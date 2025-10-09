Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法

這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前