🎄 Chiikawa 2025 聖誕限定登場！雪人公仔、交換禮物系列：全方位日本掃貨攻略

Chiikawa聖誕限定系列

隨住 2025 年冬天越嚟越近，全球粉絲瘋狂熱愛嘅日本超人氣「治癒系小可愛」——Chiikawa（吉伊卡哇） 終於公佈咗今年最令人期待嘅聖誕系列喇！

⛄ 2025 Chiikawa 聖誕系列：萌度爆燈嘅「雪人變裝」！

今年 2025 Chiikawa 聖誕限定以溫馨可愛嘅「雪人造型」同埋驚喜感爆棚嘅「交換禮物」做主題，將一班主角換上節日限定造型。今次嘅重點包括：

角色聖誕變裝 ：Chiikawa、Hachiware（小八）同 Usagi（兔兔）通通變身軟綿綿嘅雪人。

冬季保暖周邊 ：多款實用又暖笠笠嘅冬季限定產品，陪你過一個暖心聖誕。

聖誕限定一番賞：萬眾矚目嘅抽獎活動，隨時抽中巨型聖誕限定公仔！

呢股治癒度十足嘅節日浪潮，絕對會喺全球掀起新一輪「搶貨」同埋「收藏」狂熱！

為咗等各位粉絲唔會錯過任何心頭好，Trip.com 專業編輯團隊已經為你做足功課，精心整合咗：

日本官方最新商品情報：最準確嘅上架日子同款式。 香港代購實測心得：邊款最難搶、邊款最值得入手？ 日本實地購物攻略：東京、大阪等熱門分店嘅排隊小撇步。





✈️ 點樣買最划算？跟住 Trip.com 飛去日本親身搶！

無論你係 Chiikawa 嘅死忠粉絲，定係正計劃緊嚟一次日本聖誕旅行嘅香港讀者，呢份指南都係你嘅「最強後盾」。

日本機票 + 酒店套票 ：立即登上 Trip.com 預訂，一站式搞定行程，慳返啲錢買多幾隻公仔！

輕鬆掃貨：親自飛去日本 Chiikawa Land 門市，體驗最有氣氛嘅聖誕購物，將最齊全嘅限定商品帶晒返屋企。

⛄ Chiikawa 聖誕系列 2025 概覽：雪人主題激萌登場！

年度主題拆解：雪の中のプレゼント（雪中的禮物）

今年官方以「雪中のプレゼント」做創作靈感，將成個系列圍繞住兩個超溫暖嘅概念：

集體化身圓碌碌雪人：Chiikawa 成班主角第一次大集合，全部變身成白滑可愛嘅雪人造型。 營造「Present for you」氛圍：成個系列非常有「送禮感」，由包裝到設計都係為咗交換禮物而設。

對比返 2024 年以馴鹿同麵包做主角嘅「日常感」，2025 年嘅設計更加注重「冬日保暖實用性」同「互動樂趣」。所以你會發現，今年多咗好多可以著上身嘅周邊同埋超精緻嘅迷你模型，無論係送畀人定買嚟犒賞自己都係 100 分！

🎭 角色造型大變身：高雅白色系列 vs 驚喜雪人達摩

喺角色設計上面，今年嘅 Chiikawa 聖誕系列真係落足心機：

「雪白三寶」驚艷亮相 ：三大主角 Chiikawa (吉伊) 、 Hachiware (小八) 同 Usagi (兔兔/兔哥) 第一次統一換上純白絨毛聖誕衫。衫上面仲點綴咗細緻嘅 珍珠同蝴蝶結 ，成個 Feel 變得高雅咗之餘，仲係咁可愛！

「人氣王」Ode (單眼佬) 再進化：每年粉絲最期待嘅 Ode，今年由舊年嘅「鏡餅」造型進化成超 Q 嘅雪人達摩 (Ode Snowman Daruma)！ ❄️ 佢仲配埋嗰句經典對白：「希望唔會溶咗啦～」（溶けないようにしてほしいど～）。呢個造型一出已經喺 Threads 同 IG 瘋傳，話題性十足！

必注目新品清單

各位 Chiikawa 粉絲注意！官方已經敲定，2025 年 Chiikawa 聖誕系列最新商品將會喺 2025 年 11 月 21 日起陸續開售。想喺冬日感受呢幾隻小可愛嘅療癒威力？即睇以下為大家整合嘅核心必搶清單，保證你第一時間掌握搶購先機！

1. 「Present for You」送禮公仔系列

今年聖誕最受矚目嘅絕對係呢系列！Chiikawa 同朋友仔齊齊換上新衫，準備同大家過節。

登場角色： Chiikawa、小八 (Hachiware)、兔兔 (Usagi)

設計賣點： 三位主角換上咗超級柔軟嘅 白色絨毛聖誕裝 ，仲配埋精緻嘅 珍珠蝴蝶結 做點綴，質感滿分，仙氣十足！

公仔尺寸： 坐姿約 20cm（大細啱啱好，擺喺床頭一流！）

日本定價： 3,300 円（連稅）

推介玩法： 適合擺喺聖誕樹下做裝飾，或者放喺 Office 枱頭陪你返工，絕對係冬日最強療癒小物。

香港行情參考： 預計本港代購價約 HK$280 - 320。

💡 SEO 編輯小 Tips： 根據往年經驗，Chiikawa 嘅聖誕限定款通常一出即斷貨，建議想入手嘅朋友仔要密切留意官方網店或搵熟識嘅代購預訂，費事遲咗要食炒價啊！

「Present for You」送禮公仔系列

圖片來源：Zakka-store

2. Ode雪人達摩公仔

除咗聖誕衫，今年最「犯規」嘅一定係呢款雪人達摩造型！睇見佢哋成個波咁圓轆轆，真係心都融晒。

激萌設計： 採用咗 圓滾滾嘅雪人達摩身材 ，仲配埋撞色效果極好嘅 綠色小帽 同 橙色圍巾 ，成個造型充滿冬日氣息，可愛度爆燈！

觸感材質： 官方特別選用咗 超柔軟短絨毛 ，上手質感超級舒服，凍冰冰嘅日子揑吓佢哋真係超療癒。

日本定價： 2,750 円（連稅）

市場定位： 被評為 2025 年冬季最強「治癒系」單品 ，無論係送禮定自用都係滿分之選。

收藏價值： ★★★★★

Ode雪人達摩公仔

圖片來源：Zakka-store

3. 暖肚圍冬季限定系列

天氣開始轉涼，去日本旅行或者喺 Office 做嘢最驚凍親個肚。今年 Chiikawa 推出嘅呢款冬季限定暖肚圍，結合咗超得意角色圖案同實用保暖功能，絕對係怕冷一族嘅救星！

登場角色： 今次陣容好鼎盛！除咗主角三件套 Chiikawa（吉伊）、小八、兔兔 之外，仲有大人氣嘅 Momonga（飛鼠小桃） 同埋 栗子饅頭前輩 齊齊現身。

設計與材質： 採用咗 高彈性保暖布料 ，質地柔軟貼身，圍喺腰腹位置完全唔會有束縛感，舒服到好似畀佢哋抱住咁！

日本定價： 2,090 円（連稅）

實用性評價： 極高！ 唔單止賣萌，仲真係幫到你保暖，係極少數兼顧美觀同功能性嘅官方周邊。

適合對象： 長坐 Office 嘅上班族（冷氣房必備）、經常手足冰冷嘅女仔，或者準備去嚴寒地區旅行嘅朋友。

暖肚圍冬季限定系列

圖片來源：Zakka-store

4. 拉面豚迷你模型系列

除咗公仔，今次仲有超精緻嘅迷你模型同掛飾登場！特別係「拉麵豚」系列，真係令人想成套入手！

形式： 盲盒抽選（一套 8 款），抽中邊款全憑運氣，最啱同朋友一齊拆盒體驗驚喜！

角色陣容： 今次陣容簡直係「全明星」級別！除咗主角團同飛鼠、栗子饅頭，仲加埋 Rakko（海獺師傅）、風獅爺 (Shisa) 同埋 古本屋（小蟹） 。角色咁齊，用嚟做聖誕佈置簡直一流！

產品特色： 手指 Size 嘅軟膠模型 ，精緻又得意，擺喺電腦芒下面或者做聖誕交換禮物都大體。

日圓定價： 550 円（單個）/ 4,400 円（整盒 8 入）

‼️ 注意購買限制： 要留意！「拉麵豚迷你模型」系列係限定中之限定，通常只供喺 Chiikawa 拉麵豚 (Chiikawa Ramen Buta) 店內用餐嘅客人加購，想入手嘅朋友記得要先預約用餐啊！

拉面豚迷你模型系列

圖片來源：Zakka-store

5. 蟲蟲吊飾（新色）

Chiikawa 世界入面最神祕、又最令粉絲又愛又恨嘅「蟲蟲」竟然出咗新色！呢款周邊唔係成日有，一出通常都係「秒殺」對象。

全新配色： 今次一口氣推出兩款新色：清新嘅 黃綠色 同埋少女感十足嘅 粉紅色 。

功能多元： 附有掛鏈，最啱掛喺書包、或者當成禮物包裝嘅「畫龍點睛」裝飾。甚至擺喺電腦桌前，陪你一起體驗「討伐」人生。

日本定價： 1,540 円（連稅）

隱藏價值： 雖然唔係 Chiikawa 三件套主角，但因為佢有極強嘅 話題性 （畢竟係原作中嘅重要元素），加上二手市場流通量極低，收藏潛力極高！

適合對象： 追求與眾不同、鍾意原作深度劇情、或者想搵「話題禮物」嘅資深粉絲。

蟲蟲吊飾（新色）

圖片來源：Zakka-store

🎰 粉絲必瘋！日本 7-Eleven x Chiikawa 2025 聖誕一番賞深度攻略

每年聖誕嘅重頭戲嚟喇！日本 7-Eleven 與 Chiikawa 聯乘嘅年度一番賞 「AnyMyくじ Chiikawa 聖誕 2025」 正式曝光。今年主題係激萌嘅「雪人造型」，保證大家抽到手軟！想帶走 30cm 大公仔或者超罕有嘅 Ode 夜燈？即睇以下入貨情報：

開售日期： 2025 年 12 月 12 日（星期五）起

每抽售價： 950.40 日圓（連稅）

入手地點： 全日本 7-Eleven 門市、伊藤洋華堂 (Ito-Yokado)

入手限制： 每間舖貨量有限，抽完即止（通常首日就會秒殺！）





🏆 核心獎項：A-C 賞 30cm 雪人大公仔

今次 A 至 C 賞係大家最想要嘅雪人造型大毛公仔，擺喺床頭真係療癒到暈！

獎項內容： A賞 (Chiikawa)、B賞 (小八)、C賞 (兔兔)

公仔尺寸： 約 30cm 高（質感紮實，抱落手超舒服！）

中獎概率： 綜合估算約 5% ，要抽中絕對係人品大考驗。

市場身價： * 日本二手行情： 預計單隻約 3,500 - 4,000 日圓。

香港代購現貨： 預計落在 HK$380 - 450 左右，熱門角色（如兔兔）可能會更高！







A-C賞：30cm大毛公仔（雪人造型）

圖片來源：restorehkshop

🏆 焦點大獎：D 賞「那孩子」40cm 巨大抱枕／兩用收納袋

除咗三位主角，今年嘅 D 賞絕對係黑馬！抽中佢嘅興奮程度絕對唔輸畀 A 賞。

款式分類： 採用 雙版本隨機設計 ，抽中邊款都要睇緣份。

超強功能： * 抱枕版： 尺寸達 40cm ，質地軟腍腍，擺喺睡房做靠枕或者攬住瞓啱啱好。

收納袋版： 既得意又實用，平時出街做 Tote Bag 襯衫或者裝雜物都非常吸睛。

中獎概率： 約 8% （比大公仔稍高，係大家嘅重點目標！）。

特色與身價： 「那孩子」係 2025 年嘅爆紅角色，因為形象神祕又可愛，喺二手市場嘅流通量極低。如果抽到佢，無論係自己收藏定放出去，身價都非常之高！





D賞：「那孩子」40cm抱枕／收納袋

圖片來源：restorehkshop

分類：雙版本設計，隨機出貨

功能：抱枕尺寸適合睡房使用，收納袋可作日常外出袋

中獎概率：約8%

特色：角色「那孩子」為2025年人氣新角，二手市場流通價高

🏆 必收小可愛：E 賞 雪人造型公仔掛飾（全套 6 款）

如果你手氣普通，抽唔到大公仔都唔使失望！因為今次嘅 E 賞掛飾質素極高，細細隻掛喺袋邊隨身帶住仲方便。

角色陣容： 包含 Chiikawa、小八、兔兔、栗子饅頭、古本屋 以及 飛鼠 (Momonga) ，一共 6 款。

獎項亮點： * 古本屋隱藏細節： 呢款係全系列唯一一個採用**「斗篷造型」**嘅角色（其他都係圍巾），辨識度極高，係古本屋粉絲嘅必搶之作！

精緻尺寸： 約 H14 x W9cm，比起一般吊飾大隻啲，質感更紮實。

中獎概率： 約 15% （係全場最高中獎率嘅獎項之一，好容易集郵成功！）。

收藏建議： 雖然中獎率高，但因為角色係隨機或者好快畀人揀走熱門款（如兔兔、飛鼠），想湊齊一套「雪人家族」嘅朋友記得要快手。

E賞：雪人造型公仔掛件（6款）

圖片來源：restorehkshop

🏆 夢幻氛圍感：F 賞 夢幻雪景聖誕吊飾 ❄️

如果你鍾意精緻、有層次感嘅周邊，呢款 F 賞絕對會令你驚喜！佢唔係普通嘅平面牌，而係充滿冬日故事感嘅設計。

精緻設計： 採用咗 三位主角（Chiikawa、小八、兔兔）匿喺雪屋入面 嘅造型，背景仲襯埋超靚嘅 漸變色雪景 ，層次感十足，好似一個縮小咗嘅雪世界咁！

高品質材質： 使用咗厚身壓克力配埋堅固嘅 金屬鏈條 ，耐用得嚟又帶點高級感，唔係普通平價膠片。

中獎概率： 約 12% （屬於「安慰獎」入面嘅高質之選）。

萬用裝飾：

聖誕樹： 掛喺聖誕樹上面，配合燈光效果直情係滿分！ 車內裝飾： 掛喺車內後視鏡，每次開車見到佢哋喺雪屋入面，心情都即刻變好。 電腦/書架： 就算平時就咁擺喺枱面，都係一件好精緻嘅冬日小擺設。



F賞：夢幻雪景聖誕吊飾

圖片來源：restorehkshop

🏆 實用之選：G 賞 角色造型馬克杯（全套 6 款）

如果你係實用派粉絲，抽中 G 賞其實係最划算嘅「安慰獎」！全系列一共 6 款，集齊主角團同人氣配角。

角色陣容： Chiikawa、小八、兔兔、栗子饅頭、古本屋、飛鼠。

規格與實用度： 容量約 350ml ，大細啱啱好。無論係喺屋企沖咖啡，定係擺喺 Office 用嚟飲水都非常大體，日日對住佢哋心情都好啲。

中獎概率： 約 20% （係全場最易中嘅項目，好大機會成為你嘅「首抽」！）。

編輯建議： 由於呢款係陶瓷材質，如果你係去日本旅行時抽到，記得要用件衫包好或者搵氣泡紙保護，費事拎返香港時碎咗就心痛死！





G賞：角色馬克杯（6款）

圖片來源：restorehkshop

👑 全場終極神物：Last 賞 Ode 雪人小夜燈 🌟

呢個係所有一番賞玩家嘅終極目標！唔係有錢就買到，仲要講求時機同運氣。

獨特設計： 由平時好照顧大家嘅 巨人 Ode 化身成圓滾滾嘅雪人，開燈後會傳出 柔和黃光 ，質感超療癒，係冬日房入面最溫馨嘅點綴。

尺寸： 約 15cm 高（大細適中，擺喺床頭櫃啱啱好）。

入手條件： 呢個獎係 非賣品 ！只要你係抽走嗰間舖入面 最後一張抽獎券 嘅幸運兒，店員就會直接將呢個獎送畀你。

市場身價： 由於每間舖得一個，預計香港炒價會高達 HK$600 - 800，係全系列最有收藏價值嘅「孤品」！

Last賞：Ode雪人小夜燈

圖片來源：restorehkshop

攻略放送：2025 Chiikawa 一番賞「抽獎實戰手冊」🎯

想喺日本街頭帶走 A 賞大公仔或者 Last 賞夜燈？單靠運氣係唔夠嘅，仲要講策略！以下係幫你整理嘅三大抽獎必勝法：

1. 掌握「黃金時間」：避開人潮，贏在起跑線

最佳入市時機： 根據以往經驗， 12 月 12 日朝早 7:00 - 9:00 係黃金時段。呢個時間便利店啱啱開波，所有大獎（包括 A 賞）都仲喺獎池入面，係「首抽」最易中獎嘅機會。

避開黑名單日期： 盡量避開週末下晝，同埋 12 月 23-25 日 聖誕正日，嗰段時間人流極旺，好容易出現「全店完售」嘅情況。

補貨小情報： 第一輪抽唔到？唔使喊住走！通常 12 月 18-20 日 左右會有第二次配貨。試吓禮貌咁問店員：「次回入荷日はいつですか？」（下次幾時到貨？），掌握補貨時間，你就係下一位大贏家。

2. 門市選址策略：商業區 vs 住宅區

「全包」博 Last 賞首選： 推薦去 新宿、澀谷 等旺區商業分店。雖然人多，但飛數消耗極快，好容易出現剩返少量飛嘅情況，係「All-in」博 Last 賞 Ode 夜燈嘅最佳戰場！

「慢慢抽」佛系首選： 如果你唔想同人迫，去 住宅區 7-Eleven 或者 伊藤洋華堂 (Ito-Yokado) 超市 入面嘅櫃位。競爭細好多，你可以慢慢睇清楚個獎牌仲有咩獎先至決定抽唔抽。

地圖戰術： 出發前用 Google Map Mark 定幾間 24 小時營業 嘅分店，半夜或者清晨去「巡舖」，中獎機會分分鐘高幾倍！

3. 獎池心理戰：幾時決定「All-in」？

精準計數： 喺櫃檯抽獎時，要望清楚張貼出嚟嘅「獎券板」。如果發現飛數 剩返少過 20 張 ，而最重要的 Last 賞（Ode 夜燈） 仲未出，唔好猶豫，即刻買晒佢！咁樣你就可以一次過帶走剩返嘅所有獎品加埋 Last 賞，絕對係穩賺不賠。

即時止蝕： 如果發現 A 賞已經畀人抽走晒，除非你想博細獎或者 Last 賞，否則建議即刻轉場，唔好喺度嘥錢。

庫存觀察： 留意 E 賞（公仔掛件）同 G 賞（馬克杯）仲剩返幾多，如果呢兩類剩太多，你抽中大獎嘅機率就會被拉薄，要小心考慮成本啊！

Chiikawa 聖誕日本掃貨攻略：常設店、Pop-up Store、7-11 分佈一文睇清！

去日本旅行，想親手買到 Chiikawa 2025 聖誕系列？除咗靠運氣，行蹤都要好準確！以下幫大家整理咗幾間「聖誕激戰區」嘅門市資訊，仲加埋周邊嘅玩樂建議，等你可以一邊掃貨一邊玩！

Chiikawa Land 常設店：朝聖必去

呢幾間分店貨源最足，但聖誕期間預計人流極旺，記得提早去排隊！

📍 原宿店（KIDDY LAND 原宿店）

地址： 東京都澀谷區神宮前 6-1-9 KIDDY LAND 原宿店 1F

賣點： 日本最重要嘅發售點之一，聖誕期間會有期間限定裝飾，打卡一流！

交通： 地鐵「明治神宮前站」步行約 3 分鐘。

編輯推介周邊玩樂： 掃完貨仲可以去附近嘅mipig cafe 原宿店同超可愛嘅迷你豬互動（4歲以上就玩得），低至 HK$312，療癒感 double up！

Chiikawa Land常設店鋪 原宿店

圖片來源：Facebook





📍 大阪梅田店（KIDDY LAND 大阪梅田店）

如果你去關西旅行，呢間絕對係你嘅掃貨主戰場！作為關西區規模最大嘅 Chiikawa Land，無論係聖誕新品定係一番賞，呢度嘅轉貨速度同補貨量都係全區之冠。

地址： 大阪府大阪市北區芝田 1-1-3 阪急三番街北館 B1F-1F

交通： 勁方便！JR「大阪站」或者梅田地鐵站 直結 ，行地底通道完全唔驚淋雨曬太陽。

優勢： 呢度係關西地區嘅旗艦級分店， 一番賞補貨速度全關西最快 。如果你喺其他細舖抽唔到心水 A 賞，嚟呢度博一博就啱喇！

營業時間： 10:00 - 21:00（收九點，食完晚飯過嚟行吓都仲得）。

大阪梅田店

圖片來源：Google





📍 京都四条河原町店（Chiikawa Land Kyoto）

去京都睇紅葉、睇燈飾嘅朋友，千祈唔好錯過呢間分店！呢度唔單止係買嘢咁簡單，裝修仲非常有「專屬樂園」嘅感覺，聖誕期間仲會有特別嘅佈置同主題活動，令你嘅聖誕之旅可愛度爆燈！

地址： 日本京都府京都市中京區河原町通 344 號 3 樓

交通： 坐 阪急京都線去到「河原町站」直結 ，一出站行幾步就到，位置超級方便！

優勢： 呢間舖位於京都最熱鬧嘅四条河原町，非常適合「順路掃貨」。你可以朝早去完清水寺或者金閣寺觀光，下晝就返嚟呢度掃貨，行完仲可以喺附近食埋京都美食。

營業時間： 10:00 - 21:00

京都四条河原町店

圖片來源：Facebook





Chiikawa POP UP STORE 期間限定店（長崎站）

除咗常設嘅 Chiikawa Land，如果你咁啱去九州旅行，就一定要去埋呢間期間限定店！Pop-up Store 往往係搵到「漏網之魚」嘅好地方。

營運日期： 2025 年 10 月 17 日至 2026 年 1 月 12 日（橫跨成個聖誕同新年！）

限定特色： 限定店最吸引嘅地方，就係通常會有 獨家設計嘅明信片同限定購物袋 ！呢啲「只此一家」嘅紙袋同小禮物，拎嚟收藏或者送禮都非常有面子。

編輯攻略： 雖然長崎唔係東京、大阪呢類一線戰區，但限定店嘅魅力依然強勁。建議大家一樣要提早去排隊，尤其係限定版明信片，好多時都會喺開門後短時間內派晒。

Chiikawa POP UP STORE期間限定店

圖片來源：ちいかわインフォ

7-Eleven 一番賞「戰略級」採購指南 🏪

想喺全日本幾萬間 7-Eleven 入面準確捕捉 Chiikawa 聖誕一番賞？單靠盲撞係唔得嘅，你要學識以下呢幾招「大師級」心法：

善用「店舖搜尋 App」： 出發前一定要下載日本 7-Eleven 官方 App。利用入面嘅 「店舗検索」 功能，直接篩選有設置「一番賞（セガ ラッキーくじ/AnyMyくじ）」嘅分店。咁樣你就唔使行冤枉路，目標明確直衝現場！

鎖定「Group 店」大金礦： 呢個係 秘訣中之秘訣 ！搵店舖嗰陣，優先揀標示為 「セブン-イレブン グループ店」（7-Eleven Group 店） 嘅門市。呢類店舖通常面積較大、庫存量亦會比普通便利店多出 2-3 倍 ！無論係 A 賞大公仔定係 Last 賞 Ode 夜燈，喺呢度出現嘅機會率都係最高嘅。

避開「學生激戰區」： 喺揀位嗰陣，記得 避開大學或中學附近 嘅分店。學生哥係 Chiikawa 嘅「戰鬥民族」，佢哋人多勢眾且消息靈通，分分鐘一開賣就將大獎掃晒。

冷門地點推薦： 建議搵一啲位於工業區、辦公室大樓（假日）或者公路旁邊（要有車先去到）嘅分店，呢啲地方競爭細好多，隨時可以喺度執到寶！

Chiikawa 聖誕系列代購、入手渠道全指南

如果你今年聖誕無假飛日本，或者驚自己手氣唔好抽唔到一番賞？唔使驚！香港其實有好多途徑可以幫你入貨。即睇以下推薦渠道同防伏貼士：

1. 信心保證：Zakka Store 雜貨士多

如果講到專業 Chiikawa 代購，好多老粉都會推介 Zakka Store。佢哋係香港註冊公司，仲喺荔枝角有實體門市，唔怕收咗錢之後搵唔到人！

實力背景： 喺大阪設有事務所，店主長期駐紮日本「親自直採」，保證 100% 正版正貨。

服務範圍： 除咗聖誕新品，仲支援 Mercari 拍賣代運同樂天代付，想搵返以前嘅絕版貨都得。

物流時效： 下單後約 7-14 日空運到港（聖誕旺季可能要 14-21 日，記得預鬆啲時間）。

入手貼士： 追蹤佢哋嘅 Instagram @zakkastore.concept 或者入 WhatsApp 群組，每日都有最新貨源通知！

門市地址： 荔枝角青山道（記得先預約）。

2. 其他熱門入手渠道

HobbyDigi 電購網： 最啱搵福袋、一番賞景品同盒玩。支援 PayPal 俾錢，買高單價商品（如 A 賞大公仔）更有保障。滿 HK$500 仲免運費！

Carousell（旋轉拍賣）： 優點係款式多、有價講；缺點係假貨風險高。建議揀返「五星賣家」同要求面交。

Facebook / Telegram 群組： 加入 「Chiikawa 香港粉絲團」，入面成日有管理員開團購或者粉絲互換一番賞細獎，係搵平貨嘅好地方。

⚠️ 防伏指南：點樣分真假 Chiikawa？

最近香港出現咗唔少「老翻」Chiikawa。喺代購或者面交時，記得睇清楚以下三點：

認準版權標籤： 正版標牌一定有清晰嘅 「© nagano / ちいかわ」 字樣。 睇手工縫線： 官品公仔車工好整齊，唔會有明顯線頭，且填充物非常飽滿，唔會揑兩下就變形。 要求購買證明： 真正日本代購一定有 Receipt 或者訂單截圖。如果賣家俾唔出，就要留神！

💰 醒目消費：代購價點先算合理？

預訂價： 通常係「日圓定價 x 0.055 至 0.06」（已包匯率同手續費）。例如 3,300 円嘅公仔，大約 HK$180-200 左右算係良心價。

現貨價： 通常會比預訂價貴 15-30%。

神物價（Last 賞）： 好似 Ode 雪人夜燈 呢類神物，全間舖得一個，建議見到現貨就出手，因為呢類貨通常「有升無跌」。





🛒 香港現場掃貨：Chiikawa 實體門市分布

唔想等代購？想即買即揑？香港其實都有幾個熱點可以搵到呢幾隻小可愛嘅蹤影！

1. 超人氣之選：Chiikawa 拉麵豚 (Chiikawa Ramen Buta) 香港店 🍜

全城關注嘅拉麵店終於嚟到香港！除咗食麵，大家最關心嘅梗係嗰啲「拉麵店限定商品」。

地址： 銅鑼灣渣甸街 / 尖沙咀河內道（分店陸續開幕，記得留意官方最新公布！）

交通： 銅鑼灣站 F1 出口 / 尖沙咀站 N4 出口。

掃貨重點： 聖誕限定迷你模型 、拉麵碗、仲有超得意嘅用餐贈品。

‼️ 入手規則： 同日本一樣，你要先堂食先可以購買商品，而且每人每款限購 3 件。

💡 編輯專業 Tips： 如果你係去日本實體店，記得避開 12:00-13:30 同 18:00-19:30 呢啲放飯高峰期。最正嘅掃貨時間係平日下晝 5 點前，嗰陣貨量最齊，又唔使同人迫！

Chiikawa拉麵豚香港分店

圖片來源：Timeout

2. 隨時入手：LOG-ON 各大分店

如果你急住買聖誕禮物送畀人，LOG-ON 係最方便嘅選擇。

地址： 尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場、九龍塘又一城等各大商場。

商品類別： 文具、精緻生活用品、少量公仔。

優勢： 門市多， 即買即用 ，唔使等空運。

留意位： 由於係官方進口，定價通常會比日本貴約 40-50%，建議買啲細件嘢或者文具就最抵。

LOG-ON香港各分店

圖片來源：LOG-ON - City Super

3. 性價比高：文具佬生活百貨

呢度係好多本地粉絲搵平嘢嘅聖地！

地址： 全港各大分店（如觀塘、沙田等）。

商品類別： 漫畫單行本、零食、甚至有一啲日本直送嘅文創小物。

特色： 價錢相對大眾化，周邊產品種類豐富，好容易喺度搵到一啲得意嘅 Chiikawa 小物嚟做聖誕裝飾。

文具佬生活百貨

圖片來源：新假期

🧐 Chiikawa 聖誕掃貨：常見問題 Q&A

買 Chiikawa 最怕買唔到或者買錯假貨，我哋幫大家整理咗粉絲最關心嘅三大問題：

Q1：2025 聖誕系列幾時香港先有現貨？

最新到貨時程預告：

聖誕限定系列： 11 月 21 日日本開賣後，香港專業代購（如 Zakka Store）預計 12 月初 就會陸續有現貨抵港。

一番賞系列： 日本 12 月 12 日開抽，由於物流需要時間，香港最快要到 12 月 20 日 左右先會見到現貨。

💡 小貼士： 想第一時間搶到「現貨」？強烈建議加入代購嘅 WhatsApp 群組，開返個「靜音通知」，有貨即衝！

Q2：點樣可以提高抽中 Last 賞（Ode 夜燈）嘅機會？

掌握「抽最後一張」嘅藝術： 好多人以為 Last 賞係靠運，其實係靠觀察力！Last 賞係屬於抽走「最後一張飛」嗰位幸運兒。

揀「高人流」分店： 旺區（如新宿、尖沙咀）消耗速度快，Last 賞會更快浮現。 「All-in」時機： 當你見到獎券板剩返 10 張飛或以下，就係「全包」嘅黃金機會！唔使諗，即刻買晒剩返嘅飛，咁個 Last 賞就一定屬於你。 合資包底： 搵幾個朋友一齊「夾飛」，分擔成本兼分散細獎，咁樣博 Last 賞就最划算。

⚠️ 溫馨提示： 雖然 Ode 夜燈好吸引，但大家記得量力而為，聖誕玩得開心最重要！

Q3：點樣分辨正版同盜版 Chiikawa 公仔？

防偽進階指南（認住呢幾點，唔怕買到假貨）：

睇車工縫線： 正版公仔嘅縫線非常工整，唔會有明顯線頭，表情位置亦都對得好準。 必睇版權標籤： 吊牌或者布標一定要有清晰嘅 「© nagano / ちいかわ」 字樣。 摸下手感： 正版公仔填充物飽滿且有彈性，唔會好似老翻咁揑落去硬邦邦或者有空洞感。 印刷品質： 包裝袋同說明書印刷要精美，如果見到字體模糊或者配色奇怪，九成係假貨！



