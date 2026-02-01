Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Chiikawa限量版樂敦妮婕隱形眼鏡潤濕液登場！即睇邊度有得買

日本樂敦與人氣卡通Chiikawa推出限量版妮婕潤濕液，專為美瞳及各類隱形眼鏡設計，蘊含最高濃度角膜保護成分，能瞬間滋潤角膜，舒緩長時間配戴引發的乾澀與疲勞，並加入HPMC與葡萄糖營養，讓雙眼整天保持濕潤，質感清爽無負擔。現時有兩款可愛包裝隨機發貨，曼秀雷敦香港官網售價為$55.9。若想實體購買，可到萬寧或屈臣氏等各大藥妝店尋寶，留意Chiikawa版本限量供應，心動的朋友快趁這波熱潮入手！

曼秀雷敦網店按此 屈臣氏網店按此 萬寧網店按此

—

日期：即日起至售完即止

地點：曼秀雷敦網店、屈臣氏、萬寧

＝＝＝＝＝＝＝

