訂先，確保搶到心水角色，費事去到實體店冇貨就走寶啦。
chiikawa 萬聖節 | 官方限定公仔系列與周邊商品
除咗 MINISO 聯名款，Chiikawa 萬聖節官方亦都推出咗以「魔法同甜品」做主題嘅限定公仔系列。呢啲公仔設計好精緻，充滿節日氣氛，通常會透過上海旗艦店呢啲官方指定渠道獨家發售，每款都係用心整嘅，係好有收藏價值嘅珍品，幫你個 Chiikawa 萬聖節收藏添多一啲獨特魅力。
熱門款：
南瓜造型 chiikawa
女巫兔兔與魔法帽哈奇雙入組
chiikawa 南瓜派掛飾
可替換服裝套組
請注意，有啲熱門嘅 Chiikawa 萬聖節官方限定商品可能要用現場抽籤或者預約購買嘅制度。為咗確保你成功買到手，強烈建議你提早留意官方公告，同埋用盡官方線上預約渠道去規劃，費事錯過呢啲獨一無二嘅收藏機會呀。
chiikawa 萬聖節 | 聯名甜品與餐飲限定
喺 Chiikawa 萬聖節期間，上海同深圳嘅各大商場入面，仲有好多餐飲品牌爭住推出 Chiikawa 聯名甜品同飲品，幫你個節日添多啲甜甜嘅味道。呢啲限定美食唔單止個樣好可愛，買咗通常仲會送埋靚靚嘅角色貼紙或者獨家小卡片，一樣都係數量有限，係粉絲們唔可以錯過嘅驚喜小禮物！
上海旗艦店周邊：預計會出南瓜慕斯蛋糕、角色拿鐵等等
以深圳卓悅中心「植藤」餐廳為例，佢哋特別整咗可愛到爆燈嘅 Chiikawa 造型馬卡龍，仲有充滿 Chiikawa 萬聖節氣氛嘅限定飲品「Trick or Cream」系列，啖啖都充滿節慶嘅甜蜜同驚喜，係打卡影相嘅最佳選擇！
建議旅客睇返商場或者品牌官方公告，確認清楚活動詳情同幾時有。
chiikawa 萬聖節 | 打卡及周邊攻略
想你個 Chiikawa 萬聖節回憶更加特別？鼓勵所有粉絲着住 Chiikawa 主題衫去現場，同呢啲精心佈置嘅場景影番張合照留念！熱門打卡位包括：
上海旗艦店主題佈景同裝置
深圳卓悅中心聯名日料體驗區嘅角色造型擺設
千祈咪錯過展場入面最受歡迎嘅 Chiikawa 萬聖節限定角色見面會！每日 15:00 同 17:00 都有機會同你心愛嘅 Chiikawa 角色近距離互動，但記住要提早拎整理券，確保你順利參與呢場夢幻嘅見面時刻。
建議閒日去避開人多，仲要留意每款限定商品嘅購買限額呀。
chiikawa 萬聖節狂歡之旅：Trip.com 貼心行程規劃建議
上海行程建議
時間
活動/景點
備註
10:00 - 12:00
上海 chiikawa 官方旗艦店
參觀萬聖節主題佈景、購買限定公仔及周邊
12:00 - 13:30
午餐
可選旗艦店周邊餐廳，嘗試南瓜慕斯蛋糕或角色拿鐵
13:30 - 15:00
拍照打卡
店內主題裝置拍攝、角色互動（注意每日見面時段及整理券）
15:00 - 17:00
外灘周邊觀光
漫步外灘、欣賞上海景色
17:00 - 19:00
晚餐
上海本地餐廳，或旗艦店附近輕食
19:00 - 22:00
自由活動/夜景
外灘夜景拍攝或回酒店休息
住宿建議
上海外灘英迪格酒店、上海和平飯店
緊鄰活動區，方便步行往返
深圳行程建議
時間
活動/景點
備註
10:00 - 12:00
深圳卓悅中心植藤·魚生·壽司·鐵板燒
享用 chiikawa 主題日料套餐、角色造型甜點與限定飲品
12:00 - 13:30
拍照打卡
餐廳內角色造型擺件，拍攝紀念照
13:30 - 15:00
商場內購物
參觀周邊商店或選購 chiikawa 聯名周邊（有限量）
15:00 - 17:00
午茶或小食
可選深圳商場內咖啡館或甜品店
17:00 - 19:00
逛福田區
探索福田區景點或其他主題活動
19:00 - 21:00
晚餐
福田區餐廳，體驗更多本地美食
住宿建議
深圳萬象天地柏悅酒店、深圳後海凱悅嘉軒酒店
靠近活動區，方便前往卓悅中心
chiikawa 萬聖節 | Trip.com 住宿
如果你已決定前往上海或深圳，親身體驗這場盛大的 chiikawa萬聖節 活動，Trip.com 絕對是你最貼心的旅伴！透過我們平台預訂酒店，即可享受一站式便捷服務，輕鬆規劃你的完整行程，讓旅行無憂。
更棒的是，即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的酒店預訂折扣！立即註冊，讓你的 chiikawa萬聖節 之旅更加經濟實惠！
上海推荐酒店
上海南新雅皇冠假日酒店
用戶評分: 9.4/10.0
來過很多次了，不僅位置優越，距離地鐵站和上海歷史博物館，豫園，外灘等旅遊景點近，房間也很乾凈整潔，床品柔軟，服務人員的態度也很熱情，尤其表揚前台Freya李，從入住之前就瞭解需求和喜好，幫忙安排房間，全程跟進，很細緻周到，滿意！
上海新世界麗笙大酒店
用戶評分: 9.4/10.0
該説不説，第1次來上海，但是呢，酒店其實不是按價格看的水平，真的是臣服不起，住了兩天，第1次定的取消了第2次的在南京西路地鐵站口，乾淨衞生小個點，位置偏了點，於是就選擇了地圖上的這個酒店，聯繫了工作人員袁歡。服務非常好。帶我們參觀了一下酒店果斷就定下了，還幫我升了房，非常感謝，性價比超級高，以後來還住這兒這個地方。旅遊去出來的話還是非常方便的，去哪兒打車也就10來塊錢，就在南京西路 call. 緊挨着南京東路過馬路就是南京東路走到盡頭就是外灘。往北就是四行倉庫，下樓就是對面的人民廣場，隔壁就是杜莎夫人蠟像館，簡直棒極了。特別感謝服務人員袁歡先生，謝謝。
上海新錦江大酒店
用戶評分: 9.2/10.0
這次是我時隔多年後再次入住這間酒店，帶家人入住。感覺：該酒店一如既往服務周到，前台服務員、車庫管理員、房間保潔員、41樓餐廳工作人員都很熱情，給人親切感。後台接線小妹妹接電話很敏捷。房間設施齊全，乾淨衞生。窗口有一張寬大辦公桌，可以在這裏舒適地做點事。很好，點贊
深圳推荐酒店
深圳温德姆至尊酒店
用戶評分: 9.4/10.0
飯店地理位置優越 ，在崗廈地鐵站D出口出站5分鐘內便到達，坐落於深圳福田CBD核心商圈，周邊繁華便利 ，能夠享受都會活力。 房間設計佈局合理，為今次慶祝的生日壽星送上佈置驚喜。 廁所乾濕分離、 空間寬敞明亮，溫馨舒適。原本因分配的房間及樓層略有煙味及浴缸位置磚頭的裂縫而扣了一些分數。 但最令人印象深刻的是前台女職員Jossce 服務貼心，專業且熱情。 她主動解決了原本入住期間的小插曲，訴說問題後反應迅速，立即協調更換了其他房間，為我們安排了房型升級並再次佈置房間和延遲退房，周到細緻亦親自為生日壽星送上祝福及小驚喜。 全程高效周到，亦不用我們親自去到大堂更換房卡，真正做到了有求必應。 餐飲與設施方面，早餐種類足夠，有中西式選擇 ， 味道也很正宗。Gym房設施足夠 ，落地窗外的景特別迷人，將深圳城市夜景盡收眼底。 由於Jossce的服務及急才實在令人非常滿意， 整體入住體驗賓至如歸，很值得推薦。 未來仍會優先選擇此飯店！
深圳好日子皇冠假日酒店
用戶評分: 9.3/10.0
酒店的大廳有個大樓梯可以打卡，十分好看，前台服務員特別有禮，特別是當天接待我的服務員小包、小饶、小李，親切有禮，還給了我兩張飲品券，可以去酒吧換領飲品，我們選了咖啡味道非常不錯，而且酒吧的姐姐也非常温柔，這裡的服務真的好好。 房間升級了大房間，真的超級無敵大，有客廳、兩個廁所、一間工作房、一間睡覺房，兩個人住大的可以找不到對方🤣，房間內的設備及配置也非常充足，最驚喜是有膠囊咖啡機，配有四個膠囊咖啡可以飲。 唯一小不足是酒店可能已經開了有段時間，可以看到部分地方有少許生鏽的痕跡， 不過總體而言影響不大，但有一點小扣分。
chiikawa 萬聖節 | 常見問題
入場是否收費或需預約？
好多粉絲關心嘅入場問題：上海官方旗艦店同深圳嘅聯名餐飲活動通常都係免費入場嘅。不過要留意嘅係，上海旗艦店喺啱啱開幕嗰陣實行過預約制，但由 10 月 9 號開始已經全面開放，唔使預約都可以入。但係有啲特別嘅互動體驗或者獨家 Chiikawa 萬聖節限定商品，可能要另外畀錢或者參加抽籤活動，建議你提早了解清楚詳情。
是否可線上購買 chiikawa 萬聖節限定公仔？
總結返 Chiikawa 萬聖節限定商品嘅購買資料：MINISO 奇幻馬戲團系列聯名款已經喺 10 月 15 號開始喺線上平台有得賣；而官方出嘅其他限定商品就可能要透過預約或者現場抽籤嘅方式去買。為咗確保你唔會錯過任何心水收藏，記得要密切留意官方發布嘅最新公告呀！
活動期間是否可拍照或錄影？
大部分區域都俾影相，但角色互動同特定展區可能唔俾拍片。
