宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
Chiikawa電影版2026年夏天上映！由漫畫「人魚島篇」改編的動畫，3顆可人兒終於登上大銀幕
Chiikawa宇宙正式擴張！首部電場版《Chiikawa 人魚島的秘密》確定2026年夏季上映！
這是Chiikawa從漫畫、TV動畫登上大銀幕的里程碑，劇情改編自超人氣「人魚島篇」：Chiikawa、小八、兔兔為了高額報酬前往神秘小島打工，卻接連失去同伴，意外揭開海島的傳說與驚人秘密，展開一場緊張又療癒的大冒險！
官方預告視覺超級治癒：小可愛們戴上花冠與草裙，坐在小船上仰望滿月，卻在海面倒映出巨臉海怪塞壬的輪廓，溫馨與懸疑瞬間交織，令人心跳加速，2026年夏天必看！
Chiikawa × Joke Bear聯名可愛登場！白熊仔造型超得意，鎖定入手可人兒吊飾
香港Starbucks靚款！KUROMI星巴克聯名第2波系列登場，水樽還配金屬鎖匙扣超可愛
百佳洗衣棒買1送1＋送紙手巾、衞生紙、惠康出前一丁$29.9/10包｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 37 分鐘前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，影響屋苑內數以千計居民。在屋苑內居住的鄧先生今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日（26 日）在公司收看電視直播，當初以為火警很快救熄，最終並非如此，幸好他跟家人在事發時都在上班上學，眾人平安。鄧先生透露，今年風季吹走了宏福苑外牆大批棚網，事後見到有重新鋪設，但他和鄰居都不清楚重鋪棚網的規格，包括是否防火跟阻燃等，「鋪完之後唔會即刻覺得棚網會有問題。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
曾淵滄專欄│港鐵追落後最佳之選（曾淵滄）
港鐵（066）是另一隻在近日的調整期內表現良好的股，基本上，今天的港鐵已經被投資者當成地產股，因此，過去幾年股價跟隨其他地產股下跌而下跌，跌幅不輕，近期也因為其他地產股股價回升而回升。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
首次電影化！《Chiikawa 人魚之島的秘密》2026年上映，由《賽馬娘》Cygames製作
超人氣 IP《吉伊卡哇》今（24）日晚間無預警宣布要出電影版《吉伊卡哇 人魚之島的秘密》（映画ちいかわ 人魚の島のひみつ）！預計 2026 年夏季上映。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
綠置居2024首日揀樓售出224伙 近九成為九龍灣宏緻苑
房委會最新一期「綠置居2024」共收到約3.6萬份申請，日前開始揀樓。首日邀請約300位中籤者到場，全日共256位或約85.3%中籤者出席，當中224人入市，成功揀樓率達74.7%，高於去年9月「綠置居2023」首天的約62.5%，連跌兩年後回升。AASTOCKS ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界關注外牆棚架和棚網的阻燃特性。香港執業安全師學會會長李光昇今早（26日）在電台表示，具備阻燃特性的棚網，離開火源約 4 秒便會熄滅，他觀察宏福苑焚燒情況，「有理由相信不是阻燃網」。他指，現時只有勞工處守則，但無相關法例，強制要求地盤使用阻燃網。他續說，若維修地盤沒有安全主任把關，沒有禁煙條款，承建商沒有切實執行安全要求，便會出現風險，「好多人左手揸住枝煙，右手燒焊」。Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
英國財政大臣里夫斯宣布加稅260億英鎊
【彭博】— 英國財政大臣蕾切爾·里夫斯宣布增稅260億英鎊（340億美元），旨在傳遞穩定信號的預算案卻因多項關鍵措施意外提前洩露，令投資者措手不及。Bloomberg ・ 9 小時前
《劍星》PC版首發超強！成史上最高PS單機移植遊戲紀錄，狠甩《戰神》、《對馬戰鬼》等作品
由金亨泰領軍的韓國 Shift Up 打造，動作遊戲《劍星》（Stellar Blade）在登陸 PC 平台後成績亮眼，更在不久後確認續作正在開發當中，會是 3A 跨平台作品。而官方最近公開的數據顯示，該作已成為 PlayStation 旗下單機遊戲在 PC 平台上首發成績最好的作品。根據 Steam 平台的統計，《劍星》在發售首日的同時在線玩家最高峰達到了 192,078 人，不只是刷新了紀錄，更獲得了玩家在 Steam 上的「壓倒性好評」評價。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
唐澤壽明退所開公司要搞事？ 62歲保時捷載老婆還不服老！
《東京愛情故事》演永尾完治，溫柔又帶點壞，妹子直接淪陷；《利家與松》扛大河劇男主角，收視爆到飛；最猛還是2003年《白色巨塔》的財前五郎，那個眼神現在拿來當迷因都還是神級。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
太古香港總部傳裁員一成 內地經濟放緩 房地產低迷
繼9月傳出怡和集團香港總部小規模裁員，再有英資機構傳裁員消息。彭博昨天報道，隨內地經濟放緩，太古集團（0019.HK）尋求瘦身，並引述知情人士稱，太古上周在香港總部裁員約10%，涉及集團可持續發展、財務及風險管理等部門，合共約40人，而且部分高層也未能幸免，當中包括可持續發展事務總監夏柏朗（Mark Harper）。信報財經新聞 ・ 7 小時前
對沖關稅風險 豐田摸清了令特朗普開心竅門
豐田汽車董事長豐田章男向來不畏懼出人意料的舉動，而他最近在日本一場賽車活動上的驚人「表演」，更是讓外界嘖嘖稱奇。他這看似狂放不羈的行為背後，實則隱藏著一套精準的政治公關章法，目標或許只有一個：討好美國總統特朗普。鉅亨網 ・ 2 小時前
遇見小麵今起招股 引海底撈等六基投
連鎖中式麵食品牌遇見小麵(2408.HK)在港招股，計劃全球發售9,736.45萬股H股，當中香港公開發售佔10%，即973.65萬股，國際配售部分佔90%，涉8,762.8萬股。發售價介乎每股5.64至7.04元，預料最多集資約6.86億元。每手買賣單位500股，入場費約3,555.51元。AASTOCKS ・ 1 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 2 小時前