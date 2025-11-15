Chill Go品牌共融論壇 信義房屋展數位服務

▲第六屆「2025 Chill Go 品牌共融 AI啟動在地服務升級」論壇與展覽，信義房屋以「懂你的AI房仲，伴你安心成家」參展，讓民眾看到企業如何以AI技術深化對人與服務的理解，落實以人為本的永續價值。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 第六屆「2025 Chill Go 品牌共融 AI啟動在地服務升級」論壇與展覽，日前在臺大醫院國際會議中心登場。信義房屋以「懂你的AI房仲，伴你安心成家」參展，讓民眾看到企業如何以AI技術深化對人與服務的理解，落實以人為本的永續價值。

活動由台灣連鎖暨加盟協會主辦，匯聚產官學界重量級講者及指標性品牌，共同探討AI與ESG的雙軌整合如何為企業開啟新世代服務的升級契機；今年活動以「共融共好」為主軸，倡議「AI不只是工具，而是服務升級的新夥伴」，透過論壇與策展串聯，展示產業創新轉型與永續實踐的多元樣貌。

信義房屋秉持「信、義、倫理」的核心理念，長期以制度化誠信為根基，從資訊透明、風險管控到流程保障，建立安全且高信任的交易環境。面對AI×ESG的新時代，信義房屋強調，「以企業倫理為核心的創新，才是人們真正需要的創新。」

為落實這項理念，信義房屋近年積極投入PropTech（房地產科技），透過數據與AI驅動，建構出兼具效率與溫度的智慧服務體系。以「AI＋BI＋Cloud＋Data＋Empowerment」五大策略打造AI數據共創平台，整合40年多源資料，建立雲端數據中台，串聯智能配對、義點通助理及Power BI決策系統，讓資料洞察能即時轉化為行動，提升決策精準度與服務效率。

信義房屋也開發「生活圈找房」與「AI一鍵清空」兩項創新工具，「生活圈找房」以生活圈為核心，結合互動地圖與專業房市分析，協助消費者快速掌握區域機能與房價資訊、精準找到理想家園；「AI一鍵清空」則運用AI影像辨識技術自動清除房屋照片雜物，還原空間原貌，提升線上看屋體驗與物件曝光成效，開創房地產數位服務新標準。

透過AI與ESG的結合，信義房屋不僅持續提升內部營運效率與顧客服務品質，更積極推動「誠信」、「共好」、「永續」的品牌精神，讓科技成為連結人心的橋梁。

信義房屋表示，未來將持續以「懂你的AI房仲」為願景，深化科技應用、強化數據驅動，讓每一次看屋、每一段成交都能更安心、更貼心，陪伴每個家庭實現「安心成家」的夢想。



