Chiikawa × Joke Bear聯名可愛登場！白熊仔造型超得意，鎖定入手可人兒吊飾

Chiikawa × Joke Bear 聯名可愛登場！白熊仔造型超得意，鎖定入手可人兒吊飾

Chiikawa、小八、兔兔（Usagi）化身毛茸茸白熊，是因為跟Nagano「Joke Bear」做聯名系列！公仔圓潤身形配呆萌神情，宛如被雲朵雪熊包裹的超Q小精靈，觸感柔軟如抱枕。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

每隻公仔細膩還原立體熊耳、粉嫩雙頰，肚子上還有可愛扣鈕點綴，萌力爆棚。另推出實用鎖匙扣公仔，附彩色掛鉤，方便攜帶，三款皆超可愛，粉絲必搶。

（X@ngngoods_kouhou）

（X@ngngoods_kouhou）

（X@ngngoods_kouhou）

Joke Bear聖誕版也亮相了，穿起紅色聖誕裝的Joke Bear超可愛的，各位粉絲也可以去留意呢！

廣告 廣告

（X@ngngoods_kouhou）

（X@ngngoods_kouhou）

「生蠔BB」眼影盤太可愛了！CLIO x 愛麗絲夢遊仙境聯名系列美妝登場

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？

吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起

劉德華64歲生日｜10年不吃白飯、長年的素食習慣不是保養祕密的全部？七分飽、作息定時才是重點