CHIIKAWA DAYS大型特展結束 本地觀眾佔總數七成 (多圖)
在尖沙咀舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日結束，主辦單位AllRightsReserved表示，特展本地觀眾佔約七成，其餘為來自內地、日本和東南亞等內地旅客，只供預售的門票共售出逾10萬張，首兩次預告時購票網站流量更合共突破100萬人次。
▼「CHIIKAWA DAYS」特展在尖沙咀舉行▼
珍藏版八達通市場反應熱烈
「CHIIKAWA DAYS」大型特展本月1日至31日在尖沙咀商場K11 MUSEA舉行，AllRightsReserved在社交平台總結活動稱，特展主題紀念品包括香港「飲茶」限定系列銷情理想，而「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」推出以來市場反應熱烈，除推出深受歡迎且具收藏價值的特色產品，更推動香港IP經濟的多元發展。
AllRightsReserved又指，位於中環碼頭、啟德體育園、西貢海濱長廊和北角東岸板道的4個點心打卡點，共吸引逾20萬人流到訪及打卡。至於展覽所在的K11 MUSEA，8月至今人流較去年同期上升近兩成，團隊感謝文化體育及旅遊局、旅遊事務署與旅發局的支持。
主題輕鐵最後一日行走「屯門發現號」
另外，港鐵在周末行走的「CHIIKAWA DAYS主題輕鐵」，為「輕鐵旅遊證」套裝銷量帶來以倍數計的增長，尖東站設有CHIIKAWA特別音效的出入閘機等亦進一步推動人流增長。該主題列車今日最後一次行走「屯門發現號」旅遊專綫，今日下午5時許至7時已停泊在輕鐵市中心站供拍照打卡，隨後駛回車廠。
▼港鐵CHIIKAWA DAYS主題輕鐵列車▼
▼旅行住酒店預防敏感方法▼
