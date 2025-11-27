Chiikawa電影版2026年夏天上映！由漫畫「人魚島篇」改編的動畫，3顆可人兒終於登上大銀幕

Chiikawa宇宙正式擴張！首部電場版《Chiikawa 人魚島的秘密》確定2026年夏季上映！

這是Chiikawa從漫畫、TV動畫登上大銀幕的里程碑，劇情改編自超人氣「人魚島篇」：Chiikawa、小八、兔兔為了高額報酬前往神秘小島打工，卻接連失去同伴，意外揭開海島的傳說與驚人秘密，展開一場緊張又療癒的大冒險！

官方預告視覺超級治癒：小可愛們戴上花冠與草裙，坐在小船上仰望滿月，卻在海面倒映出巨臉海怪塞壬的輪廓，溫馨與懸疑瞬間交織，令人心跳加速，2026年夏天必看！

（官方圖片）

（官方圖片）

