Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法

Chiikawa又有新品推出啦！適逢萬聖節就快到，Chiikawa將於10月17日11:30am起，於NIKO-NIKO門市全線推出8款最新季節限定的萬聖節公仔吊飾。想成功買到心頭好但又不想排長龍的話，粉絲們可於10月14日11am開始，於KKday預約進店證，提早約定時間入場買戰利品。想知更多預約詳情，即看下文！
10.14 11am率先預約進店證搶新品！
每次Chiikawa有新品一出，各地都會有瘋搶熱潮，不想落門市排長龍，提早於網上預約進店證最為穩陣！現粉絲們可於10月14日11am開始，在KKday預約進店證，於10月17日11:30am起，於NIKO-NIKO門市購買Chiikawa新品。為控制人流，門市會安排每30分鐘為一個時段，每時段可進店人數視乎分店大小，如超出原定進場時段後5分鐘到場，登記將立即作廢，不會獲安排其他時段進場，大家記得提早10分鐘到場！當日進店時，職員會於每位進場人士手上蓋印，每人每款限購1件，店員會為客人預備限量產品，不設選擇，一人亦只限結帳一次。要知道Chiikawa產品數量有限，想買得心頭好就盡快預約進店證啦！
Chiikawa萬聖節系列公仔掛飾
價錢 : $138
開賣日期 : 2025年10月17日11:30am起
8款萬聖節主題公仔吊飾！日本同步發售
Chiikawa今次推出的萬聖節主題季節限定吊飾，造型源自漫畫，一共有8款，包括冬菇版兔兔、杏鮑菇版小八貓、鹿茸菇版Chiikawa、惡魔造型飛鼠、天使造型古本屋，以及化身南瓜車司機的獺師父；栗子饅頭與風獅則以沖繩妖怪造型亮相，每款售價為$138，香港日本同步於10月17日發售，粉絲們務必帶晒佢哋返屋企！
7大官方合作門市一覽
YOHO 店
地址： 香港新界元朗形點一期二樓 2003 號舖
營業時間： 上午 11 時至下午 9 時
新城市廣場店
地址： 香港新界沙田新城市廣場三期 1 樓 A109 號舖
營業時間： 中午 12 時至晚上 9 時
香港機場店
地址： 香港國際機場一號客運大樓離港層 L7-7T041 號舖 (非禁區)
營業時間： 早上 7 時至晚上 11 時
apm 店
地址： 香港九龍觀塘 apm L1-15 號舖
營業時間： 中午 12 時至晚上 9 時
皇室堡店
地址： 香港銅鑼灣皇室堡 2 樓 217 號舖
營業時間： 中午 12 時至晚上 9 時
又一城店
地址： 香港九龍塘又一城 2 樓 217 號舖
營業時間：： 早上 11 時至晚上 9 時
朗豪坊店
地址： 香港九龍旺角朗豪坊 6 樓 612 號舖
營業時間： 中午 12 時至晚上 9 時
